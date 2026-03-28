குருப்பெயர்ச்சியால் 5 ராசிகளுக்குச் செல்வம் பெருகும், ஜூன் மாதத்தில் 'இரட்டை அதிர்ஷ்டம்'

Jupiter Transit in June : ஜோதிடத்தில், குரு கிரகம் அறிவு, நல்வாய்ப்பு, செல்வம் மற்றும் முன்னேற்றம் ஆகியவற்றின் கிரகமாகக் கருதப்படுகிறது. குரு கிரகம் தனது ராசியை மாற்றும்போது, அது அனைத்து ராசிகளையும் பாதிக்கிறது.
2026-ஆம் ஆண்டு ஜூன் 2-ஆம் தேதியன்று, குரு கிரகம் மிதுன ராசியிலிருந்து விலகி கடக ராசிக்குள் பிரவேசிக்கிறது. கடக ராசியில் குரு 'உச்சம்' பெற்றதாகக் கருதப்படுவதால், இந்த ராசி மாற்றம் மிகவும் சுபமானதாகப் போற்றப்படுகிறது. இந்த மாற்றம் பலருடைய வாழ்க்கையில் நேர்மறையான மாற்றங்களைக் கொண்டுவரும். இந்தக் கிரகப் பெயர்ச்சியால் எந்த 5 ராசிகள் அதிகபட்ச நன்மைகளைப் பெறப்போகின்றன என்பதைத் தெரிந்துகொள்வோம்.
மேஷம்: மேஷ ராசியினருக்கு இது ஒரு சாதகமான காலமாகும். இக்காலகட்டத்தில் தொழில் முன்னேற்றத்திற்கான வாய்ப்புகள் உருவாகக்கூடும். தற்போது கல்வி பயின்று வருபவர்கள் நேர்மறையான பலன்களைப் பெறக்கூடும்.
மிதுனம்: இந்தக் கிரகத்தின் பெயர்ச்சியானது மிதுன ராசியினருக்குப் பொருளாதார ரீதியாகப் பயனுள்ளதாக அமையக்கூடும். நிதி நிலைமை மேம்பட வாய்ப்புள்ளது; மேலும், முதலீடுகள் வாயிலாக லாபம் ஈட்டவும் கூடும். வருமானத்திற்கான புதிய வழிகள் திறக்கப்படலாம்.
கடகம்: கடக ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு இக்காலம் மிகவும் சிறப்பானதாக அமையும்; ஏனெனில், குரு பகவான் தற்போது இந்த ராசிக்குள் பிரவேசிக்கிறார். இந்த கிரகப் பெயர்ச்சியானது வேலை மற்றும் தொழில் ஆகிய இரு துறைகளிலும் முன்னேற்றத்தைக் கொண்டு வரக்கூடும். உங்கள் கடின உழைப்புக்கு உரிய அங்கீகாரம் கிடைக்கும்.
கன்னி: கன்னி ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு, இது ஒரு புதிய தொடக்கங்களுக்கான காலமாக அமையலாம். முடிக்கப்படாத பணிகள் நிறைவுபெறும். மேலும், வருமானம் அதிகரிக்கும். புதிய திட்டங்களில் பணியாற்றுவதற்கான வாய்ப்புகளையும் நீங்கள் பெறக்கூடும். அதுமட்டுமின்றி, குடும்பச் சூழலும் மேம்படும்.
மகரம்: இந்தக் கிரகப் பெயர்ச்சியானது மகர ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கும் சுபமானதாக அமையும். இப்பெயர்ச்சியானது புதிய வேலைவாய்ப்புகளையும், வெற்றியையும் கொண்டு வரக்கூடும். மேலும், தொழில்துறையில் புதிய ஒப்பந்தங்களோ அல்லது லாபங்களோ ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது.
குருவருள் பெற வியாழக்கிழமைகளில் "ஓம் விருஷபத் வஜாய வித்மஹே க்ருணீ ஹஸ்தாய தீமஹி தந்நோ குருஹ் ப்ரசோதயாத்" என்ற குரு காயத்ரி மந்திரத்தை கூறி, "குரு பிரம்மா குரு விஷ்ணு குரு தேவோ மகேஸ்வரஹ குரு சாஷாத் பரப்பிரம்மா தஸ்மை ஸ்ரீகுருவே நமஹ" என்ற ஸ்லோகத்தை ஜெபிப்பது சிறப்பு.
பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.