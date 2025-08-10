English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

இன்னும் 69 நாட்களில் குரு பெயர்ச்சி.. 5 ராசிகளுக்கு டபுள் வெற்றி, ஜாக்பாட், செல்வ மழை, அதிர்ஷ்டம்

Jupiter Transit in Cancer 2025: குரு தற்போது மிகவும் வேகமாக நகர்ந்து வருகிறார். மிதுன ராசியில் பெயர்ச்சி அடைந்துள்ள குரு வரும் அக்டோபர் 18 ஆம் தேதி கடக ராசியில் பெயர்ச்சி அடையப் போகிறார். 

கடக ராசியில் பெயர்ச்சி அடைந்து 49 நாட்கள் பயணம் செய்யப்போக்கும் குரு, டிசம்பர் 5 ஆம் தேதி, மீண்டும் மிதுன ராசிக்கு திரும்புவார். இந்த காலகட்டத்தில், குரு சில ராசிக்காரர்களுக்கு மிகவும் நல்ல பலன்களைத் தருவார், மேலும் தொழில், வணிகம் மற்றும் குடும்பத்தில் மூன்று மடங்கு பலன்களைத் தருவார். 
1 /8

அக்டோபர் 18 ஆம் தேதி கடக ராசியில் பெயர்ச்சி அடையும் குரு 49 நாட்கள் இங்கு தான் பயணிப்பார். இந்த காலக்கட்டத்தில் மிதுனம் மற்றும் விருச்சிகம் உள்ளிட்ட 5 ராசிக்காரர்களுக்கு சாதகமான பலன்களைத் தருவார். எனவே குரு பெயர்ச்சியால் எந்தெந்த ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டத்தை தரும் என்பதை தெரிந்துக்கொள்வோம்.

2 /8

மிதுனம்: பண ஆதாயம் உண்டாகும் மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு, கடக ராசியில் குருவின் பெயர்ச்சி சாதகமான் பலனைத் தரும். வரும் காலங்களில் இந்தத் தொடர்புகளால் நீங்கள் பயனடைவீர்கள். நீண்ட தூரப் பயணமும் மேற்கொள்ளலாம். சிறந்த லாபம் ஈட்டுவதில் நீங்கள் வெற்றி பெறுவீர்கள். மன அமைதி கிடைக்கும். மதச் செயல்களில் ஆர்வம் காட்டுவீர்கள்.

3 /8

கன்னி: அதிர்ஷ்டம் பெருகும் கடக ராசியில் குருபெயர்ச்சி கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு சிறந்த பலன்களைத் தரும். குரு பெயர்ச்சியால் செல்வம் மற்றும் சொத்து நன்மைகளைப் பெற வாய்ப்புள்ளது. மூதாதையர் சொத்துக்களைப் பெறலாம். வியாபாரத்தில் லாபகரமான ஒப்பந்தத்தைப் பெறலாம். அதிர்ஷ்டத்தின் முழு ஆதரவையும் பெறுவீர்கள்.  

4 /8

விருச்சிகம்: சிக்கிய பணத்தை திரும்பப் பெறலாம் விருச்சிக ராசிக்காரர்கள் குருவின் பெயர்ச்சியால் வெற்றி மழை கொட்டும். அதிர்ஷ்டம் சாதகமாக கிடைக்கும். குழந்தைகள் மூலம் சில நல்ல செய்திகளைப் பெறலாம். புதிய வாகனத்தை வாங்கலாம். உங்கள் மனம் மகிழ்ச்சியடையச் செய்யும்.  

5 /8

மகரம்: தடைபட்ட வேலைகள் முழுமையடையும் குரு கடகத்தில் பெயர்ச்சி அடைவது மகர ராசிக்காரர்களுக்கு, சிறப்பான பலன்களைத் தரும். வேலையில் வெற்றி கிடைக்கும். இதுவரை வேலையில் இருந்து வந்த தடைகள் விரைவாக நீங்கி, உங்கள் திட்டங்கள் பலனளிக்கும். உங்களுக்கு அதிர்ஷ்டம் உண்டாகும். உயர் அதிகாரிகளின் ஆதரவு கிடைக்கும். வேலையில் நிதி நன்மைகளும் கிடைக்கும்.  

6 /8

மீனம்: பல்வேறு மூலங்களிலிருந்து பணம் கிடைக்கும் குருவின் பெயர்ச்சி மீன ராசிக்காரர்களுக்கு நல்ல பலனைத் தரும். பல்வேறு மூலங்களிலிருந்து பணம் மழை கொட்டும். செல்வம் குவியும். நீண்ட கால முதலீடுகளைச் செய்யலாம். சொத்துக்களின் மகிழ்ச்சியைப் பெறலாம். இதனுடன், மாணவர்களுக்கும் இந்த நேரம் சாதகமாக இருக்கும். பதவி மற்றும் கௌரவத்தின் பலனையும் பெறலாம்.

7 /8

குரு பகவானின் முழுமையான அருளை பெற இந்த மூல மந்திரத்தை கூறவும்: ஓம் ஷ்ரம் ஷ்ரீம் ஷ்ரௌம் ஸஹ் குரவே நமஹ!  

8 /8

பொறுப்புத் துறப்பு: இந்தக் கட்டுரையில் உள்ள தகவல்கள் பல்வேறு ஊடகங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், உபதேசங்கள், நம்பிக்கைகள், ஆன்மீக நூல்கள் ஆகியவற்றிலிருந்து சேகரிக்கப்பட்டு உங்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. எங்கள் நோக்கம் தகவலை வழங்குவது மட்டுமே. ZEE NEWS இதற்கு பொறுப்பேற்காது.

Guru Peyarchi Guru Jupiter Astrology Rasipalan

Next Gallery

Weekly Astro: மேஷம் முதல் மீனம் வரை... இந்த வார அதிர்ஷ்ட ராசிகளும்... ராசிகளுக்கு ஏற்ற பரிகாரங்களும்