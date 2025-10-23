இன்னும் 10 நாட்களில் சுக்கிரன் பெயர்ச்சி: இனி தங்க மழைதான், 3 ராசிகளுக்கு ராஜயோகம்

சுக்கிரனின் பெயர்ச்சி பொதுவாகப் பணம், புகழ், ஆடம்பரம், காதல் மற்றும் செழிப்பு ஆகியவற்றைக் குறிக்கும். சுக்கிரன் எந்த ராசியில் பெயர்ச்சி அடைகிறார் என்பதன் அடிப்படையில், ஒவ்வொரு ராசிக்கும் அதன் பலன்கள் மாறுபடும்.
நவம்பர் 2, 2025 அன்று, சுக்கிரன் தனது சொந்த ராசியான துலாம் ராசியில் இடம் பெயர்வார். துலாம் ராசியில் இந்த பெயர்ச்சி மாளவ்ய ராஜ யோகத்தை உருவாக்குகிறது, இது நவம்பர் 26 வரை நீடிக்கும். இந்த நேரத்தில், சில ராசிகளுக்கு புதிய வேலைகள் மற்றும் செல்வத்தை தரும். இந்த ராசி நபர்கள் அதிர்ஷ்டத்தை பெறுவார்கள்.
அழகு, செல்வம் மற்றும் மகிழ்ச்சியின் அதிபதியான சுக்கிர பகவான் தன் இருப்பிடத்தை மாற்றுகிறார்! வரும் நவம்பர் 2 ஆம் தேதி, சுக்கிரன் தனது சொந்த ராசியான துலாமுக்குள் அடியெடுத்து வைக்கிறார். நவம்பர் 25 ஆம் தேதி வரை அவர் அங்கேயே சஞ்சரித்து, அனைத்து ராசிகளுக்கும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்த உள்ளார்.
சுக்கிர பகவான் தன் சொந்த வீடான துலாம் ராசிக்குள் நுழைகிறார். இந்தப் பெயர்ச்சி 12 ராசிகளிலும் மாற்றங்களை விதைத்தாலும், குறிப்பாக மூன்று ராசிகளை மட்டும் ராஜயோகம் தேடி வரப்போகிறது! எதிர்பாராத தன லாபங்களும், உச்சபட்ச அதிர்ஷ்டமும் யாருக்குக் கிடைக்கப்போகிறது? துலாம் சுக்கிரன் யாருடைய தலையெழுத்தைத் தங்கமாக மாற்றப்போகிறான் என்று பார்ப்போம்.
துலாம்: துலாம் ராசிக்கு சுக்கிரன் பெயர்ச்சி அனுகூலமான நற்பலன்களைத் தரும். தொழில் ரீதியாகப் பிரகாசமான முன்னேற்றம் காத்திருக்கிறது. தனிப்பட்ட உறவுகள் வலுப்பெற்று, கூடுதல் இனிமை கூடும். திருமண வாழ்க்கை முன்பை விட செழுமையாகி, மகிழ்ச்சியில் திளைக்கும். தடைபட்டுக் கிடந்த அனைத்து வேலைகளும் வெற்றி முகமாக நிறைவேறும்.
தனுசு: தனுசு ராசிக்காரர்கள் லாபம் கிடைக்கும். புதிய வருமான ஆதாரங்கள் உருவாகும், முதலீடுகள் லாபத்தை தரும். இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு திடீரென்று பணம் கிடைக்கக்கூடும். பங்குகள் லாபத்தை ஈட்டக்கூடும். பணம் சிக்கித் தவிப்பவர்களுக்கும் அதை மீட்டெடுக்கலாம். நல்ல செய்தி கிடைக்கும் வாய்ப்புகள் உள்ளன.
மகரம்: சுக்கிரனின் பெயர்ச்சி மகர ராசிக்குச் சாதக பலன்களை அள்ளித் தரும். பணிச்சூழலில் சுறுசுறுப்பு கூடும்; உழைப்பு அதிகரிக்கும். உங்கள் முயற்சிகள் பணியிடத்தில் பெரிய வெற்றியைப் பெறும். உத்தியோகஸ்தர்களுக்கு உயர் பதவிகளும், ஊதிய உயர்வும் நிச்சயம். வியாபாரம் செழிக்கும். எதிர்பாராத தன வரவுகளும் சாத்தியமாகும்.
கும்பம்: துலாம் சுக்கிரன் கும்ப ராசிக்கு வரப்பிரசாதம். உங்கள் அதிர்ஷ்டம் பிரகாசிக்கிறது. இழந்த நிதி ஆதாயங்கள் மீண்டு வரும். புதிய பயணங்கள் வெற்றி தரும். நேர்மறை எண்ணங்கள் மேலோங்கும். ஞானமும் நற்பண்பும் உயரும். குடும்பத்தில் கொண்டாட்டங்கள் களைகட்டும்.
