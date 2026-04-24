குரு பெயர்ச்சி: ஜூன் முதல் கொடிகட்டி பறக்கப்போகும் 4 ராசிகள்.. தலையெழுத்தே மாறப்போகுது!

Guru Peyarchi 2026: குரு கடக ராசிக்கு பெயர்ச்சி ஆவதால் சில ராசிக்காரர்கள் தொழில் மற்றும் பண விஷயங்களில் மிகவும் மங்களகரமானதாக அமையக்கூடும்.
Jupiter Transit In Cancer 2026: ஜோதிடத்தில், ஓவ்வொரு கிரக அசைவுகளும் முக்கியமானதாக இருக்கிறது. இவை மனிதர்களின் வாழ்க்கையில் குறிப்பிடத்தக்க தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது. சில கிரக பெயர்ச்சி சக்தி வாய்ந்த யோகங்களையும் உருவாக்குகிறது. அந்த வகையில் குரு கடக ராசிக்கு மாறி ஹன்ஸ் ராஜயோகத்தை உருவாக்குகிறது. இந்த ராஜயோகம் மிதுனம், கடகம், கன்னி, மகரம் ஆகிய 4 ராசிக்காரர்களுக்கு அபரிமிதமான நன்மைகளை வழங்க இருக்கிறது.
கிரகங்களில் மிகவும் சக்திவாய்ந்த கிரகமாக கருதப்படும் குரு, ஜூன் 2 அன்று, கடக ராசிக்குள் பெயர்ச்சி ஆகிறது. அந்த ராசியில் அக்டோபர் 31 வரை நிலைத்திருக்கும். குருவின் இந்த பெயர்ச்சி ஹன்ஸ் ராஜயோகத்தை உருவாக்குகிறது. இடைப்பட்ட இந்த 5 மாதங்கள் ஹன்ஸ் யோகம் குறிப்பிட்ட 4 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டத்தை கொடுக்கிறது. அவர்கள் தொழில், வியாபாரம் மற்றும் நிதி நிலையில் சாதகமான பலன்களை அனுபவிக்க இருக்கின்றனர்.
மிதுனம் (Gemini): மிதுன ராசிக்காரர்கள் இந்த காலத்தில் நிதி ரீதியான முன்னேற்றத்தை பெறுவார்கள். குரு மிதுன ராசியின் செல்வத்தை குறிக்கும் வீட்டில் சஞ்சரிப்பதால், அவர்களின் வருமானம் அதிகரிக்கும். முதலீடுகள் லாபத்தை கொண்டு வரும். தொழில் வாழ்க்கையில் சிறந்து விளங்க முடியும். மேலும், தன்னம்பிக்கை மற்றும் ஆளுமை திறன் அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளது.
கடகம் (Cancer): குரு கடக ராசியின் முதல் வீட்டில் சஞ்சரிக்கிறது. இதன் காரணமாக மற்ற ராசிகளை விட இவர்கள் கூடுதல் பலன்களை அனுபவிக்க உள்ளனர். வீட்டில் சுப நிகழ்ச்சிகள் நடைபெறும். எதிர்பாராத நிதி ஆதாயங்கள் இருக்கும். பணியில் இருப்பவர்களுக்கு புதிய பொறுப்புகள் கிடைக்கும் வாய்ப்புள்ளது. நீண்ட காலமாக தடைப்பட்டிருக்கும் வேலைகள் முடிவடையும்.
கன்னி (Virgo): கன்னி ராசிக்காரர்கள் குருவின் ராசி மாற்றத்தால் அதிர்ஷ்டம் பெறுகின்றனர். நிதி நிலைமையில் முன்னேற்றம் காணப்பட்டு பொருள் வசதி அதிகமாகும். வருமானம் அதிகரிக்கும். கூடுதல் வருமானத்திற்கான வழிகள் பிறக்கும். வீடு, வாகனம் அல்லது சொத்து வாங்கும் உங்கள் கமவு நினைவாகலாம். மேலும், இந்த காலகட்டத்தில் செலவுகள் அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளதால், கவனமாக இருக்க வேண்டும்.
மகரம் (Capricorn): குருவால் உருவாகும் ஹன்ஸ் ராஜயோகம் மகர ராசிக்காரர்களுக்கு குடும்பம் மற்றும் நிதி விஷயங்களில் முன்னேற்றங்களை கொண்டு வரும். புதிய வாய்ப்புகள் உருவாகலாம். குடும்ப உறவுகள் வலுப்பெறும். நிதி நிலைமை மேலும் நிலையானதாக மாறக்கூடும். மேலும், மாணவர்கள் கல்வியில் சிறப்பாக செயல்பட முடியும்.
