  • 2026 புத்தாண்டு ராசிபலன்: குரு அருளால் 5 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம், பண வரவு, அற்புதமான நேரம்

2026 புத்தாண்டு ராசிபலன்: குரு அருளால் 5 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம், பண வரவு, அற்புதமான நேரம்

Guru Peyarchi Palangal: 2026 ஆம் ஆண்டில் குரு பகவான் சில ராசிகள் மீது அதீத அருளை பொழியவுள்ளார். வாழ்வின் அனைத்து செல்வங்களையும் அவர்ளுக்கு வழங்குவார். அந்த அதிர்ஷ்ட ராசிகளை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

Lucky Zodiac Signs of 2026: ஜோதிட சஸ்திரத்தின் படி குரு பகவான் சுப கிரகமாக, மங்களகரமான கிரகமாக கருதப்படுகிறார். குருவின் பார்வை நம் மீது பட்டால், நமக்கு கோடி நன்மைகள் கிடைக்கும். 2026 ஆம் ஆண்டு குரு பகவானால் அதிர்ஷ்டம் பெறவுள்ள ராசிகளை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
குரு பகவான் மகிழ்ச்சி, கல்வி, செல்வம், அறிவாற்றல், செழிப்பு, திருமணம், குழந்தைகள் ஆகியவற்றின் காரணி கிரகமாக உள்ளார். குரு பெயர்ச்சி மிகப்பெரிய ஜோதிட நிகழ்வாக பார்க்கப்படுகின்றது.

அக்டோபர் 18 ஆம் தேதி, குரு பகவான் கடக ராசியில் அதிசார பெயர்ச்சியானார். டிசம்பர் 5, 2025 அன்று அவர் மீண்டும் மிதுன ராசிக்குள் நுழைவார். இதற்குப் பிறகு, குரு ஜூன் 2, 2026 வரை மிதுன ராசியில் இருப்பார்.

ஜூன் 2 ஆம் தேதி கடக ராசியில் பெயர்ச்சி ஆவதற்கு முன், குரு ஐந்து ராசிக்காரர்களுக்கு தனது ஆசீர்வாதங்களைப் பொழிவார். ஜனவரி 2026 முதல் ஜூன் 2026 தொடக்கம் வரை இந்த ராசிக்காரர்களின் வாழ்வு பொற்காலமாய் இருக்கும். அந்த அதிர்ர்ஷ்ட ராசிகளை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

ரிஷபம்: குரு பெயர்ச்சியின் தாக்க்கத்தாலும், குரு அருளாலும் ரிஷப ராசிக்காரர்களின் வருமானம் அதிகமாகும். 2026 ஆம் ஆண்டில், இந்த ராசிக்காரர்களின் நிதி நிலைமை வலுவடையும். சேமித்து முதலீடு செய்வீர்கள். பதவி உயர்வு பெறுவதற்கான வாய்ப்புகள் உள்ளன. நிலுவையில் உள்ள பணிகள் நிறைவடையும். ஒரு முக்கியமான பணியை முடிப்பது உங்கள் வாழ்க்கைக்கு ஒரு புதிய திசையைக் கொடுக்கும். உங்கள் புகழும் மரியாதையும் அதிகரிக்கும்.  

மிதுனம்: மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு குரு பெயர்ச்சியின் தாக்கம் மற்றும் குரு பகவானின் அருளால் அதிர்ஷ்டம் அதிகரிக்கும். உங்கள் பதவி மற்றும் செல்வாக்கு அதிகரிக்கும். நீங்கள் பாதுகாப்பாகவும் அதிர்ஷ்டமாகவும் உணருவீர்கள். நிதி ஆதாயங்கள் விரைவில் கிடைக்கும். நீண்ட காலமாக தாமதமாகி வந்த பதவி உயர்வு உங்களுக்கு இப்போது கிடைக்கலாம். புதிய வாய்ப்புகள் உருவாகும்.  

கன்னி: குரு பகவான், கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு வேலை மற்றும் தொழிலில் முன்னேற்றத்திற்கான வாய்ப்புகளை வழங்குவார். குரு பெயர்ச்சியின் தாக்கத்தால், தொழிலதிபர்கள் தங்கள் தொழில்களை விரிவுபடுத்தலாம். குழந்தைகள் மூலம் நல்ல செய்திகள் கிடைக்கும். வாழ்க்கையில் செல்வமும் செழிப்பும் அதிகரிக்கும். இன்பமும் ஆடம்பரமும் அதிகரிக்கும். சமூகத்தில் மரியாதை மேம்படும்.

விருச்சிகம்: 2026 ஆம் ஆண்டின் ஆரம்ப மாதங்களில் விருச்சிக ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையில் பெரிய மாற்றங்கள் ஏற்படக்கூடும். நிதி நிலை வலுவடையும், இருப்பினும் செலவுகளும் கணிசமாக இருக்கும். ஆனால் பட்ஜெட்டை கடைப்பிடிப்பது பணத்தை மிச்சப்படுத்த உதவும். உங்கள் குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி இருக்கும். தொழில் முன்னேற்றத்திற்கான வாய்ப்பு உங்களுக்குக் கிடைக்கலாம். குரு அருளால் நன்மை உண்டாகும்.

கும்பம்: கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு குரு 2026 இல் சாதகமான பலன்களைத் தருவார். நிதி நிலையில் முன்னேற்றம் இருக்கும். வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சியையும் அமைதியையும் அனுபவிப்பீர்கள். நாட்கள் சுகமாக கடந்து செல்லும். வீட்டில் வசதிகள் அதிகரிக்கும். புதிய திட்டங்களில் பணியாற்றுவதால் வணிகர்கள் லாபம் ஈட்டலாம்.  

வாழ்வில் அனைத்து செல்வங்க்களையும் பெறவும், மாணவர்கள் நன்றாக படிக்கவும், திருமணம் தடையின்றி நடக்கவும், குழந்தை பாக்கியம் கிட்டவும் தினமும், 'குரவே சர்வ லோகானாம் பிஷஜே பவ ரோகிணாம் நிதயே சர்வ வித்யானாம் ஸ்ரீ தக்ஷிணாமூர்த்தயே நம:’ என்ற மந்திரத்தை பாராயனம் செய்யலாம்.

பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.

