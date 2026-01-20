கலைஞர் கனவு இல்லம் : புது வீடு கட்டுபவர்களுக்கு குட் நியூஸ்! யார் விண்ணப்பிக்கலாம்?

Kalaignar Kanavu Illam : கலைஞர் கனவு இல்லம் திட்டத்துக்கு யாரெல்லாம் விண்ணப்பிக்கலாம்? என்பதை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
Kalaignar Kanavu Illam : புது வீடு கட்ட உள்ளவர்கள் கலைஞர் கனவு இல்லம் திட்டத்துக்கு விண்ணப்பிப்பது எப்படி? என்பதை இங்கே பார்க்கலாம்.
கலைஞர் கனவு இல்லம் (Kalaignar Kanavu Illam) தொடர்பாக தமிழ்நாடு அரசு தாக்கல் செய்ய உள்ள இடைக்கால பட்ஜெட்டில் மிக முக்கிய அறிவிப்பு வெளியாக உள்ளது.
2030 ஆம் ஆண்டுக்குள் குடிசை இல்லா தமிழ்நாட்டை உருவாக்கும் நோக்கில் இத்திட்டத்தை செயல்படுத்தி வருகிறது தமிழ்நாடு அரசு.
இத்திட்டம் குறித்த அப்டேட் 2025 -26 பட்ஜெட்டில் வெளியாக வாய்ப்புள்ளது. எனவே, இத்திட்டத்துக்கு யாரெல்லாம் விண்ணப்பிக்கலாம், என்னென்ன தகுதிகள் தேவை, ஆவணங்கள் தேவை என்பது குறித்துஇங்கே விரிவாக பார்க்கலாம்.
கலைஞரின் கனவு இல்லம் திட்டத்தில் கட்டப்படும் வீடுகள் ஒவ்வொன்றும் 360 சதுர அடி என்ற பரப்பளவில் சமையல் அறையுடன் இருக்க வேண்டும்.
அதில் 300 சதுர அடி ஆர்சிசி கூடையுடன் காங்கிரட் ஆகவும், மீதம் இருக்கும் 60 சதுரஅடி தீ பற்றாத பொருட்களின் மூலம் கூறையாக ஒவ்வொரு பயனாளிகளும் விருப்பத்திற்கு ஏற்ப அமைத்துக் கொள்ளலாம்.
இந்தத் திட்டத்தின் கீழ் கட்டப்படும் ஒவ்வொரு வீட்டிற்க்கான தொகை ரூபாய் 3.50 லட்சம். கட்டப்படும் வீட்டின் சுவர்கள் அனைத்தும் செங்கல், ஏசிசி பிளாக், மற்றும் இன்டர் லாக் சிஸ்டம் கொண்ட கட்டுமான பொருட்களால் கட்ட வேண்டும்.
வீட்டின் சுவர்கள் மண்ணால் கட்டப்பட கூடாது. வீடு கட்டுவதற்கான செலவினை குறைக்க தொழில்நுட்ப உபகரணங்கள் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம்.
ஏழைகள், வீடு இல்லாதவர்கள், குடிசை வீட்டில் இருப்பவர்கள், ஓட்டு வீட்டில் இருப்பவர்கள் மட்டுமே முன்னுரிமை கொடுக்கப்படும்.
நிலத்தின் பத்திரம் நகல், ரேஷன் அட்டை , பட்டா & சிட்டா , ஆதார் அட்டை , தொலைபேசி நம்பர், பாஸ்போர்ட் சைஸ் புகைப்படம் , வங்கி கணக்கு விவரம், வருமானச் சான்றிதழ் , முகவரிக்கான சான்றிதழ் ஆகியவற்றை இத்திட்டத்துக்கு விண்ணப்பிக்கும்போது தேவையான ஆவணங்கள் ஆகும்.
கிராம ஊராட்சி மன்ற தலைவர், மற்றும் அந்த கிராமத்தின் ஊராட்சி உதவி பொறியாளர்கள், வட்டார பொறியாளர் வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர், வார்டு உறுப்பினர்கள், ஊராட்சி மேற்பார்வையாளர் ஆகியோர்கள் அடங்கிய குழுக்கள் பயனாளியை தேர்வு செய்யும்.