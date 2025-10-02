English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

தீபாவளிக்கு முன் கடகத்தில் குரு பெயர்ச்சி; 3 ராசிகளுக்கு டபுள் அதிர்ஷ்டம், டபுள் ஜாக்பாட் வெற்றி

Jupiter Transit 2025 October: அக்டோபர் மாதம் குரு தனது ராசியை மாற்றப் போகிறார். அந்த வகையில் மிதுன ராசியிலிருந்து கடக ராசிக்கு இடம் பெயர்ந்து, சில ராசிகளுக்கு நல்ல பலன்களைத் தருவார் குரு பகவான். எனவே குருவின் கடக ராசிப் பெயர்ச்சி எந்த ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டத்தைத் தரும் என்பதைத் தெரிந்துக்கொள்வோம்.

Guru Peyarchi 2025: தீபாவளி பண்டிகைக்கு முன்னதாக, கடக ராசியில் குரு நுழைவது மிகவும் மங்களகர செயலாக பார்க்கப்படுகிறது. இந்தப் பெயர்ச்சி பல ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டத் தரும்.
குரு கிரகம் தற்போது மிதுன ராசியில் அதிசாரி நிலையில் பெயர்ச்சி அடைந்து பயணித்து வருகிறது. அதிசாரி நிலை என்பது ஒரு கிரகம் தனது இயல்பு நிலையை விட வேகமாக நகரும் என்பதைக் குறிக்கிறது. ஜோதிடத்தின் படி, குரு அக்டோபர் 18 ஆம் தேதி மிதுன ராசியை விட்டு வெளியேறி கடக ராசிக்குள் நுழைந்து டிசம்பர் 4 ஆம் தேதி வரை இந்த ராசியில் இருப்பார். 

இந்த ஆண்டு தீபாவளி பண்டிகை அக்டோபர் 20 ஆம் தேதி கொண்டாடப்படும். தீபாவளிக்கு முன்னதாக, குருவின் கடக ராசி பெயர்ச்சி மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான ராசிகளில் அதன் விளைவை ஏற்படுத்தும். குருவின் கடக ராசி பெயர்ச்சி அடைவது சில ராசிகளுக்கு நல்ல பலனைத் தரும். இந்நிலையில் குரு கடக ராசி பெயர்ச்சி அடையும் காலத்தில், மூன்று ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டத்தை தரும். மேலும் நேர்மறையான பலன்களையும் பெறுவார்கள்.

மிதுனம்: குரு கடக ராசிக்கு பெயர்ச்சியாக இருப்பது மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு நன்மை பயக்கும். இந்த நேரம் தொழில் வளர்ச்சிக்கு புதிய வாய்ப்புகளைத் தரக்கூடும். புதிய வருமான ஆதாரங்கள் உருவாகும். செலவுகள் குறைந்து, நிதி ஸ்திரத்தன்மைக்கு வழிவகுக்கும். இந்த நேரம் மாணவர்களுக்கு சாதகமாக இருக்கும். காதல் உறவுகள் மேம்படும்.

கன்னி: கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு குருவின் பெயர்ச்சி சாதகமான பலனைத் தரும். வேலையில் இருப்பவர்களுக்கு பதவி உயர்வு மற்றும் வருமானம் அதிகரிக்கும் தரக்கூடும். வணிக நிலைமைகள் மேம்படும். குடும்பம் தொடர்பான பிரச்சினைகள் முடிவுக்கு வரும். சமூக மரியாதை கிடைக்கும். நிலுவையில் உள்ள பணிகள் நிறைவடையும்.

மீனம்: மீன ராசிக்காரர்கள் இந்த நேரத்தில் தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும். காதல், கல்வி மற்றும் பணம் தொடர்பான விஷயங்களில் நல்ல பலன்கள் கிடைக்கும். உங்கள் கடின உழைப்புக்கு பலன் கிடைக்கும். அதிர்ஷ்டம் உங்களுக்கு சாதகமாக இருக்கும், நிலுவையில் உள்ள பணிகள் நிறைவடையும். நீங்கள் நல்ல நிதி நிலையில் இருப்பதைக் காணலாம்.

குரு பகவானின் முழுமையான அருளை பெற இந்த மூல மந்திரத்தை கூறவும்: ஓம் ஷ்ரம் ஷ்ரீம் ஷ்ரௌம் ஸஹ் குரவே நமஹ! தினமும் இந்த மந்திரத்தை ஜபிக்கவும்

பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.

