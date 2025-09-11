இன்னும் 37 நாட்களே.. கடகத்தில் குரு பெயர்ச்சி: 12 ராசிகளுக்கு பலன்கள் இதோ

Jupiter Transits In Cancer: தீபாவளி பண்டிகைகக்கு முன்னதாக அதாவது அக்டோபர் 18, 2025 ஆம் தேதி கடகத்தில் குரு பெயர்ச்சி அடைவார். இதனால் 12 ராசிகளுக்கு எப்படிப் பட்ட பலன் கிடைக்கும் என்பதை தெரிந்துக்கொள்வோம்.
வாழ்க்கையில் வளர்ச்சியைத் தரும் குரு பகவான் கூடிய விரைவில் தனது ராசியை மாற்றப் போகிறார். இந்த நிகழ்வானது இன்னும் 37 நாட்களில் நடக்கப் போகிறது. இதனால் எந்த ராசிக்கு சுப, அசுப பலன் உண்டாகும் என்பதை தெரிந்துக் கொள்வோம்.
மேஷம்: வீடு சொத்து, நிலம், வாகனங்கள் வாங்கலாம். இந்தப் பெயர்ச்சியின் போது, சொத்து, வீடு அல்லது வாகனம் போன்றவற்றில் வளர்ச்சி அல்லது நேர்மறையான மாற்றங்களை பெறலாம். உங்களில் சிலர் புதிய வீட்டை வாங்கலாம்.
ரிஷபம்: குரு கடக ராசியில் பெயர்ச்சி அடையும் போது நீங்கள் தூரப் பயணங்களை மேற்கொள்ளலாம், மற்றவர்கள் தங்கள் குடும்பத்தினருடன், குறிப்பாக உடன்பிறந்தவர்களுடன் அர்த்தமுள்ள நேரத்தை செலவிட வீட்டிலேயே இருப்பார்கள். புதிய வளர்ச்சி வாய்ப்புகளை உருவாக்கும்.
மிதுனம்: குரு பெயர்ச்சி மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு புதிய தொழில் அல்லது வேலையை தொடங்குவதற்கு இது மிகவும் உகந்த நேரம். நீங்கள் எடுக்கும் முயற்சிகள் அனைத்திலும் வெற்றி காண்பீர்கள்.
கடகம்: குரு பெயர்ச்சி 2025, கடக ராசியில் உங்கள் முதல் வீட்டில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். இந்தப் பெயர்ச்சி உங்களுக்கு மிகவும் மங்களகரமான மற்றும் சக்திவாய்ந்த நேரமாக இருக்கும்.
சிம்மம்: குரு கடக ராசியில் பெயர்ச்சி உங்களுக்கு வேலை அல்லது உயர்கல்விக்காக வெளிநாடு செல்லலாம். உங்களில் சிலருக்கு அதிகமாகச் செலவு ஏற்படலாம். உங்கள் வாழ்க்கை முறை மற்றும் செலவுகள் குறித்து விழிப்புடன் இருங்கள்.
கன்னி: கடகத்தில் குரு பெயர்ச்சி உங்களுக்கு அதிர்ஷ்டத்தை தரும், பல மடங்கு லாபம் வலுவடையும். இந்த நேரத்தில் நீங்கள் எதைத் தொடங்கினாலும் அதில் வெற்றிக்கான வாய்ப்புகள் கிடைக்கும்.
துலாம்: துலாம் ராசிக்காரர்கள், தொழில் வாழ்க்கை மிகவும் வெற்றிகரமாக இருக்கும், மேலும் நீண்டகாலமாக எதிர்பார்க்கப்பட்ட சம்பள உயர்வுகள் மற்றும் வேலை பதவி உயர்வுகளை பெறலாம். கடினமாக உழைத்து, புத்திசாலித்தனமாக உழைத்தால், உங்கள் தொழில் வாழ்க்கையில் பெரிய வெற்றியை நீங்கள் நிச்சயமாக அடைவீர்கள்.
விருச்சிகம்: குரு பெயர்ச்சி அதிர்ஷ்டத்தையும் செல்வத்தையும் அதிகரிக்கும் என்று நம்பப்படுகிறது. ஆன்மீக ரீதியாகவும், மத ரீதியாகவும் நாட்டம் கொண்டவர்களாக இருப்பீர்கள். உங்கள் தந்தையிடமிருந்து ஆசீர்வாதங்களைப் பெறலாம்.
தனுசு: குருவின் சக்தி இந்த நேரத்தில் உங்களுக்கு பொருத்தமான அறிவையும் அனுபவத்தையும் வழங்கும், நீங்கள் ஆழ்ந்து சிந்தித்து முடிவுகளை எடுக்கவும்.
மகரம்: மகர ராசிக்காரர்களுக்கு கடகத்தில் குரு பெயர்ச்சியின் தாக்கத்தை 7 வது வீடான திருமணம் மற்றும் உறவுகளுக்கான வீடாக உணருவீர்கள். இந்தப் பெயர்ச்சி உங்களுக்கு சாதகமாக இருக்கும், வாழ்க்கைத் துணையின் ஆதரவை பெறுவீர்கள். உயர்ந்த இலக்குகளை அடைவதில் கவனம் செலுத்தவும்.
கும்பம்: உங்கள் பணிக்கு ஒரு வலுவான ஆண்டாக இருக்கலாம். புதிய வேலை அல்லது பதவி கிடைக்கலாம். தலைமைப் பதவியை ஏற்க உங்களுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கும். உங்களுக்கு பல பிரகாசமான வாய்ப்புகள் கிடைக்கலாம்.
மீனம்: குரு கடக ராசியில் பெயர்ச்சி அடையும் போது உண்மையான காதலை சந்திப்பீர்கள். குழந்தை பாக்கியம் உண்டாகும். இதனால் குடும்பம் விரிவடையும். உங்கள் புகழ்பெற்ற படைப்பாற்றல் மிகப்பெரிய ஊக்கத்தைப் தரும்.
பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.