இன்னும் 5 நாட்களில் குரு வக்ர பெயர்ச்சி: 3 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம் மினுமினுவென மின்னும்

Jupiter Retrograde Transit: ஜோதிடத்தில், குருவின் வக்ர பெயர்ச்சி மிகவும் புனிதமானதாகவும் நன்மை பயக்கும் விதமாகவும் கருதப்படுகிறது. மகிழ்ச்சி மற்றும் செழிப்புக்கான கிரகமான குரு, வருகிற நவம்பர் 11 ஆம் தேதி கடக ராசியில் வக்ர நிலையில் பயணிப்பார், அடுத்த 25 நாட்களுக்கு சில ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையில் நன்மை பயக்கும்.
இந்த வக்ர நிலை கடக ராசியில் இருந்து சுமார் 25 நாட்களுக்கு இருக்கும்.
எந்தெந்த ராசிக்காரர்களுக்கு குறிப்பாக நன்மை கிடைக்கும்.
ஜோதிடர்களின் கூற்றுப்படி, குரு தற்போது அதிசார நிலையில் பயணித்து வருகிறார். 12 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு, குரு கடக ராசியில் இரவு 10:11 மணிக்கு வக்ரமாகி, டிசம்பர் 5 ஆம் தேதி மிதுன ராசிக்குச் செல்லும் வரை இந்த நிலையில் பயணிக்கும்.
குருவின் இந்த மாற்றம் பல ராசிகளுக்கு நல்ல அதிர்ஷ்டத்தைத் தரும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. எனவே, குருவின் வக்ர பெயற்சியால் எந்த ராசிக்காரர்கள் பொற்காலத்தை அனுபவிப்பார்கள் என்பதைத் தெரிந்துக்கொள்வோம்.
ரிஷபம்: குருவின் வக்ரப் பயணத்தால், ரிஷப ராசிக்காரர்கள் நிதி மற்றும் தொழில் தொடர்பான முயற்சிகளில் முன்னேற்றத்தைக் காண்பார்கள். இந்த ராசிக்காரர்கள் முன்பு வைத்திருந்த நிதியை மீட்டெடுக்கலாம். வணிகத் திட்டங்களுக்கு முன்பு இருந்த தடைகள் படிப்படியாக நீங்கும். அரசுத் துறையில் உள்ளவர்களுக்கு பதவி உயர்வு அல்லது மரியாதை கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. குடும்பப் பெரியவர்கள் உங்களை ஆதரிப்பார்கள், மேலும் உங்கள் தன்னம்பிக்கையும் அதிகரிக்கும்.
கன்னி: கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு, குருவின் வக்ர பெயர்ச்சி அதிர்ஷ்டமாக இருக்கலாம். நீண்ட காலமாக தடைபட்ட பணிகள் இப்போது வேகம் பெறும். தொழில் முன்னேற்றம் விரைவில் ஏற்படும், மேலும் மேலதிகாரிகள் உங்கள் வேலையில் மகிழ்ச்சி அடைவார்கள். வீட்டில் மகிழ்ச்சியான சூழ்நிலை நிலவும். வெளிநாட்டுப் பயணம் தொடர்பான வாய்ப்பு உங்களுக்குக் கிடைக்கலாம் அல்லது முன்பு தடைபட்ட பணி இப்போது முடிக்கப்படும்.
மகரம்: குருவின் வக்ரப் பயணம் மகர ராசிக்காரர்களுக்கு சிறந்த பலன்களை அளிக்கக்கூடும். இந்த காலம், உங்கள் இலக்குகளில் மீண்டும் கவனம் செலுத்தும் வாய்ப்பை வழங்கும். பழைய முதலீடுகள் அல்லது சொத்துக்கள் லாபத்தை அளிக்கக்கூடும். உங்கள் கடின உழைப்புக்கு இப்போது அங்கீகாரம் கிடைக்கும்.
குரு பகவானின் முழுமையான அருளை பெற இந்த மூல மந்திரத்தை கூறவும்: ஓம் ஷ்ரம் ஷ்ரீம் ஷ்ரௌம் ஸஹ் குரவே நமஹ! தினமும் இந்த மந்திரத்தை ஜபிக்கவும்
பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.