அடுத்த மாதம் ராசியை மாற்றும் குரு.. 3 ராசிகளுக்கு நல்ல காலம் தொடங்கும்

Guru Peyarchi 2025: குரு விரைவில் மிதுன ராசியை விட்டு வெளியேறி கடக ராசிக்குள் நுழைவார். கடக ராசியில் குரு பெயர்ச்சி அடைவது சில ராசிக்காரர்களுக்கு நல்ல காலம் தொடங்கலாம். அந்த அதிர்ஷ்ட ராசிகளை பற்றி அறிந்து கொள்ளுங்கள்.
ஜோதிடத்தின் படி, 12 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு கடக ராசிக்குள் குரு பெயர்ச்சி அடையப் போகிறார், அதனுடன், குரு கடக ராசிக்குள் நுழைந்து சில ராசிகளுக்கு சுப பலன்களை தரக் கூடும்.
ஜோதிடத்தின்படி, குரு தனது ராசியை மாற்ற சுமார் 13 மாதங்கள் எடுத்துக் கொள்ளும். அந்த வகையில் குரு தற்போது மிதுன ராசியில் பெயர்ச்சி அடைந்து பயணித்து வருகிறார். இதனிடையே வரும் அக்டோபரில், குரு கடக ராசியில் பெயர்ச்சி அடைவார்.
குரு கடக ராசியில் பெயர்ச்சி அடைவது 12 ராசிகளிலும் சுப மற்றும் அசுப விளைவுகளை ஏற்படுத்தும். சில அதிர்ஷ்ட ராசிக்காரர்கள் குரு பெயர்ச்சியால் நல்ல பலன்களைப் பெறுவார்கள். இந்த ராசிக்காரர்கள் குரு பெயர்ச்சியின் தாக்கத்தால் சமூக கௌரவத்தையும் பொருளாதார முன்னேற்றத்தையும் பெறலாம்.
மிதுனம்: குரு கடக ராசியில் பெயர்ச்சி அடைவதால் மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு நல்ல பலன்கள் கிடைக்கும். இந்த நேரத்தில் உங்கள் தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும். சிக்கிய பணம் மீட்கப்படலாம், உறவுகள் இனிமையாகவும் வலுவாகவும் மாறும். பணியிடத்தில் பதவி உயர்வுடன் வருமான வளர்ச்சியும் ஏற்படலாம்.
கன்னி: கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு குருவின் பெயர்ச்சி நன்மை பயக்கும். இந்த நேரத்தில் உங்கள் வருமான ஆதாரங்கள் அதிகரிக்கக்கூடும். வணிக நிலைமை வலுவாகலாம். நீங்கள் செய்யும் முதலீடுகளில் நல்ல வருமானம் கிடைக்கலாம், நல்ல முதலீட்டு வாய்ப்புகளும் கிடைக்கலாம். வேலை தேடுபவர்களுக்கு நல்ல வாய்ப்புகள் கிடைக்கும்.
துலாம்: குருவின் ராசி மாற்றம் துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு சாதகமாக இருக்கும். இந்த நேரத்தில் உங்கள் வீரம் அதிகரிக்கும், உங்களுக்கு புதிய வேலை வாய்ப்புகள் கிடைக்கக்கூடும். வேலையில் பதவி உயர்வு கிடைக்க வாய்ப்பு உள்ளது. அலுவலகத்தில் புதிய பொறுப்புகளை பெறலாம். நிதி நிலைமை வலுவடையும். வணிகத்தில் வளர்ச்சி ஏற்படலாம்.
குரு பகவானின் முழுமையான அருளை பெற இந்த மூல மந்திரத்தை கூறவும்: ஓம் ஷ்ரம் ஷ்ரீம் ஷ்ரௌம் ஸஹ் குரவே நமஹ!
