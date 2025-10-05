கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை: பெண்களுக்கான முக்கிய அப்டேட்! ரூ.1000 பெற கிடைக்குமா?

Kalaignar Magalir Urimai Thogai : கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டத்தில் தனியாக வசிக்கும் பெண்கள் பயனாளியாக முடியுமா? விவரம் இங்கே
Kalaignar Magalir Urimai Thogai : கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டத்தில் குடும்பம் இல்லாமல் தனியாக வசிக்கும் பெண்கள் பயனாளியாக முடியுமா? அதற்கான விதிமுறைகள் என்ன? என்பதை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்...
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டம் (Kalaignar Magalir Urimai Thogai) என்பது தமிழ்நாடு அரசால் பெண்களுக்காகவே நடைமுறைப்படுத்தப்படும் திட்டம்.
மாதந்தோறும் ஆயிரம் ரூபாய் இத்திட்டத்தின் கீழ் அவர்களது வங்கி கணக்குகளில் நேரடியாக வரவு வைக்கப்படுகிறது. இப்போது வரை 1.15 கோடி பெண்கள் இத்திட்டத்தில் பயனாளிகளாக இருக்கின்றனர்.
புதியவர்கள் இத்திட்டத்துக்கு இப்போது விண்ணப்பிக்கலாம். அதாவது கடந்த முறை கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டத்தில் சேர்க்கப்படாமல் விடுப்பட்டவர்கள், எல்லா தகுதிகள் இருந்து புதிதாக ரேஷன் கார்டு பெற்றவர்கள் இப்போது விண்ணப்பிக்கலாம்.
அதாவது அரசுப் பணியில் இருந்து ஓய்வு பெற்று ஆண்டுக்கு 2.5 லட்சம் ரூபாய்க்கு கீழ் ஓய்வூதியம் பெறுபவர்கள் குடும்பத்தில் ஓய்வூதியம் பெறுபவரை தவிர்த்து மற்ற தகுதியான பெண்கள் இருப்பின் அவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்.
மேலும், மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டத்தில் அரசு கொடுத்திருக்கும் விதிமுறைகள் தளர்வுகளின்படி, புதிதாக தகுதி பெற்றிருப்பவர்களும் விண்ணப்பிக்கலாம்.
அதேபோல், பிற ஓய்வூதியம் பெறுபவர்களின் குடும்பத்திலும் ஓய்வூதியம் பெறுபவர்களை தவிர்த்து மற்ற தகுதியான பெண்கள் இருப்பின் அவர்கள் மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டத்துக்கு விண்ணப்பிக்கலாம்.
இந்த தகவலை எல்லாம் ஏற்கனவே அறிந்திருப்பீர்கள். இருப்பினும் ஒரு முக்கியமான தகவலை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள். குடும்பம் இல்லாத தனியாக வசிக்கும் பெண்கள் மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டத்துக்கு விண்ணப்பிக்க முடியுமா? என்றால் முடியும்.
ஆனால், அந்த பெண் ரேஷன் கார்டு பெற்றிருக்க வேண்டும். இதுவரை பெறவில்லை என்றால் தனியாக வசிக்கிறேன் என்பதற்கான மனு கொடுத்து ரேஷன் கார்டுக்கு விண்ணப்பிக்கலாம். குறைதீர் முகாம்களில் நேரடியாக சென்றும் முறையிடலாம்.
அரசு அதிகாரிகளின் வழிகாட்டுதலின்படி முறைப்படி ரேஷன் கார்டு பெற்ற பிறகு, கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டத்துக்கு விண்ணப்பிப்பதற்கான வழிமுறைகளைப் பின்பற்றி இத்திட்டத்துக்கு விண்ணப்பிக்கலாம்.
ரேஷன் கார்டு தான் அடிப்படையே. பெண்கள் யாராக இருந்தாலும் ரேஷன் கார்டு இருந்து கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்துக்கான விதிமுறைகளை பூர்த்தி செய்தால் கட்டாயம் உங்களுக்கு ரூ.1000 கிடைக்கும்.