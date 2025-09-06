English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

12 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு குரு பெயர்ச்சி! இந்த 3 ராசிகளுக்கு தொடங்கும் நல்ல நேரம்!

குரு பெயர்ச்சி காலத்தில், பின்வரும் ராசிக்காரர்கள் தங்களுக்கு கிடைக்கும் வாய்ப்புகளை சரியாக பயன்படுத்திக் கொண்டால், வாழ்வில் அடுத்த கட்டத்திற்கு முன்னேறலாம்.
நவக்கிரகங்களில் சுப கிரகமாகவும், தேவர்களின் குருவாகவும் கருதப்படும் வியாழன் பகவான், ராசியை மாற்றுவது ஜோதிட உலகில் ஒரு முக்கிய நிகழ்வாக பார்க்கப்படுகிறது. அந்த வகையில், சுமார் 12 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு, குரு பகவான் தனது உச்ச ராசியான கடக ராசிக்கு, வருகிற அக்டோபர் 18-ம் தேதி, அதாவது தீபாவளி பண்டிகைக்கு இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு பெயர்ச்சி அடையவுள்ளார்.

இந்த குரு பெயர்ச்சியானது, அனைத்து ராசிகளிலும் ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தினாலும், குறிப்பாக 3 ராசிக்காரர்களுக்கு இது ஒரு டபுள் ஜாக்பாட்"ஆக அமைந்து!  

தொழில், நிதி மற்றும் ஆரோக்கியத்தில் பெரும் யோகத்தை அள்ளித் தரும் என்று ஜோதிட வல்லுநர்கள் கணித்துள்ளனர். எந்த எந்த ராசி என்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

மேஷம் மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு, இந்த குரு பெயர்ச்சி ஒரு பொற்காலமாக அமையும். உங்களின் சமூக மதிப்பு மற்றும் மரியாதை பன்மடங்கு உயரும். வியாபாரிகளுக்கு இது மிகவும் சாதகமான காலமாக இருக்கும்.

மிதுனம் மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு, இந்த குரு பெயர்ச்சி, வாழ்வில் ஒரு புதிய அத்தியாயத்தை தொடங்கி வைக்கும். புதிய தொழில் அல்லது வேலையை தொடங்குவதற்கு இது மிகவும் உகந்த நேரம். நீங்கள் எடுக்கும் முயற்சிகள் அனைத்திலும் வெற்றி காண்பீர்கள்.

துலாம் துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு, இந்த குரு பெயர்ச்சி, நீண்ட நாள் கனவுகளை நனவாக்கும் ஒரு அற்புதமான காலமாக அமையும். புதிய வேலை தேடுபவர்களுக்கு, நல்ல சம்பளத்துடன் கூடிய வேலை கிடைக்கும். பதவி உயர்வு மற்றும் சம்பள உயர்வுக்கும் வாய்ப்புள்ளது.  

