மகளிர் உரிமைத் தொகைக்கு விண்ணப்பிக்க புதிய ரேஷன் கார்டை எதிர்பார்க்கும் பெண்கள்

Kalaignar Magalir Urimai Thogai : கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டத்துக்கு விண்ணப்பிக்க புதிய ரேஷன் கார்டை ஏராளமானோர் எதிர்பார்த்து காத்திருக்கின்றனர்.
Kalaignar Magalir Urimai Thogai : கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்துக்கு விண்ணப்பிக்க பலர் புதிய ரேஷன் கார்டுக்கு விண்ணப்பித்து, காத்திருக்கின்றனர். முழு விவரம் இங்கே
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை (Kalaignar Magalir Urimai Thogai) திட்டத்துக்கு விண்ணப்பிக்க ரேஷன் கார்டு கட்டாயம் இருக்க வேண்டும். ரேஷன் கார்டு இருந்தால் மட்டுமே மகளிர் உரிமைத்தொகை கோரி விண்ணப்பிக்க முடியும்.
இதன் காரணமாக இதுவரை ரேஷன் கார்டு வாங்காதவர்கள் கூட உங்களுடன் ஸ்டாலின் முகாமில் புதிய ரேஷன் கார்டு கேட்டு விண்ணப்பித்து வருகின்றனர். குறிப்பாக, புதிதாக திருமணமானவர்கள் உடனடியாக ரேஷன் கார்டுக்கு விண்ணப்பிக்கின்றனர்.
வீடு இல்லாதவர்கள் வாடகை வீட்டுக்கு சென்று, வாடகை ஒப்பந்தம் போட்டு புதிய ரேஷன் கார்டுக்கு விண்ணப்பிக்கின்றனர். இதுதவிர ரேஷன் கார்டில் இருக்கும் முகவரி மாற்றம், பெயர் மாற்றம், ரேஷன் கார்டு வகை மாற்றம் உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளுக்கு மனு அளித்துள்ளனர்.
உடனடியாக தீர்க்கக்கூடியவற்றுக்கு ஒரே நாளில் தீர்வு கிடைத்துவிடுகிறது. ஆனால், புதிய ரேஷன் கார்டு கிடைப்பது மட்டும் எல்லோருக்கும் உடனடியாக கிடைத்துவிடுவதில்லை. கொஞ்சம் காலதாமதமாகிறது.
இதனால், கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டத்துக்கு விண்ணப்பிக்க முடியாத நிலையில் பலர் உள்ளனர். அதற்காகவே, தினம்தோறும் ரேஷன் கார்டு ஸ்டேட்டஸை அடிக்கடி பார்க்கின்றனர்.
புதிய ரேஷன் கார்டு வந்துவிட்டால் உடனடியாக கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்துக்கு விண்ணப்பிக்கவும் தயாராக இருக்கின்றனர். புதிதாக ரேஷன் கார்டு பெற்றவர்கள் முதல் வேளையாக கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்துக்கு தான் விண்ணப்பிக்கவும் செய்கின்றனர்.
உங்களுடன் ஸ்டாலின் முகாம் தங்கள் வட்டாரத்தில் எங்கு நடக்கிறது என்பதை அறிந்து கொண்டு அங்கு சென்று மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டத்துக்கு விண்ணப்பிக்கின்றனர்.
புதிய ரேஷன் கார்டு மட்டும் சிக்கீரம் கிடைத்துவிட்டால், கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டத்துக்கு விண்ணப்பிப்பவர்களின் எண்ணிக்கை இன்னும் சில ஆயிரங்கள் அதிகரிக்கும்.
இப்போதைய சூழலில் 17 லட்சத்துக்கும் அதிகாமானோர் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை கோரி உங்களுடன் ஸ்டாலின் முகாமில் புதியதாக விண்ணப்பித்துள்ளனர். நவம்பர் மாதம் வரை விண்ணப்பிக்க காலவகாசம் இருப்பதால், இந்த எண்ணிக்கை மேலும் அதிகரிக்கும்.
இதுவரை கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை விண்ணப்பித்தவர்களின் மனுக்கள் தொடர்பான அப்டேட், அதில் தேர்வு செய்யப்பட்ட புதிய பயனாளிகள் மற்றும் அவர்களுக்கு மாதம் ஆயிரம் ரூபாய் பணம் விடுவிப்பு தொடர்பான அறிவிப்பு தமிழ்நாடு அரசிடமிருந்து வெகு விரைவில் வெளியாக உள்ளது.