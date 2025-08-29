கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை விண்ணப்ப நிலை : ஆன்லைனில் தெரிந்து கொள்ள முடியாது! முக்கிய அப்டேட்

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Kalaignar Magalir Urimai Thogai : கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை விண்ணப்ப நிலையை தெரிந்து கொள்ள முடியாதா? வெப்சைட்டில் வந்த முக்கிய மாற்றம்.

Kalaignar Magalir Urimai Thogai : கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை விண்ணப்ப நிலையை தெரிந்து கொள்ள முடியாத வகையில், வெப்சைட்டில் வந்த முக்கிய மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை (Kalaignar Magalir Urimai Thogai) திட்டத்தில் விண்ணப்பித்த பெண்களுக்கு ஒரு முக்கிய செய்தி. உங்கள் விண்ணப்பத்தின் நிலை குறித்து நீங்கள் இனி ஆன்லைனில் தெரிந்து கொள்ள முடியாது.

இதுநாள் வரை இருந்த அந்த வசதியை அரசு நீக்கியுள்ளது. https://kmut.tn.gov.in/index.html என்ற அரசின் வெப்சைட்டில் இது தொடர்பான மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது. முழு விவரத்தையும் இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டத்திற்கு விண்ணப்பிக்கும் பெண்கள், இதுநாள் வரை தங்களின் விண்ணப்பத்தின் நிலையை ஆன்லைனில் அறிந்து கொள்ளும் வசதியை அரசு கொடுத்திருந்தது.

அதற்கேற்ப, https://kmut.tn.gov.in/index.html என்ற அரசின் வெப்சைட் முகப்பு பக்கத்தில் இதற்கான ஆப்சன் இருக்கும். இந்த வெப்சைட்டுக்கு சென்றால் முகப்பு பக்கத்தில் "உங்கள் விண்ணப்பத்தின் நிலையை அறிய" என்ற ஆப்சன் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும்.

அதனை கிளிக் செய்தால் இன்னொரு லிங்க் ஓபன் ஆகும். அந்த பக்கத்தில், "அதிகாரிகள் உள்நுழைவு", "பொதுமக்கள் உள்நுழைவு" என்ற இரு ஆப்சன்கள் இவ்வளவு நாட்கள் கொடுக்கப்பட்டிருந்தது.

அதில், "பொதுமக்கள் உள்நுழைவு" என்ற ஆப்சனை தேர்வு செய்தால், கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்துக்கு விண்ணப்பித்த பெண்கள், தங்களின் ஆதார் எண்ணை உள்ளிட்டால், ஆதாரில் உள்ள மொபைல் எண்ணுக்கு ஓடிபி செல்லும். 

அந்த ஓடிபிஐ உள்ளிட்டால், பெண் பயனாளிகள், கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்துக்கு விண்ணப்பித்த தங்களின் விண்ணப்ப நிலையை அறிந்து கொள்ளலாம். ஆனால், இந்த வசதி இப்போது அந்த வெப்சைட்டில் இருந்து நீக்கப்பட்டுள்ளது.

கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை வெப்சைட்டில் இப்போது "பொதுமக்கள் உள்நுழைவு" என்ற ஆப்சனே இல்லை. "உங்கள் விண்ணப்பத்தின் நிலையை அறிய" என்ற ஆப்சனை கிளிக் செய்தால் "அதிகாரிகள் உள்நுழைவு" என்ற ஆப்சன் மட்டுமே காண்பிக்கிறது. 

இதன்மூலம் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்துக்கு விண்ணப்பித்த பொதுமக்கள், ஆன்லைன் மூலம் தங்களின் விண்ணப்ப நிலையை அறிந்து கொள்ள முடியாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.

