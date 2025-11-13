குரு பெயர்ச்சி 2026: 3 ராசிகளுக்கு பதவி, கௌரவம், அதிர்ஷ்டம், ஜாக்பாட் அடிக்கும்

Guru Peyarchi 2026: ஜோதிடத்தில் கிரகப் பெயர்ச்சிகள் மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவை. 2026 புத்தாண்டில் நடவிருக்கும் கிரகப் பெயர்ச்சிகள் மிகவும் சிறப்பு வாய்ந்தது ஆகும். எனவே, புத்தாண்டில் எந்த கிரகம் முதலில் பெயர்ச்சி அடையும், எந்த ராசிக்காரர்கள் பாதிக்கப்படுவார்கள் என்பதை பார்ப்போம்.
குரு பெயர்ச்சி 2026: புத்தாண்டின் முதல் பெயர்ச்சி சந்திரனின் பெயர்ச்சியாக இருக்கும். இந்த கிரகம் ஜனவரி 2, 2026 அன்று தனது ராசியை மாற்றும். ஆண்டின் தொடக்கத்தில் பல ராஜயோகங்கள் உருவாகின்றன. இவற்றில், குருவும், சந்திரனும் உருவாகும்.
பஞ்சாங்கத்தின்படி, 2026 புத்தாண்டில் குரு மிதுன ராசியில் பயணிப்பார். இந்த ராசியில் குரு வக்ர நிலையில் இருப்பார். புத்தாண்டின் தொடக்கத்தில் குரு சந்திரனுடன் இணைந்து கஜகேசரி ராஜயோகத்தை உருவாக்குவார். இது சில ராசிகளுக்கு நல்ல அதிர்ஷ்டத்தைத் தரும். இந்த ராஜயோகத்தின் பலன் குறுகிய காலத்திற்கு நீடிக்கும். குரு மற்றும் சந்திரனின் சேர்க்கையால் உருவாகும் கஜகேசரி ராஜயோகத்தால் எந்த ராசிகள் அதிர்ஷ்டத்தை பெறுவார்கள் என்று பார்ப்போம்.
ஜோதிடத்தின்படி, சந்திரன் ஜனவரி 2, 2026 அன்று காலை 09:25 மணிக்கு மிதுன ராசியில் நுழைவார், ஜனவரி 4, 2026 காலை 09:42 மணி வரை இதே ராசியில் பயணிப்பார்.
ரிஷபம்: கஜகேசரி ராஜயோகம் இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு மிகவும் சாதகமாக இருக்கும். குரு மற்றும் சந்திரனின் சேர்க்கை இந்த ராசியின் இரண்டாவது வீட்டில் நடைபெற இருக்கிறது. எனவே, இந்த சக்திவாய்ந்த ராஜயோகம் இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். நீண்டகால நோய் படிப்படியாக குணமடையக்கூடும். குடும்பத்திற்குள் சில சுப நிகழ்வுகள் நிகழலாம்.
மிதுனம்: இந்த ராசியின் ஜாதகத்தில், குரு மற்றும் சந்திரனின் சேர்க்கை வீட்டில் நிகழ்கிறது. கஜகேசரி ராஜயோகம் இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு பல துறைகளில் நன்மைகளைத் தரும். உங்கள் ஆளுமை மேம்படும். மேலும், வேலைவாய்ப்பு மற்றும் வணிகத்தில் பெரியவர்களிடம் ஆலோசனை கேட்பது நன்மை பயக்கும். கற்பித்தல், அரசியல் அல்லது நிர்வாகத் துறைகளில் லாபங்கள் சாத்தியமாகும்.
துலாம்: இந்த ராசியின் ஒன்பதாவது வீட்டில் கஜகேசரி ராஜயோகம் உருவாகும், இது மிகவும் மங்களகரமானதாக இருக்கும். இதன் விளைவாக, இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டம் சாதகமாக இருக்கலாம். இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு பல புதிய தொழில் வாய்ப்புகளும் கிடைக்கலாம். உங்கள் பணி பாராட்டப்படும், மேலும் உங்கள் மேலதிகாரிகள் உங்களை மதிப்பார்கள்.
குரு பகவானின் முழுமையான அருளை பெற இந்த மூல மந்திரத்தை கூறவும்: ஓம் ஷ்ரம் ஷ்ரீம் ஷ்ரௌம் ஸஹ் குரவே நமஹ! தினமும் இந்த மந்திரத்தை ஜபிக்கவும்
