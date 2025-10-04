கடத்தில் குரு பெயர்ச்சி: இன்னும் 14 நாட்களில் இந்த 8 ராசிகளின் தலைவிதி மாறும்

Guru Peyarchi Palangal 2025 Impact On Zodiac Sign: அறிவின் கிரகமான குரு, அக்டோபர் 18, 2025 அன்று தனது ராசியை மாற்றுவார். இந்த நாளில் கடக ராசிக்குள் நுழைவார். மேலும் டிசம்பர் 4 வரை இந்த ராசியில் இருப்பார் கிரி பகவான்.
வேத ஜோதிடத்தின்படி, குரு தற்போது மிதுன ராசியில் பயணித்து வருகிறார். ஒரு கிரகம் அதன் இயல்பை விட வேகமாக நகரும் ஒரு நிலை பெயர்ச்சி ஆகும். ஜோதிடத்தின்படி, குரு அக்டோபர் 18 ஆம் தேதி மிதுன ராசியிலிருந்து வெளியேறி கடக ராசிக்குள் நுழைந்து டிசம்பர் 4 ஆம் தேதி வரை அங்கேயே இருப்பார்.
இந்த வருடம் தீபாவளி அக்டோபர் 20 ஆம் தேதி கொண்டாடப்படுகிறது. தீபாவளி பண்டிகைக்கு முன்னதாக குரு கடக ராசிக்கு பெயர்ச்சி அடைவார், இது மேஷம் முதல் மீனம் வரை உள்ள அனைத்து ராசிக்காரர்களையும் பாதிக்கும். இந்த பெயர்ச்சி சில ராசிக்காரர்களுக்கு மிகவும் சாதகமாக இருக்கும். இந்த நேரத்தில், எட்டு ராசிக்காரர்கள் நல்ல அதிர்ஷ்டத்தை பெறுவார்கள். தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் நேர்மறையான முன்னேற்றங்களைக் கொண்டுவரும்.
ரிஷபம்: ரிஷப ராசிக்கு குருவின் ராசி மாற்றம் நேர்மறையான மாற்றங்களைக் கொண்டுவரும். முதலீடுகளில் நல்ல வருமானத்தைத் தரும். இந்த நேரத்தில் உங்களுக்கு குழந்தை பாக்கியமும் கிடைக்கும். வியாபாரத்தில் நேர்மறையான மாற்றங்கள் ஏற்படும். இந்த நேரத்தில் போட்டித் தேர்வுகளை எழுதுபவர்கள் நல்ல பலன்களைப் பெற வாய்ப்புள்ளது.
மிதுனம்: குருவின் பெயர்ச்சி மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு மிகவும் நல்ல பலன்களைத் தரும். இந்த நேரம் உங்களுக்கு நிதி ஆதாயத்திற்கான ஏராளமான வாய்ப்புகளை வழங்கும். புதிய வணிகம் அல்லது வேலை வாய்ப்புகள் திறக்கப்படலாம், நிதி நிலைமையை வலுப்படுத்தும். இந்த மாற்றம் உங்கள் சிந்தனையில் நேர்மறையான மாற்றங்களைக் கொண்டுவரும்.
சிம்மம்: இந்த நேரம் சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு நல்ல காலமாக இருக்கும், மேலும் உங்கள் வாழ்க்கை ஒரு நேர்மறையான திருப்பத்தை எடுக்கும். மாணவர்கள் தங்கள் கல்வியில் நல்ல வெற்றியைக் காணலாம். இருப்பினும், பங்குச் சந்தையில் முதலீடு செய்வது நன்மை பயக்கும். ஆரோக்கியத்திலும் முன்னேற்றங்களை அனுபவிப்பீர்கள்.
கன்னி: கன்னி ராசிக்கு குருவின் பெயர்ச்சி மிகவும் நன்மை பயக்கும். இந்த நேரத்தில், உங்களுக்கு அதிர்ஷ்டம் சாதகமாக இருக்கும், மேலும் உங்கள் செல்வம் அதிகரிக்கும். வீடு அல்லது கார் வாங்குவதற்கான நல்ல வாய்ப்புகளும் உள்ளன. தொழில் முன்னேற்றம் பெரும்.
விருச்சிகம்: விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு, குருவின் பெயர்ச்சி நீண்ட நாள் ஆசைகளை நிறைவேற்றும். உங்களுக்கு நல்ல செய்தி கிடைக்கலாம், உங்கள் வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சியான சூழ்நிலை நிலவும். ஒரு பெரிய முயற்சி வெற்றியடைய வாய்ப்புள்ளது அல்லது உங்களுக்கு லாபகரமான வாய்ப்புகள் கிடைக்கும்.
மகரம்: மகர ராசிக்காரர்களுக்கு நிதி ஆதாயத்தை தரும். தொழிலதிபர்கள் பெரிய ஆர்டர்களைப் பெறலாம், நிதி நிலைமையை வலுப்படுத்தும். பல வருமான ஆதாரங்கள் திறக்கப்படும், இது வருமானத்தை அதிகரிக்கும் மற்றும் நிதி கவலைகளைக் குறைக்கும்.
கும்பம்: கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த நேரம் நன்மை பயக்கும். வியாபாரத்தில் நிதி ஆதாயம் உண்டாகும். குருவின் ஆசியுடன், பெரிய முயற்சி கூட வெற்றி பெறும். வாகனம் அல்லது வீடு வாங்கலாம். வேலையில் உங்கள் கருத்துக்களை வெளிப்படையாக வெளிப்படுத்துவீர்கள், இது மேலதிகாரிகளுடனான உங்கள் உறவை மேம்படுத்தும்.
மீனம்: மீன ராசிக்காரர்களுக்கு குருவின் இந்தப் பெயர்ச்சி நிம்மதியைத் தரும். நிதித் தடைகள் தீரும், நிதி நெருக்கடிகள் குறையும். தொழில் முன்னேற்றத்திற்கான வாய்ப்புகள் உருவாகும், தேர்வுகள் அல்லது நேர்காணல்களில் வெற்றி பெறவும் வாய்ப்பு ஏற்படும். இந்த நேரம் உங்களுக்கு புதிய நம்பிக்கையையும் நேர்மறையான மாற்றங்களையும் கொண்டு வரும்.
குரு பகவானின் முழுமையான அருளை பெற இந்த மூல மந்திரத்தை கூறவும்: ஓம் ஷ்ரம் ஷ்ரீம் ஷ்ரௌம் ஸஹ் குரவே நமஹ! தினமும் இந்த மந்திரத்தை ஜபிக்கவும்
பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.