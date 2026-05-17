/கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை : 15 லட்சம் பேருக்கு விண்ணப்பிக்க வாய்ப்பு கிடைக்குமா?

Kalaignar Magalir Urimai Thogai : கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்தில் மீண்டும் விண்ணப்பிக்க 15 லட்சம் பேருக்கு வாய்ப்பு கிடைக்குமா?
தமிழக வெற்றிக் கழகம் தலைவர் விஜய் தலைமையிலான தமிழ்நாடு அரசு புதிதாக பொறுப்பேற்றுள்ள நிலையில், திமுக ஆட்சியில் தொடர்ந்த கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை (Kalaignar Magalir Urimai Thogai) திட்டம் அப்படியே தொடரும் என அறிவித்தார்.
அதன்படி, மே மாதம் வழங்க வேண்டிய மாதம் ஆயிரம் ரூபாய் கடந்த இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு அதாவது மே 15 ஆம் தேதி 1.31 கோடி பெண்களின் வங்கிக் கணக்கில் வரவு வைத்தது தமிழ்நாடு அரசு.
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை வழங்க காலவகாசம் வேண்டும் என முதலமைச்சர் விஜய் கோரிக்கை விடுத்த நிலையில், திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் உளிட்டோர் கடுமையாக எதிர்த்தனர்.
ஏற்கனவே நடைமுறையில் உள்ள திட்டத்தை தொடருவதில் என்ன பிரச்சனை என்று ஸ்டாலின் கேள்வி கேட்ட பிறகே அவசர அவசரமாக கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை விடுவிக்கப்பட்டது.
இதனால், மாநிலம் முழுவதும் இத்திட்டத்தில் பயனாளிகளாக இருக்கும் 1.31 கோடி பெண்கள் மகிழ்ச்சியடைந்தனர். இருப்பினும் தமிழக வெற்றிக் கழகம் தங்களின் தேர்தல் வாக்குறுதியில் அறிவித்தது போல் மாதம் 2500 ரூபாய் இத்திட்டத்தில் சீக்கிரம் வழங்க வேண்டும் என பெண்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.
இது குறித்து பேசிய அமைச்சர் சிடிஆர் நிர்மல்குமார், தமிழ்நாடு அரசின் பட்ஜெட் தாக்கல் செய்து நிதிநிலைகளை சீராக்கிய பிறகு பெண்களுக்கு மாதம் 2500 ரூபாய் வழங்குவது குறித்த அறிவிப்பை முதலமைச்சர் வெளியிடுவார் என தெரிவித்துள்ளார்.
இந்த நேரத்தில், கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்தில் புதிதாக சேர லட்சக்கணக்கான தமிழ்நாட்டு பெண்கள் ஆர்வமுடன் காத்திருக்கின்றனர். கடந்த முறை இத்திட்டத்தில் புதிய விண்ணப்பதாரர்கள் சேர்க்கப்பட்டபோது 29 லட்சம் பேர் விண்ணப்பித்ததில் 17 லட்சம் பேர் வரை சேர்க்கப்பட்டனர்.
மற்றவர்களின் விண்ணப்பங்கள் நிராகரிக்கப்பட்டன. மேலும், அவர்களுக்கு மேல்முறையீடு செய்ய வாய்ப்பு கொடுக்கப்பட்டது. அப்படி செய்தவர்களுக்கு எந்த பதிலும் கிடைக்கவில்லை.
இந்த சூழலில், அவர்களும், புதிதாக ரேஷன் கார்டு பெற்றவர்களும் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்துக்கு விண்ணப்பிக்க தயாராக இருக்கின்றனர். தோராயமாக பார்க்கும்போது 15 லட்சம் பேர் வரை புதிதாக விண்ணப்பிக்க ரெடியாக இருக்கிறார்கள்.ய
இதற்கான அறிவிப்பை முதலைமச்சர் விஜய் விரைவில் வெளியிட வேண்டும் என தமிழ்நாட்டு பெண்கள் ஆர்வமுடன் காத்திருக்கின்றனர். தவெக தங்களின் முதல் பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்த பிறகு கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்தில் புதியவர்கள் சேர்க்கப்படுவது குறித்த அறிவிப்பை அரசு வெளியிட அதிகம் வாய்ப்புள்ளது.