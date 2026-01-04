10 நாட்களில் சுக்கிரன் பெயர்ச்சி: 3 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்ட மழை, பண மழை கொட்டும்

Venus Transit to Capricorn Horoscope: இன்றிலிருந்து தோராயமாக 10 நாட்களுக்குள், சுக்கிரனின் ராசி மாற்றம் ஏற்படும். இந்த முறை, சுக்கிரன் தனுசு ராசியிலிருந்து மகர ராசிக்குச் செல்வார். சுக்கிரனின் ராசி மாற்றத்தால், சில ராசிகளின் அதிர்ஷ்டமும் மாறும்.
சனியின் ராசியில் சுக்கிரன் நுழைவதால், சில ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டம் பிரகாசிக்கக்கூடும், மேலும் இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு அதிக அதிர்ஷ்ட கிடைக்க வாய்ப்புகள் இருக்கும். எனவே எந்த ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம் உண்டாகும் என்று பார்ப்போம்.
சுக்கிரன் தற்போது தனுசு ராசியில் பயணித்து வருகிறார். இன்றிலிருந்து சுமார் 10 நாட்களில், சுக்கிரனின் தனது ராசியை மாற்றும். இந்த முறை, சுக்கிரன் தனுசு ராசியிலிருந்து மகர ராசிக்கு பெயர்ச்சி அடைவார். ஜனவரி 13 ஆம் தேதி சுக்கிரன் மகர ராசிக்கு பெயர்ச்சி அடையும்போது எந்த ராசிக்காரர்கள் தங்கள் அதிர்ஷ்டத்தைப் பிரகாசிக்கக் கூடும் என்பதைப் பார்ப்போம்:
மூன்று ராசிக்காரர்கள் 10 நாட்களுக்குப் பிறகு செல்வத்தைப் பொழிவார்கள், சுக்கிரன் தனுசு ராசியிலிருந்து மகர ராசிக்கு பெயர்ச்சி அடைவார்.
கடகம்: மகர ராசியில் சுக்கிரனின் பெயர்ச்சி கடக ராசிக்காரர்களுக்கு நன்மை உண்டாகும். மக்கள் உங்கள் வேலையைப் பாராட்டுவார்கள். பணம் குவியும். திருமண வாழ்க்கையில் அன்பும் சமநிலையும் நிலவும். தொழிலில் லாபம் உண்டாகும். நிலுவையில் உள்ள வேலைகள் முடிவடையும் வாய்ப்பு அதிகம்.
கன்னி: மகரத்தில் சுக்கிரன் பெயர்ச்சி அடைவது கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு நன்மை பயக்கும். நிதி ஆதாயத்திற்கான வாய்ப்புகள் உள்ளன. குடும்பத்தினரிடமிருந்து உங்களுக்கு ஆதரவு கிடைக்கும். வியாபாரத்தில் இருந்து உங்களுக்கு நன்மை கிடைக்கும். காதல் வாழ்க்கையில் காதல் பெருகும்.
துலாம்: சுக்கிரன் மகர ராசிக்கு பெயர்ச்சி அடைவது துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு நன்மை பயக்கும். உங்கள் அதிர்ஷ்டம் உங்கள் பக்கம் இருக்கும். உங்கள் நிதி நிலைமை மேம்படும். உங்கள் வேலை மற்றும் வணிகத்தில் நீங்கள் முன்னேறலாம். சில மதப் பணிகளில் பங்கேற்கலாம். நல்ல செய்திகளைப் பெறலாம்.
வாழ்வில் வசீகரம், ஈர்ப்பு, ஆடம்பரம், ஈகை ஆகியவற்றுடன் அனைத்து விதமான செல்வத்தையும், புகழையும் பெற, சுக்கிரனை வணங்கி, ‘"ஓம் அச்வ த்வஜாய வித்மஹே தநுர் ஹஸ்தாய தீமஹி தந்நோ சுக்ர: ப்ரசோதயாத்." என்ற சுக்கிரன் காயத்ரி மந்திரத்தை தினமும் பாராயணம் செய்யலாம்.
பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.