இன்னும் 2 தினத்தில் துலாம் ராசியில் சுக்கிரன் பெயர்ச்சி: 4 ராசிகளுக்கு கோல்டன் அதிர்ஷ்டம், பொற்காலம்

Venus Transit 2025: நவம்பர் மாதம் சில ராசிகளுக்கு சுக்கிரனின் பெயர்ச்சியின் தாக்கத்தால் மங்களகரமான பலன் கிடைக்கும். நவம்பர் மாதத்தில் சுக்கிரன் தனது சொந்த ராசியான துலாம் ராசிக்கு பெயர்ச்சி அடைவார், இது சில ராசிகளுக்கு நன்மை பயக்கும்.
ஜோதிடத்தில், சுக்கிரன் செல்வம், சொத்து, செழிப்பு ஆகியவற்றின் அடையாளமாகக் கருதப்படுகிறார். சுக்கிரன் அவ்வப்போது தனது ராசியை மாற்றுகிறார். இந்தப் பெயர்ச்சியின் விளைவுகள் மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான ராசிகளில் உணரப்படுகின்றன.
நவம்பர் 2, 2025 ஞாயிற்றுக்கிழமை, சுக்கிரன் துலாம் ராசிக்கு பெயர்ச்சியாகி நவம்பர் 25 வரை இதே ராசியில் பயணிப்பார். 12 ராசிகளும் துலாம் ராசியில் சுக்கிரனின் பெயர்ச்சி அடைவதால் பாதிக்கப்படும். சில ராசிக்காரர்கள் இந்தப் பெயர்ச்சியால் நல்ல பலன்களைப் பெறுவார்கள்.
ஜோதிடத்தின் படி, இந்த ராசிக்காரர்கள் தொழில்முறை மற்றும் வணிக முன்னேற்றத்தையும், நிதி நிலைமையையும் மேம்படுத்தலாம். சுக்கிரனின் பெயர்ச்சியால் எந்த ராசிக்காரர்கள் பயனடைவார்கள், என்ன பலன்களைப் பெறுவார்கள் என்பதை தெரிந்துக்கொள்வோம்.
மேஷம் - மேஷ ராசிக்கு சுக்கிரன் பெயர்ச்சி சுப பலனைத் தரும். இந்த நேரத்தில் பயணம் உங்களுக்கு நன்மை பயக்கும். உங்களுக்கு நல்ல வேலை வாய்ப்புகள் அல்லது திட்டங்கள் கிடைக்கக்கூடும். புதிய வருமான ஆதாரங்கள் உருவாக்கப்படும், இது உங்கள் நிதி நிலைமையை மேம்படுத்தும். பணத்தைச் சேமிப்பதில் நீங்கள் வெற்றி பெறுவீர்கள். இந்த நேரம் தொழிலதிபர்களுக்கு நன்மை பயக்கும்.
ரிஷபம் - ரிஷப ராசிக்கு சுக்கிரன் பெயர்ச்சி நன்மை தரும். இந்த நேரத்தில் வேலையில் உங்களுக்கு புதிய பொறுப்புகள் அல்லது பதவிகள் வழங்கப்படலாம். நிலம், கட்டிடங்கள் அல்லது வாகனங்கள் வாங்குவதற்கான வாய்ப்புகள் உள்ளன. செல்வம் மற்றும் சொத்து அதிகரிக்கும். புதிய வருமான ஆதாரங்கள் உருவாக்கப்படும். நல்ல முதலீட்டு வாய்ப்புகள் உருவாகலாம்.
சிம்மம் - துலாம் ராசியில் சுக்கிரனின் பெயர்ச்சி சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு சாதகமாக இருக்கும். இந்த நேரத்தில் உங்கள் தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும். திருமண வாழ்க்கை முன்பை விட சிறப்பாக இருக்கும். புதிய வருமான ஆதாரங்கள் உருவாகும். பொருள் வசதிகள் மற்றும் செல்வம் அதிகரிக்கும். தொழிலதிபர்கள் தங்கள் தொழிலை விரிவுபடுத்துவதற்கான வாய்ப்புகளைக் காண்பார்கள்.
கன்னி - சுக்கிரனின் பெயர்ச்சி கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு நன்மை பயக்கும். இந்த நேரத்தில் உங்கள் நிதி நிலைமையில் முன்னேற்றத்தைக் காண்பீர்கள். உங்களுக்கு நல்ல செய்தி கிடைக்கும். இது தொழில் மற்றும் வணிகத்திற்கு நல்ல நேரமாக இருக்கும். உங்கள் பேச்சு சுவாரஸ்யமாக இருக்கும், மரியாதை மற்றும் கௌரவம் பெறுவீர்கள்.
சுக்கிர பகவானின் அருள் பெற "ஓம் அச்வத்வஜாய வித்மஹே தநுர் ஹஸ்தாய தீமஹி தந்நோ சுக்ர: ப்ரசோதயாத்" மந்திரத்தை சொல்லவும். சுக்கிரனின் அருளையும், நற்பலன்களையும் பெறுவீர்கள்.
பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.