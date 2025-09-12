கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை புதிய விண்ணப்பங்களுக்கான ஒப்புதல் எப்போது? முக்கிய அப்டேட்

Kalaignar Magalir Urimai Thogai : கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை புதிய விண்ணப்பங்களுக்கான ஒப்புதல் எப்போது? மிக முக்கிய அப்டேட்
Kalaignar Magalir Urimai Thogai : கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை புதிய விண்ணப்பங்களுக்கான ஒப்புதல் எப்போது கொடுக்கப்படும் என்பதை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்
தமிழக மக்களிடையே பெரும் வரவேற்பை பெற்றிருக்கும் திட்டமாக மாறியுள்ளது கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டம் (Kalaignar Magalir Urimai Thogai). மாதந்தோறும் சரியாக 1000 ரூபாய் பயனாளிகளாக இருக்கும் சுமார் 1. 15 கோடி பெண்களின் வங்கிக் கணக்கில் தமிழ்நாடு அரசு வரவு வைத்துவிடுகிறது.
இது பெண்கள் மத்தியில் மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருப்பதுடன், அரசு மீது நம்பிக்கையை அதிகரித்துள்ளது. இதனாலேயே இப்போது விடுபட்ட பெண்கள் எல்லாம் கலைஞர் உரிமைத் தொகை திட்டத்துக்கு விண்ணப்பிக்க ஆர்வம் காட்டி வருகின்றனர்.
தங்களுக்கும் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை வேண்டும் என உரிமையோடு எம்எல்ஏ மற்றும் அமைச்சர்களை நோக்கி தொடர்ச்சியாக கேள்வி எழுப்பிய காரணத்தால், அரசு இத்திட்டத்தை விரிவுப்படுத்த முடிவெடுத்தது.
அதனால், தமிழ்நாடு முழுவதும் உங்களுடன் ஸ்டாலின் முகாமை நடத்தி தகுதியான பெண்களிடம் இருந்து கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டத்துக்கான விண்ணப்பங்களையும் பெற்று வருகிறது.
கடந்த வாரம் வரை 17 லட்சத்துக்கும் அதிகமான பெண்கள் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டத்திற்கு விண்ணப்பித்துள்ளனர். நவம்பர் மாதம் வரை இந்த திட்டத்துக்கு விண்ணப்பிக்க காலவகாசம் உள்ளது.
இதனால் இந்த எண்ணிக்கை இன்னும் அதிகரிக்கவே வாய்ப்பு இருக்கிறது. இது ஒருபுறம் இருக்க, கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டத்துக்கு விண்ணப்பித்த பெண்கள் தங்களின் விண்ணப்பங்கள் மீதான அப்டேட் என்ன என்பதை தெரிந்து கொள்ள ஆர்வம் காட்டி வருகின்றனர்.
உங்களுடன் ஸ்டாலின் முகாமில் கொடுக்கப்படும் மனுக்கள் மீது 45 நாட்களுக்குள் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என அரசு அறிவித்திருப்பதால், தங்கள் இத்திட்டத்தில் சேர்க்கப்பட்டோமா? இல்லையா? என மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்துக்கு விண்ணப்பித்த பெண்கள் ஆர்வமாக இருக்கின்றனர்.
கடந்த முறை ஊராட்சி வாரியாக மகளிர் உரிமைத் தொகை விண்ணப்பங்கள் இறுதி செய்யப்பட்டு, ஒப்புதல் கொடுக்கப்பட்டன. கிராம நிர்வாக அலுவலர்கள் ஒவ்வொரு பகுதிக்கும் சென்று பயனாளிகளின் விவரங்களை ஆய்வு செய்தனர்
அதனடிப்படையில் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்துக்கு தகுதியான பெண் பயனாளிகள் தேர்வு செய்யப்பட்டனர். இந்த முறையும் கள ஆய்வு மற்றும் வங்கி விவரங்கள் உள்ளிட்டவை பரிசீலனைக்கு எடுத்துக் கொள்ளப்பட்ட பின்னரே பயனாளிகள் இறுதி செய்யப்படுவார்கள்.
இதற்கு போதுமான காலவகாசம் தேவை என்பதால் அனைத்து புதிய விண்ணப்பங்களின் மீதான பரிசீலனை முடிந்த பின்னரே அரசு அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பை வெளியிடும். இருப்பினும் துணை முதலமைச்சர் வெகு விரைவில் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை தொடர்பான அறிவிப்பு வரும் என தெரிவித்துள்ளார்.
ஒருவேளை இந்த திட்டம் தொடங்கப்பட்ட செப்டம்பர் 15 ஆம் தேதி ஏதேனும் அப்டேட் வெளியாகலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. எனவே, இத்திட்டத்தில் விண்ணப்பித்த பெண்களுக்கு விரைவில் குட் நியூஸ் காத்திருக்கிறது.