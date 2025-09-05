49 நாட்கள் கடகத்தில் குரு பெயர்ச்சி.. இந்த ராசிகளுக்கு தீபாவளிக்கு முன் அதிர்ஷ்டம், செல்வம் பெருகும்

Guru Peyarchi In Kadagam : குரு பகவான் வரும் அக்டோபர் மாதத்தில் கடக ராசியில் பெயர்ச்சி அடைய போகிறார். இதன் காரணமாக, சில ராசிக்காரர்கள் அவரது 49 நாட்களுக்குப் பெயர்ச்சியால் நன்மை தரும் பலன்களைப் பெறுவார்கள்.
குரு பெயர்ச்சி கடகத்தில் நடைபெறப் போகிறது. இந்த பயணம் 49 நாட்களுக்கு தொடரும். இதனால் சில ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையில் நேர்மறையான மாற்றங்கள் ஏற்படும், மேலும் அதிர்ஷ்டம் உண்டாகும். அந்த ராசிகளை பற்றி காணலாம்.
கடந்த மே மாதத்தில், குரு மிதுன ராசியில் நுழைந்தார், இப்போது குரு இரு மடங்கு வேகத்தில் நகர்கிறார், இதன் காரணமாக இப்போது அக்டோபர் மாதத்தில் கடக ராசியில் நுழையப் போகிறது. குருவின் பெயர்ச்சி ஒரு நபரின் வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சி, அமைதி மற்றும் செழிப்பைக் கொண்டுவரும். இதுபோன்ற சூழ்நிலையில், 12 ராசிகளில், சில ராசிகளுக்கு நல்ல நேரம் விரைவில் தொடங்கும்.
ஜோதிடத்தின்படி, குரு பகவான் அக்டோபர் 18 ஆம் தேதி இரவு 09:39 மணிக்கு கடக ராசிக்குள் நுழைந்து டிசம்பர் 05 ஆம் தேதி பிற்பகல் 03:38 மணிக்கு மிதுன ராசிக்குத் திரும்புவார்.
மிதுனம்: மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு குரு பெயர்ச்சி சாதகமான மாற்றங்களைக் கொண்டு வரும். நீண்ட காலமாக நிலுவையில் உள்ள வேலைகள் முடிக்கப்படலாம். எதிர்காலத்தில் உங்களுக்கு பெரிய நன்மைகள் கிடைக்கும்.
விருச்சிகம்: விருச்சிக ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சி நிலவும். குடும்ப வாழ்க்கையில் நிலவும் பிரச்சினைகள் தீரும். உங்கள் உடல்நலமும் மேம்படும். பண ஆதாயத்திற்கான வாய்ப்புகள் உள்ளன.
மீனம்: மீன ராசிக்காரர்களுக்கு குரு பெயர்ச்சி கௌரவத்தையும், பதவியையும் தரக்கூடும். உங்களுக்கு உயர்கல்வி பெறுவதற்கான வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். திருமணமாகாத பெண்களுக்கு திருமண கைகூடலாம். வாழ்க்கையில் நேர்மறை எண்ணங்கள் வரும்.
குரு பகவானின் முழுமையான அருளை பெற இந்த மூல மந்திரத்தை கூறவும்: ஓம் ஷ்ரம் ஷ்ரீம் ஷ்ரௌம் ஸஹ் குரவே நமஹ!
பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.