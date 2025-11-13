English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Photos
  • கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை : முதலைமச்சர் போட்ட முக்கிய உத்தரவு

கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை : முதலைமச்சர் போட்ட முக்கிய உத்தரவு

Kalaignar Magalir urimai Thogai : கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டம் தொடர்பாக தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் ஒரு முக்கிய உத்தரவை பிறப்பித்துள்ளார்

 

Kalaignar Magalir urimai Thogai : கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டம் குறித்து முதலமைச்சர் பிறப்பித்துள்ள உத்தரவு குறித்து இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்...

 
1 /10

தமிழ்நாடு அரசு செயல்படுத்தும் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை (Kalaignar Magalir urimai Thogai) திட்டத்தில் 1.15 கோடி பெண்களுக்கு மாதம் தோறும் ஆயிரம் ரூபாய் வழங்கப்படுகிறது.  

2 /10

முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தலைமையிலான தமிழ்நாடு அரசு பொறுப்பேற்ற பிறகு, தேர்தலில் கொடுத்த வாக்குறுதியின்படி பெண்களுக்கு மாதம் ஆயிரம் ரூபாய் வழங்கப்படுகிறது.  

3 /10

ஆனால், இத்திட்டத்தில் தகுதியான பெண்கள் லட்சக்கணக்கானோர் விடுப்பட்டுள்ளதாக தொடர்ச்சியாக குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்தது. எம்எல்ஏக்கள், அமைச்சர்கள், துணை முதலமைச்சர் மற்றும் முதலமைச்சர் ஆகியோர் பல்வேறு மாவட்டங்களுக்கு சுற்றுப் பயணம் செல்லும்போது இத்திட்டத்தில் விடுபட்ட பெண்கள் நேரடியாகவே இதுதொடர்பாக முறையிட்டனர்.  

4 /10

அனைத்து தகுதிகள் இருந்தும் தாங்கள் இத்திட்டத்தில் சேர்க்கப்படவில்லை என அவர்கள் குற்றம்சாட்டிய நிலையில், கடந்த ஜூலை மாதம் முதல் இத்திட்டத்தில் புதிதாக சேர விரும்பும் பெண்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் என தமிழ்நாடு அரசு அறிவித்தது.  

5 /10

இதற்காக உங்களுடன் ஸ்டாலின் முகாமில் சிறப்பு கவனமும் அரசு செலுத்தியது. அனைத்து ஆவணங்களுடன் இந்த முகாமுக்கு வரும் பெண்களுக்கு இத்திட்டத்தில் சேருவதற்கு விண்ணப்பிக்க அனைத்து உதவிகளும் செய்து கொடுக்கப்பட்டன.  

6 /10

அதன்தொடர்ச்சியாக இப்போது மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்துக்கு புதிதாக 28 லட்சத்துக்கும் அதிகமான பெண்கள் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்துக்கு விண்ணப்பித்துள்ளனர்.  

7 /10

அவர்களில் தகுதியான பயனாளிகளை தேர்வு செய்யும் பணியை தமிழ்நாடு அரசு தீவிரமாக மேற்கொண்டு வருகிறது. ஊராட்சி வாரியாக பயனாளிகள் பட்டியல் இறுதி செய்யப்படுகிறது.

8 /10

இந்த சூழலில், திமுக கட்சி நிர்வாகிகளுடன் தொகுதிவாரியாக ஆலோசனை நடத்தும் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின், கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்தில் தகுதியான பெண் பயனாளிகள் விடுபடாமல் இருப்பதை கட்சி நிர்வாகிகள் உறுதி செய்ய வேண்டும் என உத்தரவிட்டுள்ளார்.  

9 /10

தகுதியான பெண்கள் அனைவருக்கும் மகளிர் உரிமைத்தொகை கிடைப்பதை கட்சி நிர்வாகிகள் உறுதி செய்யுமாறும் அறிவுறுத்தியுள்ளார். 

10 /10

மேலும், தமிழ்நாடு அரசின் திட்டங்களை மக்களிடம் முறையாக கொண்டு சேர்க்க வேண்டும் என்றும் கட்சி நிர்வாகிகளுக்கு திமுக தலைவரும், முதலமைச்சருமான மு.க.ஸ்டாலின் உத்தரவிட்டுள்ளார்.

Kalaignar Magalir Urimai Thogai Tamil Nadu Women Scheme CM Stalin order Magalir Urimai eligibility TN government updates

Next Gallery

RBI புதிய விதி, இனி வெள்ளியை வைத்தும் கடன் பெறலாம்: எவ்வளவு கடன் கிடைக்கும்?