கடகத்தில் குரு பெயர்ச்சி, 4 ராசிகளுக்கு டபுள் ஜாக்பாட், செல்வ மழை, அதிர்ஷ்டம்

Jupiter Transit In Cancer : குரு பகவான் தனது ராசியை வரும் அக்டோபர் 18, 2025 அன்று மாற்றப் போகிறார். இந்த நாளில், குரு மிதுன ராசியிலிருந்து கடக ராசிக்குள் பெயர்ச்சி அடைவார்.
Guru Peyarchi Palangal 2025: ஜோதிடத்தில் குரு பகவானுக்கு சிறப்பு இடம் உள்ளது. குருவின் ஆசி பெற்றால் கட்டாயம் அதிர்ஷ்டம் பெருகும். அந்த வகையில் நிகழப் போகும் குரு பெயர்ச்சியால் எந்தெந்த ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்ட பலன் கிடைக்கும், யாருக்கு டபுள் ஜாக்பாட் என்பதை தெரிந்துக்கொள்வோம்.
குரு பகவான் அடுத்த மாதம் அக்டோபர் 18, 2025 அன்று தனது பயணத்தை மாற்றப் போகிறார். இந்த நாளில், குரு மிதுன ராசியிலிருந்து கடக ராசிக்குள் நுழைகிறார். இந்த நிகழ்வு தற்போது மிகப்பெரிய நிகழ்வாகப் பார்க்கப்படுகிறது.
அறிவு, ஆசிரியர், குழந்தைகள், மூத்த சகோதரர், கல்வி, மதப் பணி, புனித இடம், செல்வம், தர்மம், நல்லொழுக்கம் மற்றும் வளர்ச்சி போன்றவற்றின் கிரகமாகக் கூறப்படுகிறது. 27 நட்சத்திரங்களில் புனர்பூசம், விசாகம் மற்றும் பூரட்டாதி நட்சத்திரங்களின் அதிபதி குரு பகவான். ஜோதிடக் கணக்கீடுகளின்படி, கடக ராசியில் குரு செல்வது சில ராசிகளுக்கு சிறப்பு ஆசிகளை வழங்கும். கடக ராசியில் குரு பெயர்ச்சியால் எந்த ராசிக்காரர்களுக்கு நல்ல நாட்கள் தொடநகும் என்பதை அறிந்து கொள்வோம்...
மேஷம்: மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு குருவின் பெயர்ச்சி நன்றாக இருக்கும். மரியாதை அதிகரிக்கும். உங்கள் உடல்நலம் சிறப்பாக இருக்கும். தொழிலில் புதிய திசையில் கவனம் செலுத்துங்கள். வியாபாரத்திற்கு நல்ல நேரம். பழைய நண்பரை சந்திக்கலாம். பணியிடத்தில் நல்ல சூழ்நிலை இருக்கும், நிலுவையில் உள்ள பணத்தைப் பெறுவீர்கள்.
மிதுனம்: மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு குருவின் பெயர்ச்சி நல்ல சுப பலனைத் தரும். வணிகம் தொடர்பான உங்கள் நிதி நெருக்கடி தீரும். சில நல்ல செய்திகள் கிடைக்கலாம். மரியாதை அதிகரிக்கும், உங்கள் மேலதிகாரிகள் மகிழ்ச்சியாக இருப்பார்கள்.
சிம்மம்: குருவின் பெயர்ச்சியால் சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு நல்ல பலன்கள் கிடைக்கும். தொழிலில் லாபம் பெருகும். இந்த நேரத்தில் பரிவர்த்தனைகளை சுமுகமாக முடிப்பீர்கள். பணியிடத்தில் எதிர்பார்த்ததை விட அதிக வெற்றியைப் பெறுவீர்கள். கலையில் ஆர்வம் அதிகரிக்கும். நிதி நன்மைகளைப் பெறுவீர்கள். உங்களுக்கு சில நல்ல செய்திகள் கிடைக்கக்கூடும்.
விருச்சிகம்: விருச்சிக ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையில் குருவின் பெயர்ச்சி பெரிய மாற்றங்களை கொண்டு வரும். நிதி நிலைமை வலுவாக இருக்கும். வேலையில் வெற்றி பெறுவீர்கள். மகிழ்ச்சி, செழிப்பு மற்றும் நல்ல அதிர்ஷ்டம் அதிகரிக்கும். திருமண வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சியை அனுபவிப்பீர்கள். குடும்ப உறுப்பினர்களுடன் நேரத்தை செலவிடுவீர்கள்.
குரு பகவானின் முழுமையான அருளை பெற இந்த மூல மந்திரத்தை கூறவும்: ஓம் ஷ்ரம் ஷ்ரீம் ஷ்ரௌம் ஸஹ் குரவே நமஹ!
இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.