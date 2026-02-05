சிம்புவை அறைந்த கலைஞர்! அதிர்ச்சி காரணம்..2006ல் நடந்தது என்ன?

Karunanidhi Slapped Silambarasan TR : சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நடந்த பிரஸ் மீட்டில், சிம்பு தன்னை கலைஞர் கருணாநிதி அறைந்ததாக தெரிவித்துள்ளார். அது ஏன் தெரியுமா?
Karunanidhi Slapped Silambarasan TR : தமிழ்நாட்டில் பெருந்துலைவர்களுள் ஒருவராகவும், முன்னாள் முதலமைச்சராகவும், திமுக தலைவராகவும் இருந்தவர், கலைஞர் கருணாநிதி. இவருக்கு, டி.ராஜேந்தரின் குடும்பம் ரொம்பவே க்ளோஸ். இதையடுத்து, ஒரு தருணத்தில் கலைஞர் தன்னை அறைந்தது குறித்து சிம்பு பேசியிருக்கிறார். இது குறித்த முழு விவரம், இதோ!
தமிழ் திரையுலகில் முக்கிய நடிகர்களுள் ஒருவராக இருப்பவர் சிம்பு. சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வரை, சமூகத்தில் எழும் பிரச்சனைகள் குறித்தும் அடிக்கடி பத்திரிகையாளர்களை சந்தித்து குரல் கொடுத்து வந்தார்.
நடிகர் சிம்பு, படப்பிடிப்புகளுக்கு சரியாக வரமாட்டார், ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டுக்கு லேட்-ஆக வருவார் என பலவித குற்றச்சாட்டுகள் அவர் மீது இருந்தன. ஆனாலும், இப்போது திரையுலகிலும் தனிப்பட்ட வாழ்விலும் வளர்ந்து வேறு ஆளாக நிற்கிறார் சிம்பு.
43 வயதிலும், சிங்கிளாக இருக்கும் சிம்பு, இளம் வயதில் இருந்தே திரையுலகில் முக்கிய இடத்தில் இருந்தவர். தனது தந்தை டி.ராஜேந்தர் இயக்கிய படங்களில் குழந்தை நட்சத்திரமாக அறிமுகமாகி, வாலிபர் ஆன பின்பு ஹீரோவாக மாறினார்.
சிம்புவுக்கு இவ்வளவு பெரிய ரசிகர் கூட்டம் இருக்க காரணம், அவரது உண்மைத்தன்மை. மனதில் பட்டதை பேசும் குணம் கொண்ட சிம்பு, சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு கலைஞர் கருணாநிதியுடன் ஏற்பட்ட ருசிகர அனுபவம் ஒன்றை பகிர்ந்திருக்கிறார்.
சிம்புவின் தந்தை டி.ராஜேந்தர் திமுக-வுடன் நெருக்கமானவர். இதனாலேயே சிம்புவுக்கு கலைஞர் என்றால் ரொம்பவும் பிடிக்கும். அவரை “தாத்தா” என்றுதான் அழைப்பார். அப்படி, ஒரு முறை கலைஞர் கையால் அடிவாங்கிய அனுபவம் குறித்து சிம்பு பகிர்ந்திருந்தார்.
சிம்பு, 2006ல் வல்லவன் படம் இயக்கிய சமயத்தில் “எனக்கு படத்தை போட்டு காண்பிக்க வேண்டும்” என்று கலைஞர் கூறினாராம். ஆனால், அதை சிம்பு செய்யவில்லையாம். இதையடுத்து, ஒரு முறை ஒரு நாட்டிய அரங்கேற்ற விழாவில் அவரை சந்திக்க நேர்ந்ததாம். கலைஞரை கை பிடித்து தான் அழைத்து சென்ற போது, அவர் தன் செவில் மேலேயே பளார் என்று ஒன்று வைத்ததாக சிம்பு கூறியிருந்தார்.
கலைஞர், “உன்னை படத்தை தானே காட்ட சொன்னேன்..ஏன் காட்டல” என்று கலைஞர் கேட்டதாகவும், “சீக்கிரமா காட்றேன்” என்று சிம்பு சொன்னதாகவும் சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பான ஒரு கலந்துரையாடல் நிகழ்ச்சியில் அவர் தெரிவித்திருந்தார்.