கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை : 14 மாவட்ட பெண்கள் இனி விண்ணப்பிக்க முடியாது

Kalaignar Magalir Urimai Thogai : கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்தில் 14 மாவட்டத்தினர் இனி விண்ணப்பிக்க முடியாது. முழு விவரம்
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை (Kalaignar Magalir Urimai Thogai) திட்டத்தில் முக்கிய அப்டேட் வெளியாகியுள்ளது. உங்களுடன் ஸ்டாலின் முகாம் நிறைவடைந்துவிட்டதால் இனி 14 மாவட்டத்தினர் விண்ணப்பிக்க முடியாது.
தமிழ்நாடு அரசு ஜூலை 15 ஆம் தேதி முதல் இந்த ஆண்டு கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்துக்கு விண்ணப்பிக்க அனுமதி வழங்கியது. மாநிலம் முழுவதும் நடந்த உங்களுடன் ஸ்டாலின் முகாமில் விண்ணப்பிக்கலாம் என அறிவித்தது.
அதன்படி, ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் தாலுகா வாரியாக உங்களுடன் ஸ்டாலின் முகாம்கள் நடத்தப்பட்டன. இப்போது இந்த முகாம் இறுதிக் கட்டத்தில் உள்ளது.
நவம்பர் 14 ஆம் தேதியுடன் இந்த முகாம்கள் முழுமையாக நிறைவடைய உள்ள நிலையில், 14 மாவட்டங்களில் இந்த முகாம்கள் ஏற்கனவே நடத்தி முடிக்கப்பட்டுவிட்டன. அதனால், அந்த மாவட்டங்களைச் சேர்ந்தவர்கள் இனி மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்துக்கு விண்ணப்பிக்க முடியாது.
அரியலூர், தருமபுரி, நாகப்பட்டினம், பெரம்பலூர், புதுக்கோட்டை, ராமநாதபுரம், ராணிப்பேட்டை, சிவகங்கை, நாமக்கல், நீலகிரி, தேனி, தூத்துக்குடி, திருப்பத்தூர், வேலூர் ஆகிய மாவட்டங்களிலும் அனைத்து முகாம்களும் நடத்தி முடிக்கப்பட்டுள்ளன.
இதனை உங்களுடன் ஸ்டாலின் முகாம் வெப்சைட்டில் தமிழ்நாடு அரசு அப்டேட் செய்துள்ளது. எஞ்சிய மாவட்டங்களில் இன்னும் உங்களுடன் ஸ்டாலின் முகாம்கள் நடத்தப்படும்
எனவே, மேலே சொல்லப்பட்டுள்ள மாவட்டங்களைச் சேர்ந்தவர்கள் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்துக்கு விண்ணப்பிக்காமல் இருந்தால், அவர்கள் இனி விண்ணப்பிக்க முடியாது. அவர்களுக்கான வாய்ப்பு முடிந்துவிட்டது.
மீண்டும் இதுபோன்ற முகாம்கள் தொடர்பான அறிவிப்புகளை அரசு வெளியிட்டால் மட்டுமே கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்துக்கு விண்ணப்பிக்க முடியும்.
அதன்படி, பார்த்தால் அடுத்த நாடாளுமன்ற தேர்தலுக்கு முன்பாக உங்களுடன் ஸ்டாலின் முகாம்கள் போன்ற சிறப்பு முகாம்கள் தொடர்பான அறிவிப்புகள் வெளியாகும்போது மட்டுமே விண்ணப்பிக்க முடியும்.
இல்லையென்றால், விண்ணப்பிக்காதவர்களுக்கு இப்போதே ஏதேனும் ஒரு கடைசி சிறப்பு வாய்ப்பு அரசு கொடுத்தால் மட்டுமே மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்துக்கு விண்ணப்பிக்க முடியும்.