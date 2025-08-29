கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை : பெண்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய 5 முக்கிய அப்டேட்டுகள்

Kalaignar Magalir urimai Thogai : கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்தில் பெண்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய 5 முக்கிய அப்டேட்டுகள்
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை (Kalaignar Magalir urimai Thogai) திட்டத்தில் அடுத்தக்கட்ட விரிவாக்கத்துக்கான பணிகள் தொடங்கிவிட்ட நிலையில், அது தொடர்பாக லேட்டஸ்ட்டாக வெளியாகியிருக்கும் ஐந்து முக்கிய அப்டேட்டுகளை இங்கே பெண்கள் தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
1. உங்களுடன் ஸ்டாலின் முகாம் முதல் கட்டம் ஆகஸ்டு 14 ஆம் தேதியுடன் நிறைவடைந்துவிட்டது. இந்த முகாமில் தமிழ்நாடு முழுவதும் லட்சக்கணக்கான பெண்கள் ஆர்வமுடன் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை கேட்டு விண்ணப்பித்துள்ளனர்.
2. இந்த முகாமில் கொடுக்கப்படும் விண்ணப்பங்கள் மீது 45 நாட்களுக்குள் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என அரசு தெரிவித்துள்ளது என்பதால், ஜூலை 15 முதல் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை கேட்டு விண்ணப்பித்த பெண்களின் விண்ணப்பங்களை எல்லாம் அரசு பரிசீலித்து வருகிறது.
3. கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை கேட்டு விண்ணப்பித்த பெண்களுக்கு விண்ணப்பங்களின் நிலை குறித்த அப்டேட் செப்டம்பர் முதல் வாரத்தில் இருந்து வர வாய்ப்புள்ளது.
4. இதுவரை இந்த திட்டத்துக்கு தகுதியுள்ள பெண்கள் விண்ணப்பிக்காமல் இருந்தால் இப்போது கூட விண்ணப்பிக்கலாம். உங்கள் பகுதியில் நடக்கும் உங்களுடன் ஸ்டாலின் முகாமில் கலந்து கொண்டு விண்ணப்பிக்கலாம். இப்போது இரண்டாம் கட்டமாக உங்களுடன் ஸ்டாலின் முகாம்கள் நடந்து வருகிறது.
5. புதிதாக ரேஷன் கார்டு பெற்று, ஆக்டிவேட் செய்தவர்கள் கூட கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை கேட்டு விண்ணப்பிக்கலாம். நவம்பர் மாதம் வரை இந்த திட்டத்துக்கு விண்ணப்பிக்க காலவகாசம் இருகிறது. கூடுதல் தகவல் தேவைப்படுபவர்கள் வீட்டிற்கு அருகில் உள்ள ஏற்கனவே விண்ணப்பித்தவர்களிடம் கேட்டுத் தெரிந்து கொள்ளுங்கள்
மற்றபடி, மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்துக்கான அனைத்து தகுதிகளும் இருந்தால் மட்டுமே உங்களின் விண்ணப்பம் ஏற்கப்படும். பல கட்ட ஆய்வுகளுக்குப் பிறகே புதிய பயனாளிகள் இந்த திட்டத்தில் சேர்த்துக் கொள்ளப்பட இருக்கின்றனர். எனவே, தகுதியானவர்கள் மட்டும் விண்ணப்பிக்கவும்.