குரு அதிசார பெயர்ச்சி இன்னும் 6 நாட்களில்: 3 ராசிகளுக்கு மெகா ஜாக்பாட், வெற்றி மேல் வெற்றி

Jupiter Transit 2025 in Cancer : அக்டோபர் 18, 2025 அன்று குரு அதன் உச்ச ராசியான கடக ராசியில் பெயர்ச்சி அடைகிறது. இது ஐந்து ராசிகளுக்கு சிறப்பு நன்மைகளைத் தரப் போகிறது, அதே நேரத்தில் மூன்று ராசிகள் சிறப்பு எச்சரிக்கையுடன் இருக்க வேண்டும். குருவின் பெயர்ச்சி ஒவ்வொரு ராசியையும் எவ்வாறு பாதிக்கும் என்பதை தெரிந்துக்கொள்வோம்.
மிதுனம், மீனம், மகரம், விருச்சிகம் மற்றும் கன்னி ராசிக்காரர்கள் நன்மை அடைவார்கள்.
மேஷம், சிம்மம் மற்றும் தனுசு ராசிக்காரர்கள் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும்.
ரிஷபம், கடகம், துலாம் மற்றும் கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு கலவையான பலன் கிடைக்கும்.
அக்டோபர் 18, 2025 முதல் டிசம்பர் 5, 2025 வரை குரு கடக ராசியில் அதிசார நிலையில் பயணிப்பார். இது ஐந்து ராசிக்காரர்களுக்கு மிகவும் மங்களகரமான பலனைத் தரக்கூடும். மூன்று ராசிக்காரர்கள் சிறப்பு எச்சரிக்கையுடன் இருக்க வேண்டும், அதே நேரத்தில் நான்கு ராசிக்காரர்கள் கலவையான பலன்களை பெறலாம்.
மிதுனம்: குருவின் பெயர்ச்சி மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு புதிய வாய்ப்புகளைத் தரும். நிதி முன்னேற்றம் ஏற்படும். பணியிடத்தில் நிர்ணயிக்கப்பட்ட நேரத்திற்குள் உங்கள் வேலையை முடிப்பீர்கள். குழந்தை பாக்கியம் உண்டாகும்.
கன்னி: குருவின் பெயர்ச்சி நிதி முன்னேற்றத்தை தரும். சம்பள உயர்வை பெறலாம். பணிவான குணமும் நேர்மறையான கண்ணோட்டமும் உங்கள் மரியாதையை அதிகரிக்கும். இந்த நேரத்தில், சமூகத்தில் ஒரு வலுவான பிம்பத்தை உருவாக்குவதில் நீங்கள் ஆர்வமாக இருப்பீர்கள்.
விருச்சிகம்: விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டம் கிடைக்கும். நிலுவையில் உள்ள பணிகள் முடிக்கப்படும். மரியாதை அதிகரிக்கும். ஆரோக்கியம் மேம்படும். மன அமைதி கிடைக்கும். இந்த நேரம் நல்ல வாய்ப்புகளைத் தரும்.
மகரம்: மகர ராசிக்காரர்கள் தங்கள் தொழிலில் விரிவுப்படுத்தலாம். கடின உழைப்பு மற்றும் முயற்சிகளுக்கு அங்கீகாரம் கிடைக்கும். மகிழ்ச்சியைத் தரும். உங்கள் குடும்பத்தினர் மற்றும் நண்பர்களிடமிருந்து முழு ஆதரவையும், ஏராளமான அன்பையும், அக்கறையையும் பெறுவீர்கள்.
மீனம்: மீன ராசிக்கு மிகுந்த மகிழ்ச்சியைத் தரும். உடற்பயிற்சி செய்வது, மந்திரங்களை உச்சரிப்பது மற்றும் சடங்குகளைச் செய்வது போன்ற உங்கள் பழக்கத்தில் ஒரு மாற்றத்தைக் கொண்டுவரும். குழந்தை பாக்கியம் உண்டாகும். புதிய திட்டங்கள், முன்னேற்றங்கள் மற்றும் பதவி உயர்வு பெறலாம்.
ரிஷபம், கடகம், துலாம் மற்றும் கும்பம் ராசிக்காரர்களுக்கு சுப மற்றும் அசுப பலன்கள் இரண்டும் கிடைக்கும், ஆனால் சில பரிகாரங்களை செய்வதன் மூலம் சுப பலன்களை பெறலாம்.
மேஷம், சிம்மம் மற்றும் தனுசு ராசிக்காரர்கள் இந்தப் பெயர்ச்சிக் காலத்தில் சிறப்பு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை எடுக்க வேண்டியிருக்கும்.
குருவின் பெயர்ச்சி மிதுனம், மீனம், மகரம், விருச்சிகம் மற்றும் கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு மங்களகரமான பலனைத் தரும்.
குரு பகவானின் முழுமையான அருளை பெற இந்த மூல மந்திரத்தை கூறவும்: ஓம் ஷ்ரம் ஷ்ரீம் ஷ்ரௌம் ஸஹ் குரவே நமஹ! தினமும் இந்த மந்திரத்தை ஜபிக்கவும்
பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.