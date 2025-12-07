மிதுன ராசியில் குருப் பெயர்ச்சி: அடுத்த 6 மாதங்களுக்கு இந்த ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம், புதிய வேலை, அஷ்ட லக்ஷ்மி அருள்

குரு மிதுன ராசிக்கு பெயர்ச்சியாகிவிட்டார். குரு ஜூன் 2, 2026 வரை மிதுன ராசியில் இருப்பார். இந்தப் பெயர்ச்சியைத் தொடர்ந்து வரும் ஆறு மாதங்கள் சில ரசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டமாக இருக்கும். அனைத்து ராசிக்காரர்களும் தங்கள் வாழ்க்கையில் சில நேர்மறையான மாற்றங்களைக் காண்பார்கள்.
மேஷம்: குருவின் பெயர்ச்சி ஆன்மீக வளர்ச்சி, வணிக விரிவாக்கம் மற்றும் சமூக உறவுகளில் முன்னேற்றத்தைத் தரும். எழுதுதல், ஊடகம் மற்றும் சந்தைப்படுத்தல் துறையினர் அதிகப் பலன் அடைவார்கள். இருப்பினும், சோம்பலைக் கடந்து, ஒழுக்கத்துடன் செயல்படுவது அவசியம். முதலீடுகளுக்கு இது மிகவும் சாதகமான நேரம்.
ரிஷபம்: இந்த குரு பெயர்ச்சி குறிப்பிடத்தக்க நிதி ஆதாயங்களையும், குடும்ப ஸ்திரத்தன்மையையும் கொண்டுவரும். பதவி உயர்வு மற்றும் சம்பள உயர்வுக்கான வாய்ப்புகள் உண்டு. தொழில் செய்பவர்கள் நிலையான முன்னேற்றம் காண்பார்கள். செலவுகள் குறித்து கவனமாக முடிவெடுக்கவும். தேவையற்ற கடன் வாங்குவதைத் தவிர்ப்பது நல்லது. கண் அல்லது தொண்டை ஆரோக்கியத்தில் கவனம் தேவை.
மிதுனம்: மிதுன ராசிக்கு, குருவின் பெயர்ச்சி தொழில், உறவுகள் மற்றும் சுய வளர்ச்சியில் முக்கிய மாற்றங்களை அளிக்கும். கற்றல் மற்றும் புதிய வாய்ப்புகளுக்கு இது சிறந்த நேரம். பதவி உயர்வு, வேலை மாற்றம் அல்லது வெளிநாட்டுப் பணி வாய்ப்புகள் வரலாம். வருமானம் அதிகரிக்கும் என்றாலும், தேவையற்ற செலவுகளைத் தவிர்க்கவும். காதல் உறவு திருமணத்தில் முடிய வாய்ப்புள்ளது.
கடகம்: குருவின் பன்னிரண்டாவது வீட்டில் பெயர்ச்சி அடைந்துள்ளதால் ஆன்மீக நாட்டம் அதிகரிக்கும். தர்ம காரியங்களில் ஈடுபடுவீர்கள். இருப்பினும், கட்டுப்பாடற்ற செலவுகள் மற்றும் உடல்நலக் கவலைகள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. வெளிநாட்டுப் பயணம் அல்லது வெளிநாட்டு வேலைக்கான வாய்ப்புகள் வரலாம். தயக்கம் காட்டுவதைத் தவிர்த்து, நிதி முடிவுகளில் எச்சரிக்கை தேவை.
சிம்மம்: சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு, பதினொன்றாவது வீட்டில் குருவின் பெயர்ச்சி நிதி ஸ்திரத்தன்மையையும், தொழில் விரிவாக்க வாய்ப்புகளையும் வழங்கும். வருமானம் அதிகரிக்கும், சம்பள உயர்வு கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. திருமண வாய்ப்புகள் கைகூடும், உறவுகள் ஆழமடையும். இருப்பினும், எதிர்பாராத செலவுகள் அதிகரிக்கக்கூடும் என்பதால் கவனத்துடன் இருக்கவும். வேலை மன அழுத்தத்தைக் குறைக்க சுயபராமரிப்பு முக்கியம்.
கன்னி: கன்னி ராசிக்கு, பத்தாவது வீட்டில் குருவின் பெயர்ச்சி தொழில் ரீதியான சவால்களைக் கொண்டு வரலாம். அதிக தன்னம்பிக்கையைத் தவிர்த்து, பணிவுடனும் கவனம் செலுத்தவும். தடைகள் இருந்தாலும், குரு நிதி வளர்ச்சியையும் குடும்ப நல்லிணக்கத்தையும் மேம்படுத்துவார். வேலை அழுத்தம் மற்றும் பொறுப்புகள் அதிகரிக்கக்கூடும்; சக ஊழியர்களுடன் புரிதலைப் பேணவும்.
துலாம்: ஒன்பதாவது வீட்டில் குருவின் பெயர்ச்சி மத நடவடிக்கைகளில் உங்கள் ஈடுபாட்டை அதிகரிக்கும். பயணம் மற்றும் தொழில் மாற்றங்களுக்கான வாய்ப்புகள் உண்டு. ஆசிரியர்கள் மற்றும் ஆராய்ச்சியாளர்கள் குறிப்பாகப் பயனடைவார்கள். முதலீடுகளுக்கு இது சாதகமான நேரம். டிசம்பரில் குரு பின்வாங்கும்போது தொழில் சவால்களைச் சந்திக்க நேரிடலாம், எனவே வெற்றிக்கு பொறுமையும் கடின உழைப்பும் தேவை.
விருச்சிகம்: குருவின் எட்டாவது வீட்டில் பெயர்ச்சி தொழில், நிதி மற்றும் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் பெரிய மாற்றங்களை அளிக்கும். மறைக்கப்பட்ட வாய்ப்புகளை இனம் காணவும். மூதாதையர் சொத்து மற்றும் சேமிப்பால் ஆதாயம் கிடைக்க வாய்ப்பு உண்டு. இருப்பினும், செலவுகள் அதிகமாக இருக்கும், எனவே புத்திசாலித்தனமாக பட்ஜெட் போடவும். குடும்ப உறவுகள் வலுவடைந்தாலும், வீட்டில் சிறிய சலசலப்புகள் ஏற்படலாம். செரிமானப் பிரச்சினைகள் குறித்து கவனம் தேவை.
தனுசு: தனுசு ராசிக்கு ஏழாவது வீட்டில் குருவின் பெயர்ச்சி, உறவுகள், தொழில் மற்றும் கூட்டாண்மைகளில் குறிப்பிடத்தக்க முன்னேற்றத்தைக் கொண்டுவரும். கூட்டாண்மையில் பணிபுரிபவர்கள் மகத்தான வெற்றியை அடைய வாய்ப்புள்ளது. நிதி நிலைமை நிலையாக இருக்கும். உங்கள் வேலை மற்றும் வணிகத்தில் முன்னேற்றம் காண்பீர்கள்.
மகரம்: ஆறாவது வீட்டில் குருவின் பெயர்ச்சி கடின உழைப்பு மற்றும் அர்ப்பணிப்பு மூலம் தொழில் முன்னேற்றத்திற்கான வாய்ப்புகளைத் தரும். முன்னேற்றம் தாமதமானாலும் நிலையாக இருக்கும். செலவுகள் கணிசமாக அதிகரிக்கும். கடன் வாங்குவது குறித்து யோசித்தால் எச்சரிக்கையுடன் முடிவெடுக்கவும். தொழில் மற்றும் குடும்ப வாழ்க்கையைச் சமநிலைப்படுத்துவதில் சவால்கள் ஏற்படலாம்.
கும்பம்: குரு ஐந்தாவது வீடான கும்பத்தில் பெயர்ச்சி அடைந்துள்ளதால் , குறிப்பிடத்தக்க லாபங்கள், படைப்பாற்றல் மற்றும் நிதி வளர்ச்சி கிடைக்கும். புதிய வேலைகள் மற்றும் கல்விச் சாதனைகள் கைகூடும். நம்பிக்கையுடன் செயல்படுவது வெற்றிக்கு வழிவகுக்கும். நிதி நிலைமை கணிசமாக மேம்படும். உங்கள் செல்வத்தை அதிகரிக்கச் சிறந்த திட்டமிடல் அவசியம்.
மீனம்: குரு மீன ராசியின் நான்காவது வீட்டில் பெயர்ச்சி அடைந்துள்ளதால் குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியும் சொத்து லாபமும் கிடைக்கும். கூடுதலாக, உங்கள் தொழில் நிலைபெறும், மேலும் உங்கள் வேலை-வாழ்க்கை சமநிலை மேம்படும். சொத்து முதலீடு மற்றும் செல்வக் குவிப்புக்கான வாய்ப்புகள் ஏற்படும். குடும்ப வாழ்க்கை மேம்படும், ஆனால் குடும்ப உறுப்பினர்களுடன் சில தவறான புரிதல்கள் ஏற்படக்கூடும், எனவே நீங்கள் எச்சரிக்கையுடன் தொடர வேண்டும்.
குரு பகவானின் முழுமையான அருளை பெற இந்த மூல மந்திரத்தை கூறவும்: ஓம் ஷ்ரம் ஷ்ரீம் ஷ்ரௌம் ஸஹ் குரவே நமஹ! தினமும் இந்த மந்திரத்தை ஜபிக்கவும்
பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.