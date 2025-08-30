English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

கடக ராசியில் நுழையும் குரு, 3 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம், செல்வ மழை கொட்டும்

Guru Peyarchi 2025: தேவர்களின் குருவான குரு பகவான், அக்டோபர் மாதத்தில் கடக ராசியில் பயணிக்கப் போகிறார், இந்த ராசியில் சுமார் 49 நாட்கள் தங்கிய பிறகு, மீண்டும் மிதுன ராசிக்கு திரும்புவார்

Guru Peyarchi Palangal: குரு பகவான் வருகிற அக்டோபர் மாதத்தில் கடக ராசியில் பயணிக்கப் போகிறார், இந்த பயணம் 49 நாட்களுக்கு நிகழும். அத்தகைய சூழ்நிலையில், எந்த ராசிக்காரர்களும் அதீத நன்மைகள் கிடைக்கும் என்று தெரிந்துக்கொள்வோம்.
தேவர்களின் குருவான குருபாகான், ஒன்பது கிரகங்களில் மிகவும் சிறப்பு வாய்ந்தவராகக் கருதப்படுகிறார். கடந்த மே மாதத்தில், குரு மிதுன ராசியில் நுழைந்தார். அதன் பிறகு அவர் அதிச்சாரி வேகத்தில் நகரத் தொடங்கினார். அத்தகைய சூழ்நிலையில், குரு அக்டோபர் மாதத்தில் கடக ராசியில் நுழைவார், மேலும் சுமார் 49 நாட்கள் இந்த ராசியில் தங்கிய பிறகு, குரு மீண்டும் மிதுன ராசிக்குள் நுழைவார். சந்திரனின் ராசியில் குருவின் வருகை 12 ராசிகளின் வாழ்க்கையில் சில தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். இவற்றில், 3 ராசிகளுக்கு நல்ல அதிர்ஷ்டத்தைத் தரும். இந்த அதிர்ஷ்ட ராசிகளைப் பற்றி தெரிந்து கொள்வோம்…

ஜோதிடத்தின்படி, குரு அக்டோபர் 18 ஆம் தேதி இரவு 9:39 மணிக்கு கடக ராசிக்குள் நுழைவார், அதன் பின்னர் டிசம்பர் 5 ஆம் தேதி பிற்பகல் 3:38 மணிக்கு மிதுன ராசிக்குள் நுழைவார்.

மிதுனம்: இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு, குரு கடக ராசியில் நுழைவது நன்மை பயக்கும். இந்த ராசிக்காரர்கள் பல பகுதிகளில் நன்மைகளைப் பெறலாம். நீண்ட காலமாக நிலுவையில் உள்ள வேலைகளை முடிப்பதோடு, உயர் அதிகாரிகளுடன் நல்ல உறவுகளும் உருவாகலாம். ஆன்மீகத்தில் நாட்டம் கொள்ளலாம்.

விருச்சிகம்: இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு, குருவின் கடக ராசிப் பெயர்ச்சி நன்மை பயக்கும். இந்த ராசிக்காரர்களின் நீண்ட நாட்களாக நிலுவையில் உள்ள ஆசைகள் நிறைவேறும். குடும்பத்துடன் நல்ல நேரத்தை செலவிடலாம். வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சியும் அமைதியும் நிலவும். வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சி உங்கள் கதவைத் தட்டலாம்.

மீனம்: இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு, குரு கடக ராசியில் நுழைவது நன்மை பயக்கும். குடும்பத்துடன் நல்ல நேரத்தை செலவிடலாம். கல்வித் துறையிலும் நிறைய நன்மைகளைப் பெறுவதற்கான வாய்ப்புகள் உள்ளன. போட்டித் தேர்வுகளுக்குத் தயாராகும் மாணவர்கள் வெற்றி பெறலாம். காதல் வாழ்க்கை நன்றாக இருக்கும். பதவி மற்றும் கௌரவம் கிடைக்கலாம்.

குரு பகவானின் முழுமையான அருளை பெற இந்த மூல மந்திரத்தை கூறவும்: ஓம் ஷ்ரம் ஷ்ரீம் ஷ்ரௌம் ஸஹ் குரவே நமஹ!

பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.

