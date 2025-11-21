கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை : யாருக்கு என்ன செய்தது? அரசின் அப்டேட்

Kalaignar Magalir Urimai Thogai : கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை யாருக்கு என்ன செய்தது? என அரசு விளக்கம் கொடுத்துள்ளது.
Kalaignar Magalir Urimai Thogai : கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டம் பெண்கள் வாழ்க்கையில் எவ்வளவு பெரிய மாற்றத்தைக் கொண்டு வந்துள்ளது என தமிழ்நாடு அரசின் திட்டக்குழு ஒரு புள்ளிவிவரத்தை வெளியிட்டுள்ளது.
இந்தியாவிலேயே மிகச்சிறப்பாக செயல்படுத்தப்படும் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை (Kalaignar Magalir Urimai Thogai) திட்டம் குறித்த ஒரு முக்கிய அப்டேட் வெளியாகியுள்ளது.
இத்திட்டம் தமிழ்நாட்டு பெண்களின் அன்றாட வாழ்க்கையில் எவ்வளவு பெரிய மாற்றத்தையும், என்ன மாதிரியான மாற்றத்தையும் கொண்டு வந்துள்ளது என தமிழ்நாடு அரசு புள்ளி விவரத்தை வெளியிட்டுள்ளது.
மாநில அரசின் திட்டக்குழு வெளியிட்டுள்ள அந்த விவரத்தில், கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டம் மூலம் மாதந்தோறும் கொடுக்கப்படும் ரூ.1000 தமிழ்நாட்டு பெண்களின் அன்றாட வாழ்க்கையில் மிகப்பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
குறிப்பாக, எஸ்சி, எஸ்டி குடும்பங்களைச் சேர்ந்த பெண்களுக்கும், சமூகத்தில் மிகவும் விளிம்பு நிலையில் இருக்கக்கூடிய பெண்களுக்கும் மாதாந்திர தொகை மிகப்பெரிய உதவியாக இருந்து வருகிறது.
எந்தவகையில் என்றால் உணவுப் பாதுகாப்பு மற்றும் ஆரோக்கியம் சார்ந்த விஷயங்களுக்கு இந்த தொகை பெரும் உதவியாக இருக்கிறது என தமிழ்நாடு அரசின் மாநில திட்டக்குழு தெரிவித்துள்ளது.
மேலும், கிராமப்புற பெண்கள் சிறுசிறு கடன் வாங்குவதையும் இத்திட்டம் 70 விழுக்காடு குறைத்துள்ளது என தமிழ்நாடு அரசு புள்ளி விவரங்களுடன் கூறியுள்ளது.
அவசர ஆரோக்கிய செலவுகளுக்காக பிறரிடம் கையேந்தும் சூழலை கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டம் மூலம் குடும்ப தலைவிகள் பெறும் ஆயிரம் ரூபாய் தடுத்துள்ளது என்றும், மருத்துவத்துக்காக இந்த நிதி விளிம்பு நிலை குடும்பங்களுக்கு உதவுவதாகவும் அந்த புள்ளி விவரம் கூறுகிறது.
உணவுத் தேவையை பூர்த்தி செய்துகொள்வதற்கும், பாதுகாப்பையும் தமிழ்நாடு அரசு வழங்கும் மாதாந்திர ஆயிரம் ரூபாய் பெண்களுக்கும், குடும்பங்களுக்கும் கொடுப்பதாகவும் தமிழ்நாடு அரசின் மாநில திட்டக்குழு கூறியுள்ளது.
இதன் மூலம், கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டம் என்ன செய்யும்? என்று கேட்பவர்களுக்கு மாநில அரசின் திட்டக்குழு அளித்துள்ள புள்ளி விவரம் பதிலாக அமைந்துள்ளது.
மேலும், இத்திட்டம் சமூகத்தில் கடைகோடியில் வசிக்கக்கூடிய மக்களுக்கும், பெண்களுக்கும் கொடுக்கும் நிதி பாதுகாப்பு, அதன் மூலம் ஏற்பட்டுக் கொண்டிருக்கும் சமூக மாற்றம் வியக்கத்தக்க வகையில் இருப்பதாகவும் கூறப்பட்டுள்ளது.