உச்ச ராசியில் பெயர்ச்சி அடையும் குரு, 3 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம், பண மழை, ஜாக்பாட்

Guru Peyarchi 2025: அக்டோபர் மாதத்தில், குருவின் பெயர்ச்சி, அதன் உச்ச ராசியான கடக ராசியில் நிகழப் போகிறார், இது மூன்று ராசிகளுக்கு நல்ல பலன்களை ஏற்படுத்தும். மூன்று அதிர்ஷ்ட ராசிகள் எவை என்பதை இப்போது தெரிந்து கொள்வோம்.
குரு பிருஹஸ்பதி இந்த ஆண்டு வேகமாக நகர்ந்து வருகிறார். அதன்படி அக்டோபர் மாதத்தில் தனது உச்ச ராசியான கடக ராசியில் பெயர்ச்சி அடைகிறார்.
கடக ராசியில் குருவின் பெயர்ச்சி மூன்று ராசிக்காரர்களுக்கு மிகுந்த நன்மைகளைத் தரும், ஏனெனில் கடக ராசியில் சந்திரன் பயணிக்கிறார், அதனுடன் குருவுக்கும் சந்திரனுக்கும் இடையே நட்பு உணர்வு இருப்பதாலும். குரு அதன் உச்ச ராசியில் பெயர்ச்சி அடைவதாலும் என்னென்ன நன்மைகள் கிடைக்கும் என்பதை இப்போது பார்ப்போம்.
கடகம்: கடக ராசிக்காரர்களுக்கு குரு உச்ச ராசியில் பெயர்ச்சி அடைவது நல்லதாக இருக்கலாம். இந்த ராசிக்காரர்களின் தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும். பணம் சம்பாதிக்க புதிய வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். மரியாதை அதிகரிக்கும். வேலையில் இருப்பவர்களுக்கு பதவி உயர்வு கிடைக்கும்.
துலாம்: குருவின் இந்தப் பெயர்ச்சி துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு மிகவும் நன்மை பயக்கும். தொழில் வளர்ச்சி மற்றும் வணிக லாபம் அதிகரிக்கும். வருமானம் அதிகரிக்கும். தொழிலில் பெரிய அளவில் லாபம் பெறலாம். இந்தக் காலகட்டத்தில் சில பழைய முதலீடுகளுக்கு வருமானம் கிடைக்கும். மக்கள் வழிபாட்டில் அதிக ஆர்வம் காட்டுவார்கள்.
விருச்சிகம்: விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு குருவின் பெயர்ச்சி மிகவும் சிறப்பாக இருக்கும். அதிர்ஷ்டம் பிரகாசிக்கும். தொழில் மற்றும் வணிகத்தில் வளர்ச்சி ஏற்படும். திருமணம் நிச்சயிக்கப்படும். முழுமையடையாத பணிகள் நிறைவடையும். குழந்தைப் பேற்றின் மகிழ்ச்சியைப் பெறலாம்.
குரு பகவானின் முழுமையான அருளை பெற இந்த மூல மந்திரத்தை கூறவும்: ஓம் ஷ்ரம் ஷ்ரீம் ஷ்ரௌம் ஸஹ் குரவே நமஹ!
