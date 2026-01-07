கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை : விடுபட்ட பெண்களுக்கு சூப்பர் சான்ஸ்! மேல்முறையீடு செய்வது எப்படி?

Kalaignar Magalir Urimai Thogai : கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்தில் விடுபட்ட பெண்கள் மேல்முறையீடு செய்யலாம். முழு விவரம்
Kalaignar Magalir Urimai Thogai : கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்தில் விடுபட்ட பெண்களுக்கு சூப்பர் சான்ஸ். மேல்முறையீடு செய்வது எப்படி? என்பதை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை(Kalaignar Magalir Urimai Thogai) திட்டம் குறித்த முக்கிய அப்டேட் வெளியாகியுள்ளது. ஏற்கனவே இத்திட்டத்துக்கு விண்ணப்பித்து, விண்ணப்பம் நிராகரிக்கப்பட்டவர் என்றால், உங்களுக்கான அப்டேட் தான் இது.
இத்திட்டத்தில் மகளிர் உரிமைத்தொகை விண்ணப்பம் நிராகரிக்கப்பட்ட பெண்கள் இப்போது மேல்முறையீடு செய்யலாம். எப்படி என கேட்கிறீர்களா? அருகில் உள்ள கோட்ட்டாட்சியர் அலுவலகத்துக்கு செல்லவும். அங்கு உங்களுக்கு மகளிர் உரிமைத்தொகை ஏன் வரவில்லை என்பதை கேட்டுத் தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்தில் உங்களின் விண்ணப்பம் நிராகரிக்கப்பட்டதற்கு, அரசு அலுவலகத்தில் காரணத்தை சொல்வார்கள். அங்கே சொல்லக்கூடிய காரணம் சரியானதா? என்பதை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
ஒருவேளை உங்களுக்கு சொல்லப்படும் காரணம் தவறானது என்றால், அங்கேயே நீங்கள் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்துக்கு மேல்முறையீடு செய்யலாம். இந்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பை உணவுப்பொருள் வழங்கல்துறை அமைச்சர் சக்கரபாணி அதிகாரப்பூர்வமாக கூறியுள்ளார்.
எனவே, இந்த வாய்ப்பை தவறவிட்டுவிடாதீர்கள். ஏன் என்றால், இப்போது சட்டப்பேரவை தேர்தல் வர இருப்பதால், அமைச்சர்கள் உள்ளிட்டோர் சொல்லக்கூடிய வழிமுறைகளை பின்பற்றினால் உங்களுக்கான மகளிர் உரிமைத்தொகை கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்கிறது.
கிருஷ்ணகிரியில் அரசு திட்டங்களை தொடங்கி வைத்து பேசும்போது அமைச்சர் சக்கரபாணி, அங்கிருந்த பெண்களுக்கு இந்த தகவலை கூறினார். " மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்தில் விண்ணப்பம் நிராகரிக்கப்பட்ட பெண்கள் மேல்முறையீடு செய்யலாம்.
நீங்கள் கோட்டாட்சியர் அலுவலகத்துக்கு சென்று இதுதொடர்பாக மேல்முறையீடு செய்தால், உங்களின் மகளிர் உரிமைத்தொகை விண்ணப்பம் மீண்டும் பரிசீலனைக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்படும். இதில் மீண்டும் ஒருமுறை கள ஆய்வு, பின்னணி தகவல்கள் சரிபார்க்கப்பட்டு, மகளிர் உரிமைத்தொகை விண்ணப்பம் ஏற்கப்படும்" என அமைச்சர் சக்கரபாணி கூறினார்.
வருமான வரி கணக்கு தாக்கல் செய்து லோன் வாங்கியவர்களின் குடும்பங்களைச் சேர்ந்த பெண்களுக்கு மகளிர் உரிமைத்தொகை வரவில்லை. அவர்களின் விண்ணப்பம் எல்லாம் ஆதார் எண் மூலம் பரிசீலிக்கப்பட்டு நிராகரிக்கப்பட்டுள்ளன.
தொழில்வரி தாக்கல் செய்திருப்பவர்களின் குடும்பங்களைச் சேர்ந்த பெண்களுக்கும் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை வரவில்லை. இம்முறை அரசு தீவிரமாக கள ஆய்வு மேற்கொண்ட பிறகே பெண்கள் பலரின் மனுக்களை நிராகரித்துள்ளது.
இருந்தும், உங்களின் மனு தவறாக நிராகரிக்கப்படதாக கருதினால், இப்போது உங்கள் முன்னால் இருக்கும் இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். அரசின் பரிசீலனையில் தேர்வானால், மகளிர் உரிமைத்தொகை ரூ.1000 உங்களுக்கு கிடைக்கும்.