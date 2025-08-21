கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை : விரைவில் வரப்போகும் 3 முக்கிய அப்டேட்டுகள்

Kalaignar Magalir Urimai Thogai : கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்தில் மூன்று முக்கிய அப்டேட்டுகள் வரப்போகிறது.
Kalaignar Magalir Urimai Thogai : கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்தில் விரைவில் வரப்போகும் மூன்று முக்கிய அப்டேட்டுகள் குறித்து இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
Kalaignar Magalir Urimai Thogai : தமிழ்நாடு அரசு ஏழை எளிய பெண்களுக்கு மாதம் ஆயிரம் ரூபாய் கொடுக்கும் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டத்தை மிக விரைவில் விரிவாக்கம் செய்ய உள்ளது.
அதற்காக ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் பகுதிவாரியாக உங்களுடன் ஸ்டாலின் முகாமில் பிரத்யேகமாக கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டத்துக்கு என சிறப்பு மையம் அமைக்கப்பட்டு தகுதிவாய்ந்த பெண்களிடம் விண்ணப்பங்கள் பெறப்பட்டு வருகின்றன.
அனைத்து மாவட்டங்களிலும் ரேஷன் கார்டு வைத்திருக்கும் தகுதியான பெண்கள் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்துக்கு விண்ணப்பித்து வருகின்றனர்.
அவர்களுக்கு எல்லாம் விரைவில் குட் நியூஸ் வரப்போகிறது. ஏனென்றால் உங்களுடன் ஸ்டாலின் முகாமில் கொடுக்கப்படும் விண்ணப்பங்கள் மீது 45 நாட்களுக்குள் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என அரசு அறிவித்திருக்கிறது.
அதன்படி பார்த்தால் ஜூலை 15 ஆம் தேதி தொடங்கிய உங்களுடன் ஸ்டாலின் முகாம் ஆகஸ்டு 28 ஆம் தேதியுடன் 45வது நாளை எட்டுகிறது. அதனால், ஜூலை 15 முதல் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை, ரேஷன் கார்டு உள்ளிட்ட அரசின் பிற சேவைகளுக்கு கொடுக்கப்பட்ட விண்ணப்பங்கள் நிலை குறித்த அப்டேட்டுகளை அரசு ஆகஸ்டு 28 ஆம் தேதிக்குப் பிறகு ஒவ்வொரு நாளும் வழங்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
குறிப்பாக மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்துக்கு (Kalaignar Magalir Urimai Thogai) விண்ணப்பித்த பெண்களுக்கு, தங்களின் விண்ணப்பங்கள் குறித்த அப்டேட்டுகளை அரசு அவர்களின் செல்போன்களுக்கே அனுப்பும்.
இதுதொடர்பாக மூன்று முக்கிய அப்டேட்டுகளை விண்ணப்பதாரர்களாகிய பெண்கள் பெறுவார்கள். உங்களின் விண்ணப்பம் ஏற்பு, நிராகரிப்பு அல்லது தற்போதைய நிலை ஆகியவற்றை ஆகஸ்டு 28 ஆம் தேதிக்குப் பிறகு அதிகாரப்பூர்வமாக தெரிந்து கொள்ளலாம்.
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்தில் இதுவரை 1.15 கோடி பெண்களுக்கு தமிழ்நாடு அரசு மாதம் ஆயிரம் ரூபாய் கொடுத்து வருகிறது. இப்போது, இதுவரை இந்த திட்டத்தில் இணையாமல் இருப்பவர்கள் விண்ணப்பித்திருந்தால், அவர்கள் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்தின் அனைத்து விதிமுறைகளையும் பூர்த்தி செய்தால் இந்த திட்டத்தில் தாராளமாக சேர்த்துக் கொள்ளப்படுவார்கள்.
அப்படி சேர்த்துக் கொள்ளப்படுபவர்களுக்கு எப்போது முதல் ஆயிரம் ரூபாய் மாதம் வழங்கப்படும் என்பதை தமிழ்நாடு அரசு செப்டம்பர் மாதம் அறிவிக்க அதிக வாய்ப்பு இருக்கிறது. எப்படி பார்த்தாலும் ஏறத்தாழ 30 நாட்களுக்குள் இது தொடர்பான முக்கிய அறிவிப்புகளை அரசிடமிருந்து தமிழ்நாட்டு பெண்கள் தாராளமாக எதிர்பார்க்கலாம்.