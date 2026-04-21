குரு-சுக்கிரன் சேர்க்கை.. கஜலட்சுமி யோகத்தால் 4 ராசிகளுக்கு செல்வம், செழிப்பு, மகிழ்ச்சி பெருகும்

Shukra Guru Yuti 2026 effect on Zodiac Sign: குரு மற்றும் சுக்கிரன் ஆகிய கிரகங்களின் சேர்க்கையால் உருவாகும், மிகவும் மங்களகரமான 'கஜலட்சுமி ராஜயோகம்' தற்போது வெளிப்படவிருக்கிறது. மிதுன ராசியில் உருவாகும் இந்த யோகம், ரிஷப ராசி உட்பட நான்கு ராசிகளுக்கு செல்வத்தையும், பதவியையும், அன்பையும், கௌரவத்தையும் வாரி வழங்கவுள்ளது.

 
மே மாதம் நான்கு ராசிகளுக்கு அளவற்ற செல்வம், மகிழ்ச்சி மற்றும் புகழைக் கொண்டுவரவிருக்கிறது. 2026-ஆம் ஆண்டு மே 14-ஆம் தேதியன்று, சுக்கிரன் மிதுன ராசிக்குள் பெயர்ச்சி அடைகிறார்; அங்கு ஏற்கனவே வீற்றிருக்கும் குரு பகவானுடன் இணைந்து, சுக்கிரன் ஒரு சேர்க்கையை உருவாக்குகிறார். குருவும் சுக்கிரனும் இணையும் இந்தச் சேர்க்கையானது, 'கஜலட்சுமி ராஜயோகத்தை' உருவாக்கும். இந்த மங்களகரமான யோகம் தொடர்ந்து செயல்படும். இக்காலகட்டத்தில், மேற்கூறிய நான்கு ராசிகளுக்குத் தொழில் வாழ்வில் குறிப்பிடத்தக்க முன்னேற்றம், பொருளாதார ஆதாயங்கள், சமூகத்தில் மதிப்பும் மரியாதையும், மற்றும் தங்கள் துணையின் அளவற்ற அன்பும் கிடைக்கப்பெறும். அந்த அதிர்ஷ்டமிக்க நான்கு ராசிகள் எவை என்பதை அறிந்துகொள்வோம்.  

ரிஷபம்: கஜலட்சுமி ராஜயோகம், ரிஷப ராசியில் பிறந்தவர்களின் செல்வத்தையும் சொத்துக்களையும் பெருக்கும். உங்கள் தொழில் வாழ்க்கையில் நீங்கள் முன்னேற்றத்தைக் காண்பீர்கள். ஊதிய அடிப்படையில் பணிபுரிபவர்களுக்குப் பதவி உயர்வு கிடைப்பதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம். அதேவேளையில், தொழில்முனைவோருக்குப் புதிய ஒப்பந்தங்களைப் பெறுவதற்கோ அல்லது லாபத்தில் அதிகரிப்பைக் காண்பதற்கோ சாதகமான வாய்ப்புகள் அமையும். மேலும், திருமணம் ஆகாதவர்களுக்குத் திருமண வாய்ப்புகள் உருவாகும்.  

துலாம்: துலாம் ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு, 'கஜலட்சுமி ராஜயோகம்' மூலம் நிதிசார் ஆதாயங்கள் வந்து சேரும். நீண்ட நாட்களாக நிலுவையில் உள்ள ஒரு கணிசமான தொகையை நீங்கள் பெறக்கூடும்; இத்தொகையை நீங்கள் முதலீடுகளுக்கோ அல்லது ஏதேனும் ஒரு முக்கியப் பணிக்குத் தொடக்கமிடுவதற்கோ பயன்படுத்திக்கொள்வீர்கள். உங்கள் திருமண வாழ்வில் மகிழ்ச்சி பெருகும். உங்கள் தொழில் அல்லது பணித்துறையில், சமூகத்தில் உங்கள் அந்தஸ்தையும் அங்கீகாரத்தையும் உயர்த்தக்கூடிய அளவிலான வெற்றியை நீங்கள் அடைவீர்கள்.  

தனுசு: குரு மற்றும் சுக்கிரன் ஆகிய கிரகங்களின் சேர்க்கையால் உருவாகும் 'கஜலட்சுமி ராஜயோகம்', தனுசு ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு நற்பேற்றின் துணையைத் தேடித்தரும். நீங்கள் புதிய வீடு அல்லது வாகனத்தை வாங்கும் வாய்ப்புள்ளது. தொழிலில் கணிசமான லாபம் ஈட்ட முடியும். உங்கள் நிதி நிலைமை வலுப்பெறும். மேலும், உங்கள் குடும்பத்தினருடன் நேரத்தைச் செலவிடுவதற்காக ஒரு சுற்றுலாப் பயணமும் மேற்கொள்ளக்கூடும்.  

மீனம்: கஜலட்சுமி ராஜயோகம், மீன ராசியில் பிறந்தவர்களுக்குச் செல்வத்தையும் செழிப்பையும் தரும். மேலும், இது உங்கள் காதல் வாழ்வில் மகிழ்ச்சியைப் புதுப்பித்துத் தரும். உங்கள் வாழ்வில் மகிழ்ச்சி குடியேறும்; பழைய துன்பங்கள் அனைத்தும் விலகி மறையும். உங்கள் குடும்பத்தினருடன் நீங்கள் மறக்க முடியாத தருணங்களைச் செலவிடுவீர்கள்.

பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.

