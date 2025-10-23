English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
கலைஞர் கனவு இல்லம் திட்டம் : சொந்த வீடு கட்டுபவர்களுக்கான முக்கிய அறிவிப்பு

Kalaignar Kanavu Illam Scheme 2025 : கலைஞர் கனவு இல்லம் திட்டம் குறித்த முக்கிய அப்டேட் வெளியாகியுள்ளது. முழு விவரம்

 

Kalaignar Kanavu Illam Scheme 2025 : தூத்துக்குடி மாவட்டத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் கலைஞர் கனவு இல்லம் மூலம் வீடு கட்ட லோன் பெற  விண்ணப்பிக்கலாம். இது குறித்த முழு விவரத்தை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்...

 
தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் சொந்த வீடு கட்ட நினைப்பவர்களுக்கு ஒரு முக்கிய அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. கலைஞர் கனவு இல்லம் திட்டம் (Kalaignar Kanavu Illam Scheme 2025) மேலும், வீடு கட்டுபவர்கள் லோன் பெற விரும்பினால், அவர்களுக்கு லோன் முகாம் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.  

தூத்துக்குடி மாவட்டம் - கலைஞரின் கனவு இல்ல திட்டத்தில் 2025-26ஆம் ஆண்டு மொத்தம் 1700 பயனாளிகளுக்கு கலைஞர் கனவு இல்லம் திட்டத்தில் வீடு வழங்கப்பட்டுள்ளது.   

அதில் வட்டார அளவில் தூத்துக்குடி மாவட்ட மத்திய கூட்டுறவு வங்கி மூலம் பயனாளிகளுக்கு கடன் வழங்குதல் லோன் மேளா நடத்தி பயனாளிகள் வீடுகள் கட்ட ஏதுவாக கூடுதல் தொகை ரூ.1.00 லட்சம் மத்திய கூட்டுறவு வங்கியின் இசைவோடு பிரதி வாரம் வெள்ளிக்கிழமை அன்று சம்பந்தப்பட்ட ஊராட்சி ஒன்றியங்கிளில் காலை 10.00 மணிக்கு லோன் மேளா மண்டல அலுவலர்கள் தலைமையில் நடைபெற உள்ளது.  

இந்த முகாமில் வங்கியின் முகாம் அலுவலர்கள் வங்கி சேமிப்பு கணக்கு படிவம், கடன் விண்ணப்பம் ஆகியவற்றை தங்களுடன் எடுத்து வருவார்கள்  

மனுதாரர்கள் மேற்படி முகாமில் கலந்து கொள்ள வரும் போது ஜாமீன்தாரர்கள் இருவரை அவர்களுடன் அழைத்து வரும்படி கேட்டுக் கொள்கிறோம்.   

லோன்மேளாவில் அனைத்துப் பயனாளிகளும் கலைஞர் கனவு இல்லம் ஒதுக்கீட்டு ஆணை அசல், மனுதாரர் புகைப்படம் -3, மனுதாரர் மற்றும் 2 ஜாமீன்தாரர்களின் ஆதார் அட்டை எடுத்து செல்ல வேண்டும்.  

மேலும், குடும்ப அட்டை, வாக்காளர் அடையாள அட்டை நகல்கள், மனுதாரரின் பான் கார்டு நகல், சாதிச் சான்றிதழ் நகல் ஆகிய ஆவணங்களை எடுத்து வர வேண்டும்.  

எனவே, பிரதிவாரம் வெள்ளியன்று சம்பந்தப்பட்ட ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலகத்தில் நடைபெறவிருக்கும் லோன்மேளாவில் கலந்து கொண்டு அன்றையதினம் ஆஜராகி பணியிலிருக்கும் வங்கி பணியாளர்கள் மற்றும் ஊராட்சி ஒன்றிய பணியாளர்களை தொடர்பு கொண்டு கலைஞர் கனவு இல்ல பயனாளிகள் பயனடைய மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார்.  

Kalaignar Kanavu Illam Scheme Kalaignar Illam Loan Tamil Nadu government Thoothukudi loan mela Thoothukudi housing loan

