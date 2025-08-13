English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

குரு நட்சத்திர பெயர்ச்சி, 5 ராசிகளுக்கு ஜாக்பாட், புகழ், அதிர்ஷ்டம் பெருகும்

Jupiter Transit In Punarpoosam: சமீபத்தில், சுக்கிரன் குருவின் நட்சத்திரமான புனர்பூசம் நட்சத்திரத்தில் இடம் பெயர்ச்சி அடைந்தார், தற்போது குரு பகவான் இந்த நட்சத்திரத்தில் நுழைந்வார். 

புதன்கிழமை குருவின் பெயர்ச்சியால் பல ராசிக்காரர்கள் சிறப்புப் பலன்களைப் பெற வாய்ப்புள்ளது, இதில் ஐந்து ராசிக்காரர்களும் பலன் அடைவார். எனவே எந்த ஐந்து ராசிகளுக்கு ஜாக்பாட் அடிக்கும் என்பதை தெரிந்துக்கொள்வோம்.
1 /9

ஜோதிடத்தில், ராசிகள் எவ்வளவு முக்கியமோ, அதே அளவு நட்சத்திரத்திற்கும் சமமான முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்படுகிறது. 12 ராசிகள் இருந்தாலும், 27 நட்சத்திரம் உள்ளன, அவை ஒவ்வொன்றும் அவற்றின் சொந்த சிறப்புகளைக் கொண்டுள்ளன. அதன்படி புனர்பூசம் நட்சத்திரம் 7வது நட்சத்திரம் ஆகும். இந்த நட்சத்திரத்தின் அதிபதி குரு ஆவார். 

2 /9

நேற்று அதாவது ஆகஸ்ட் 12, 2025 அன்று பிற்பகலில் சுக்கிரன் புனர்பூசம் நட்சத்திரத்தில் இடம்பெயர்ந்தார், அதன் பிறகு ஆகஸ்ட் 13, 2025 இன்று குருவும் புனர்பூசம் நட்சத்திரத்தில் நுழைந்வார். குருவின் இந்தப் பெயர்ச்சி புதன்கிழமை அதிகாலை 5:44 மணிக்கு நடந்தது. ஆகஸ்ட் 13, 2025 அன்று குருவின் இந்த மாற்றத்தால் ஐந்து ராசிகளுக்கு வெற்றி, புகழ், ஜாக்பாட் அடிக்கும். 

3 /9

ரிஷபம்: ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு வரும் நாட்களில் நன்மை பயக்கும். நல்ல விளைவை ஏற்படுத்தும். வேலை செய்பவர்கள் முன்னேற்றம் அடைவார்கள். சக ஊழியர்கள் முன்னிலையில் புகழப் படுவீர்கள். ஆரோக்கியம் சிறப்பாக இருக்கும்.

4 /9

சிம்மம்: குருவின் பெயர்ச்சியால் சிம்ம ராசிக்காரர்களின் ஆரோக்கியம் மேம்படும். தொழிலதிபர்கள் தொழிலில் கூட்டாண்மை மூலம் சிறப்பு நன்மைகளைப் பெறலாம். வியாபாரத்தில் வருமானம் அதிகரிக்கும். திருமண வாழ்க்கையில் இனிமை நிலைத்திருக்கும். 

5 /9

கடகம்: கடக ராசிக்காரர்களுக்கு சுப பலன் உண்டாகும். இந்த நேரத்தில் நீங்கள் மிகவும் பிரபலமாகலாம். மரியாதையும் கிடைக்கும். திருமண வாழ்க்கை சிறப்பாக இருக்கும். வேலை செய்பவர்களுக்கு பதவி உயர்வு அல்லது புதிய பொறுப்புகள் கிடைக்கலாம்.   

6 /9

துலாம்: துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு தொழில் மற்றும் வணிகம் இரண்டிலும் சிறப்பு பலன் கிடைக்கும். புதிய இடத்தில் வேலை கிடைக்கலாம். பதவி உயர்வு கிடைக்கலாம். தொழிலதிபர்கள் வியாபாரத்தில் நல்ல லாபத்தைப் பெறலாம். புகழ் அதிகரிக்கும்.  

7 /9

விருச்சிகம்: விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு சாதகமான பலன் கிடைக்கும். அதிர்ஷ்டம் உண்டாகும். வேலை மற்றும் தொழிலில் லாபம் உண்டாகும். வேலையில் பதவி உயர்வு மற்றும் மரியாதை கிடைக்கும். மத நடவடிக்கைகளில் ஆர்வம் அதிகரிக்கும். திடீர் பண லாபம் உண்டாகும்.   

8 /9

வியாழக்கிழமைகளில் குரு பகவானின் சன்னிதியில் கொண்டைக்கடலை மாலை சாற்றுவது தேர்வுகளில் அதிக மதிப்பெண்களை பெற உதவும்.

9 /9

பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.

Guru Peyarchi Guru Jupiter Astrology Rasipalan

Next Gallery

10 நிமிடம் நடிக்க இத்தனை கோடி சம்பளமா? கூலி படத்தில் அமீர்கானின் சம்பளம்!