செல்வம் கொழிக்கப்போகும் நேரம்! பிப்ரவரி 23ல் நிகழும் அபூர்வ ராஜயோகம்- உங்கள் ராசி இதில் இருக்கா?

Dhanshakti Rajayogam 2026: பிப்ரவரி 23, 2026 அன்று செவ்வாய் கும்ப ராசிக்குள் நுழைந்து தனசக்தி ராஜயோகத்தை உருவாக்கும். செவ்வாய் மற்றும் சுக்கிரனின் சேர்க்கையால் உருவாகும் இந்த சிறப்பு கிரக சேர்க்கை, மிதுனம், மகரம், விருச்சிகம் மற்றும் கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு புதிய நிதி மற்றும் தொழில் வாய்ப்புகளைக் கொண்டு வரும்.
2026 ஆம் ஆண்டின் தொடக்கத்திலிருந்து, கும்ப ராசியில் கிரக செயல்பாடுகள் நடந்து வருகின்றன. தற்போது, செல்வம் மற்றும் செழிப்பின் குறிகாட்டியான சுக்கிரனும், ஞானம் மற்றும் தகவல்தொடர்பு சின்னமான புதனும் கும்ப ராசியில் உள்ளன. பஞ்சாங்கத்தின்படி, செவ்வாய் கிரகம் பிப்ரவரி 23, 2026 அன்று காலை 7:27 மணிக்கு கும்ப ராசியில் நுழைவார். செவ்வாய் வருகையுடன், செவ்வாய் மற்றும் சுக்கிரனின் இணைப்பு உருவாகி, தனசக்தி ராஜயோகத்தை உருவாக்கும்.
இந்த யோகம் ஜோதிடத்தில் மிகவும் சக்திவாய்ந்ததாகக் கருதப்படுகிறது. சில ராசிக்காரர்கள் இதனால் பெரிதும் பயனடைவார்கள், மற்றவர்கள் எச்சரிக்கையுடன் நடக்க அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள். எனவே, பிப்ரவரி 23 அன்று தனசக்தி ராஜயோகம் உருவாவதால் எந்த ராசிக்காரர்கள் நேர்மறையான விளைவுகளையும் நிதி நன்மைகளையும் அனுபவிப்பார்கள் என்பதை தெரிந்துக்கொள்வோம்.
மிதுனம்: இந்த நேரத்தில் மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு நல்ல குடும்ப ஆதரவு கிடைக்கும். புதிய நிதி வாய்ப்புகள் உருவாகி, சேமிப்பை அதிகரிக்க வாய்ப்பளிக்கும். காதல் உறவுகளும் இணக்கமாக இருக்கும். இருப்பினும், உங்கள் உடல்நலத்தை புறக்கணிப்பதைத் தவிர்க்கவும். தேவையற்ற வாக்குவாதங்களைத் தவிர்க்கவும்.
விருச்சிகம்: விருச்சிக ராசிக்காரர்கள் வேலையில் சாதகமான பலன்களை எதிர்பார்க்கலாம். தொழிலதிபர்கள் இந்த நேரத்தை சாதகமாகக் காணலாம். சமூக வட்டம் விரிவடையும், மேலும் புதிய தொடர்புகள் எதிர்காலத்தில் பயனுள்ளதாக இருக்கும். நண்பர்களின் ஆதரவுடன், கடினமான பணிகள் கூட எளிதாகத் தோன்றும்.
மகரம்: மகர ராசிக்காரர்களுக்கு இது ஒரு ஊக்கமளிக்கும் நேரமாக இருக்கலாம். படிப்பைத் தொடரும் மாணவர்கள் சிறப்பு நன்மைகளை அனுபவிக்க வாய்ப்புள்ளது. மதம் அல்லது ஆன்மீகத் துறைகளில் ஆர்வம் அதிகரிக்கக்கூடும். சிலர் தங்கள் படிப்பு அல்லது கற்றல் தொடர்பான பயணங்களையும் மேற்கொள்ளலாம். தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும்.
கும்பம்: இந்த பெயர்ச்சி கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு விசேஷமாக இருக்கலாம். நீங்கள் உங்கள் வேலையை உற்சாகத்துடனும் நம்பிக்கையுடனும் செய்வீர்கள். லாபகரமான வணிக ஒப்பந்தங்கள் சாத்தியமாகும், மேலும் உங்கள் நற்பெயரும் அதிகரிக்கக்கூடும். உங்கள் உடல்நலம் சாதாரணமாகவே இருக்கும், ஆனால் தொடர்ந்து நிறைய தண்ணீர் குடிக்கவும்.
பொறுப்பு துறப்பு: இதில் இடம்பெற்றுள்ள தகவல்கள் பொதுவானவை ஆகும். பல்வேறு ஊடகங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், நம்பிக்கைகளின் அடிப்படையில் எழுதப்பட்டவை. இதற்கு ஜீ நியூஸ் (Zee Tamil News) பொறுப்பேற்காது.