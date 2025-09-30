English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை புதிய அப்டேட்! மாதம் ரூ.8000 கிடையாது

Kalaignar Magalir Urimai Thogai : மகளிர் உரிமைத்தொகை வாங்குபவர்களுக்கு மாதம் ரூபாய் 8000 கிடையாது என தமிழ்நாடு அரசு அதிரடியாக அறிவித்துள்ளது. 

கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை (Kalaignar Magalir Urimai Thogai) திட்டத்தின் கீழ் தமிழ்நாடு அரசு மாந்தோறும் ஒரு கோடியே 15 லட்சம் பெண்களுக்கு மாதம் ஆயிரம் ரூபாய் கொடுத்து வருகிறது.  

விரைவில் கூடுதல் பெண்கள் இத்திட்டத்தில் சேர்க்கப்பட உள்ளனர். இதனையொட்டி தகுதியான பெண்களை கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்துக்கு விண்ணப்பிக்குமாறு தமிழ்நாடு அரசு அறிவுறுத்தியுள்ளது.  

அதன்படி, ஒவ்வொரு பகுதிகளிலும் நடக்கும் உங்களுடன் ஸ்டாலின் முகாமில் தகுதியான மற்றும் இத்திட்டத்தில் சேராமல் விடுபட்ட பெண்கள் விண்ணப்பித்து வருகின்றனர்.  

அதேநேரத்தில் இத்திட்டத்தில் புதிதாக சேருபவர்களுக்கு தமிழ்நாடு அரசு பல விதிமுறைகளை விதித்துள்ளது. ஒரே ரேஷன் கார்டை வைத்து இரு பெண்கள் மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டத்துக்கு விண்ணப்பிக்க முடியாது.    

விதிவிலக்கு என தமிழ்நாடு அரசு கொடுத்திருக்கும் சில தளர்வுகளுக்குள் வருபவர்களைத் தவிர்த்து வேறு யாரும் பிற திட்டங்களில் பயனாளியாக இருப்பின் இத்திட்டத்தில் மகளிர் உரிமைத்தொகை கோரி விண்ணப்பிக்க முடியாது.   

இதுபோன்ற பல விதிமுறைகள் இருக்கும் இந்த சூழலில் தமிழ்நாடு அரசு இப்போது ஒரு முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. அதாவது, கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை பெறுபவர்கள் மாதம் ரூ.8000 பெற விண்ணப்பிக்க முடியாது என அறிவித்துள்ளது.  

இந்த அறிவிப்பு யாருக்கு என்றால் தமிழ்நாடு அரசின் முதிர்ந்த தமிழறிஞர்களுக்கானது. ஆம், தமிழ்நாடு அரசு முதிர்ந்த தமிழ்றிஞர்கள் மற்றும் அவர்களது குடும்பங்களுக்கு நிதியுதவி அளிக்கிறது. தகுதியானவர்கள் இப்போது திட்டத்துக்கு விண்ணப்பிக்கலாம்.  

அவர்களுக்கு தமிழ்நாடு அரசு மாதந்தோறும் 8000 ரூபாய் வழங்கப்படும் என அறிவிப்பு வெளியிட்டிருக்கிறது. அந்த அறிவிப்பில், கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை பெறுபவர்கள் இத்திட்டத்துக்கு விண்ணப்பிக்க முடியாது என அறிவித்துள்ளது.   

ஒருவேளை முதிர்ந்த தமிழறிஞர்கள் உதவித் தொகை திட்டத்துக்கு விண்ணப்பிப்பது எப்படி? அதற்கான விதிமுறைகள் என்ன? என்பதை தெரிந்து கொள்ள விரும்பினால் (இங்கே கிளிக் செய்யவும்)

