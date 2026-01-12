4 நாட்களில் மகரத்தில் செவ்வாய் பெயர்ச்சி: 5 ராசிகளுக்கு டபுள் லாபம், டபுள் ராஜயோகம்

Mars Transit In Capricorn: ஜனவரி 16 ஆம் தேதி செவ்வாய் மகர ராசியில் பெயர்ச்சி அடையப் போகிறார், செவ்வாய் மகர ராசிக்கு பெயர்ச்சி அடைவது மேஷம் மற்றும் சிம்மம் உள்ளிட்ட ஐந்து ராசிகளுக்கு நன்மை பயக்கும்.
18 மாதங்களுக்குப் பிறகு மகர ராசியில் செவ்வாய் பெயர்ச்சி அடையப் போகிறார். செவ்வாய் ஒரு ராசியில் பெயர்ச்சி அடையும் போது, அது வாழ்க்கையின் ஒவ்வொரு அம்சத்திலும் நன்மைகளைத் தரும். இதனால் எந்த ராசிக்காரர்கள் பயனடைவார்கள் என்பதை பார்ப்போம்...
ஜனவரி 16 ஆம் தேதி செவ்வாய் தனுசு ராசியிலிருந்து மகர ராசிக்கு பெயர்ச்சி அடைவார். செவ்வாய் மகர ராசியில் ஏறத்தாழ ஒன்றரை முதல் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு (18 மாதங்கள்) ஒரு முறை பெயர்ச்சி அடைவார். ஜனவரி 16 ஆம் தேதி அதிகாலை 4:27 மணிக்கு செவ்வாய் மகர ராசியில் நுழையும் போது, அது பல கிரகங்களுடன் இணைகிறது. மேஷம் மற்றும் சிம்மம் உட்பட ஐந்து ராசிகளுக்கு மகர ராசியில் செவ்வாய் பெயர்ச்சி அடைவது நன்மை பயக்கும். இந்த ராசிக்காரர்கள் பொங்கலுக்கு பிறகு நன்மைகளை தரும், மேலும் வாழ்க்கையின் பல பகுதிகளில் நன்மைகளைத் தரும்.
செவ்வாய் உங்கள் ராசியிலிருந்து 10வது வீட்டிற்குள் பெயர்ச்சி அடைவார், இந்த பெயர்ச்சி உங்களுக்கு நன்மை பயக்கும், ஏனெனில் செவ்வாய் உங்கள் ராசியை ஆளும் கிரகம். இந்த பெயர்ச்சியின் போது, மேஷ ராசிக்காரர்கள் தங்களை மிக முக்கியமான பொறுப்புகள் அல்லது தலைமைப் பதவிகளில் காணலாம்.
செவ்வாய் உங்கள் ராசியிலிருந்து ஆறாவது வீட்டிற்குள் நுழைகிறார், இது சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு மிகவும் சாதகமாக இருக்கும். சிம்ம ராசி கிரகங்களின் ராஜாவான சூரியனால் ஆளப்படுகிறது, மேலும் சூரியனுக்கும் செவ்வாய்க்கும் இடையிலான உறவு சிறப்பாக இருக்கும். இந்தப் பெயர்ச்சியின் போது, சிம்ம ராசிக்காரர்களின் வருமானம் அதிகரிக்கும். உங்கள் வாழ்க்கையில் வெற்றி பெற வாய்ப்பு உள்ளது.
செவ்வாய் உங்கள் ராசியின் மூன்றாவது வீட்டிற்குள் பெயர்ச்சி அடைவார், இந்த பெயர்ச்சி உங்களுக்கு நன்மை பயக்கும், ஏனெனில் செவ்வாய் உங்கள் ராசியை ஆளும் கிரகம். இந்த பெயர்ச்சி உங்கள் தொழில் வாழ்க்கையில் பல நன்மைகளைத் தரும். செவ்வாயின் சாதகமான நிலை உங்கள் நிதி நிலைமையை பாதிக்கும் மற்றும் செழிப்பை அதிகரிக்கும். கூடுதலாக, இந்த பயணத்தின் போது புதிய தொழில் வாய்ப்புகள் எழக்கூடும்.
செவ்வாய் உங்கள் ராசியிலிருந்து இரண்டாவது வீட்டிற்குள் பெயர்ச்சியாகி, பின்னர் உங்கள் ராசியிலிருந்து வெளியேறி மகர ராசிக்கு பெயர்ச்சியாகிறார். இந்தப் பெயர்ச்சியின் போது, தனுசு ராசிக்காரர்கள் பொருளாதார வளர்ச்சிக்கான வாய்ப்புகளை அனுபவிக்கக்கூடும். திருமண வாழ்க்கையைப் பொறுத்தவரை, உங்கள் மனைவியுடனான உங்கள் உறவு வலுவடையும், மேலும் உங்கள் குடும்பத்தினருடன் ஒரு மத யாத்திரைக்குச் செல்லும் வாய்ப்பையும் நீங்கள் பெறலாம்.
செவ்வாய் உங்கள் ராசியிலிருந்து 11வது வீட்டில் பெயர்ச்சி அடைவார், இந்த நேரத்தில், நீங்கள் பல சிரமங்களை சமாளிப்பீர்கள். இந்த நேரத்தில் மீன ராசிக்காரர்களுக்கு தொழில் முன்னேற்றங்களை தரும். வருமானம் அதிகரிப்பு, பதவி உயர்வு அல்லது சம்பள உயர்வு போன்ற நேர்மறையான முடிவுகள் சாத்தியமாகும். புதிய வேலை தேடுபவர்கள் நல்ல செய்திகளைக் கேட்கலாம். தொழிலில் இருப்பவர்கள் தங்கள் கடின உழைப்பு மற்றும் அர்ப்பணிப்புக்கு சாதகமான பலன்களைக் காண்பார்கள். எதிர்காலத்தில் பயண வாய்ப்புகளும் ஏற்படலாம்.
