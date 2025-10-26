மகளிர் உரிமைத் தொகை : வருமான வரி கட்டாத எல்லா பெண்களுக்கும் ரூ.1000 கிடைக்குமா?

Kalaignar Magalir Urimai Thogai : மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டத்தில் வருமான வரி கட்டாத எல்லா பெண்களுக்கும் ரூ.1000 கிடைக்குமா? என பார்க்கலாம்
தமிழ்நாடு அரசு கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை (Kalaignar Magalir Urimai Thogai) திட்டத்துக்கு புதிதாக விண்ணப்பித்தவர்களின் பட்டியலை இறுதி செய்யும் பணியில் மும்முரமாக ஈடுபட்டுள்ளது.
பஞ்சாயத்து வாரியாக கிராம நிர்வாக அலுவலர்கள் உள்ளிட்டோர் இப்பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டு, தகுதியான பெண் பயனாளிகளை கண்டறியும் பணி நடந்து வருகிறது.
இதனால், இத்திட்டத்துக்கு புதிதாக விண்ணப்பித்த பெண்கள் மத்தியில் யாரெல்லாம் தேர்வு செய்யப்படுவார்கள்? யாரெல்லாம் நிராகரிக்கப்படுவார்கள்? என்ற கேள்வி மேலோங்கி இருக்கிறது.
தமிழ்நாடு அரசைப் பொறுத்தவரை கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்துக்கு வகுக்கப்பட்டுள்ள விதிமுறைகளின் அடிப்படையிலேயே இத்திட்டத்துக்கு தகுதியான பயனாளிகள் தேர்வு செய்யப்படுவார்கள்.
எல்லா விதிமுறைகளையும் பூர்த்தி செய்திருக்க வேண்டும். வருமான வரி கட்டாத குடும்பங்களைச் சேர்ந்த பெண்கள் இத்திட்டத்தில் பயனாளிகளாக இருக்க தகுதியுடையவர்களே.
ஆனால், அந்த ஒரு விதிமுறையின் அடிப்படையில் மட்டும் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்துக்கான பயனாளிகள் இறுதிசெய்யப்படுவதில்லை.
வருமானவரி கட்டாத, சொந்த பயன்பாட்டுக்கு கார் வைத்திருக்காத, ஆண்டு குடும்ப வருமானம் 2.5 லட்சம் ரூபாய்க்கு மேல் தாண்டாத குடும்ப பெண்களாக இருக்க வேண்டும்.
வீட்டில் யாரும் அரசுப் பணியில் இருக்கக்கூடாது, எம்எல்ஏ, எம்பி, கவுன்சிலர் உள்ளிட்ட மக்கள் பிரதிநிதி பதவிகளில் இருக்கக்கூடாது. இந்த விதிமுறைகளையும் பூர்த்தி செய்ய வேண்டும். ரேஷன் கார்டில் உள்ள முகவரியில் வசிக்க வேண்டும்.
புதிதாக விண்ணப்பித்திருக்கும் பெண்கள் கொடுத்திருக்கும் ரேஷன் கார்டு ஆவணத்தை வைத்து ஏற்கனவே அதே குடும்பத்தைச் சேர்ந்த பெண் ஒருவர் மகளிர் உரிமைத்தொகை பெற்றுக் கொண்டு இருக்கக்கூடாது
மேலே சொல்லப்பட்டுள்ள விதிமுறைகள் எல்லாவற்றையும் பூர்த்தி செய்தால் மட்டுமே கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்துக்கு தேர்வு செய்யப்படுவார்கள். இதுதவிர இன்னும் சில விதிமுறைகளும் இருக்கின்றன.
வெறுமனே, ஒரே ஒரு விதிமுறை அல்லது சில விதிமுறைகளை பூர்த்தி செய்பவர்களுக்கு மட்டும் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்தில் பயனாளிகளக அரசு சேர்க்காது என்பதை குடும்ப தலைவிகள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும்.