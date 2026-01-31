கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை: முதலமைச்சர் கொடுத்த முக்கிய அப்டேட்

Kalaignar Magalir Urimai Thogai : கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டம் குறித்த முக்கிய அப்டேட்டை முதலமைச்சர் கொடுத்துள்ளார்
Kalaignar Magalir Urimai Thogai : கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டம் விமர்சனங்களை கடந்து சிறப்பாக நிறைவேற்றி வருவதாக முதலமைச்சர் தெரிவித்துள்ளார்.
தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் சென்னையில் ஆங்கில ஊடகம் நடத்திய நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டு பேசினார். அப்போது கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை (Kalaignar Magalir Urimai Thogai) திட்டம் வெகு சிறப்பாக செயல்படுத்தப்படு வருகிறது என கூறினார்.
2021 ஆம் ஆண்டு தேர்தல் அறிக்கையில் ஆட்சிக்கு வந்தால், மகளிருக்கு ஆயிரம் ரூபாய் மாதம் கொடுப்போம் என அறிவித்தோம்.
ஆனால், அப்போது எதிர்க்கட்சிகள் கடுமையாக விமர்சனம் செய்தனர். தமிழ்நாட்டின் நிதிநிலை சரியில்லை, அதெல்லாம் தரவே முடியாது என கூறினார்
போட்டிக்கு தாங்கள் ஆட்சிக்கு வந்தால் மாதம் ரூ.1500 கொடுப்போம் என்றும் அறிவித்தார்கள். ஆனால், அவர்களின் வாக்குறுதியை பொதுமக்கள் ஏற்கவில்லை. திமுக சொன்னால் சொன்னதை செய்யும் நம்பி வாக்களித்தார்கள்.
அந்த நம்பிக்கையை காப்பாற்றிவிட்டோம். சொன்னபடியே ஆட்சிக்கு வந்ததும் பெண்களுக்கு மாதம் ஆயிரம் ரூபாய் கொடுத்தோம். இப்போது இத்திட்டத்தில் 1 கோடியே 30 லட்சத்துக்கு 69 ஆயிரம் பெண்கள் மாதந்தோறும் ஆயிரம் ரூபாய் பெற்று வருகின்றனர்.
அதேபோல் பெண்களுக்கு மகளிர் விடியல் பயணம் என்ற பெயரில் இலவச பயணம் திட்டம் வெற்றிகரமாக செயல்படுத்தப்படு வருகிறது. இதேபோல் இன்னொரு மிகச்சிறப்பான திட்டம் என்றால் பள்ளிக் குழந்தைகளுக்கு காலை உணவுகொடுக்கும் திட்டம்.
இந்தியாவில் வேறு எந்த மாநிலத்திலும் இல்லாத திட்டம். அடுத்து, நான் முதல்வன் திட்டம். இத்திட்டத்தில் தமிழ்நாட்டு மாணவ, மாணவிகளின் கனவுகள் நனவாக்கப்படுகிறது. திமுக கொண்டு வந்திருக்கும் திட்டங்களின் வழியே ஏழை எளிய மக்கள், விளிம்பு நிலை மக்கள் நேரடியாக நலத்திட்டங்கள் வழியாக பயனடைகிறார்கள்.
மாணவிகளுக்கு மாதம் ஆயிரம் ரூபாய் கொடுக்கும் புதுமைப் பெண் திட்டம், மாணவர்களுக்கு மாதம் ரூ.1000 கொடுக்கும் தமிழ் புதல்வன் திட்டம் என திட்டங்களை திராவிட மாடல் அரசு சிறப்பாக செயல்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறது.
அன்புகரங்கள் திட்டம், தாயுமானவர் திட்டம் என தமிழ்நாடு அரசு பல திட்டங்களை வெகு சிறப்பாக செயல்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறது. எனவே, தமிழ்நாட்டு மக்கள் நிச்சயம் திராவிட மாடல் ஆட்சிக்கு ஆதரவு கொடுப்பார்கள்.
திமுக மீண்டும் ஆட்சிக்கு வந்து இன்னும் பல திட்டங்களை வெற்றிகரமாக செயல்படுத்தும் என முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் கூறினார். கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை தொடர்ந்து இன்னும் சிறப்பாக செயல்படுத்தும் என்பதையும் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் பேச்சில் அவதானிக்க முடிந்தது.
திமுக தேர்தல் அறிக்கையில் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை உயர்வு குறித்த அறிவிப்பு இடம்பெறும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 1500 ரூபாயா? 2000 ரூபாயா? என்பதில் மட்டுமே சஸ்பென்ஸ் நீடிக்கிறது.