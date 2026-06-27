/பாக்யராஜின் டாப் 5 படங்கள்.. எந்த ஓடிடி தளத்தில் பார்க்கலாம்!

இயக்குநர் பாக்யராஜ் ஜூன் 27 அன்று திடீரென ஏற்பட்ட மாரடைப்பால் காலமானார். திரைக்கதையின் என்ரைக்ளோபீடியா என போற்றப்படும் அவரது மறைவு திரையுலகையே சோகத்தில் ஆழ்த்தி உள்ளது. இந்த நிலையில், அவரது இயக்கத்தில் வெளியாகி மெகா ஹிட்டான டாப் 5 படங்கள் குறித்து இங்கு பார்க்கலாம்.
முந்தானை முடிச்சு: பாக்யராஜ் இயக்கி நடித்த திரைப்படம் முந்தானை முடிச்சு. அவருக்கு ஜோடியாக ஊர்வசி இப்படத்தில் நடித்திருப்பார். இந்த படத்தை அமேசான் பிரைம் மற்றும் யூடியூப்பில் பார்க்கலாம்.
அந்த 7 நாட்கள்: பாக்யராஜ் இயக்கி நடித்த அந்த 7 நாட்கள் படம் மெகா ஹிட்டானது. இப்படத்தில் பாக்யராஜுக்கு ஜோடியாக அம்பிகா நடித்திருப்பார். இப்படத்தை யூடியூப்பில் பார்க்கலாம்.
சின்ன வீடு: பாக்யராஜ் இயக்கி நடித்த படம் சின்ன வீடு. இப்படத்தை அமேசான் பிரைம் மற்றும் யூடியூப்பில் பார்க்கலாம்.
இது நம்ம ஆளு: பாக்யராஜ் எழுதி நடித்த படம் இது நம்ம ஆளு. இப்படத்தில் சோபனா நாயகியாக நடித்திருப்பார். இப்படத்தை யூடியூப்பில் பார்க்கலாம்.
இன்று போய் நாளை வா: பாக்யராஜ் இயக்கி, நடித்த படம் இன்று போய் நாளை வா. இப்படத்தில் ராதிகா நாயகியாக நடித்திருப்பார். இப்படத்தை யூடியூப்பில் பார்க்கலாம்.