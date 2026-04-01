கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை : 1.31 கோடி வாக்கு டார்கெட் - திமுக திட்டம் பலிக்குமா?

Kalaignar Magalir Urimai Thogai : கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்தில் பயனாளிகளை திமுக டார்கெட் செய்திருப்பது குறித்து விரிவாக பார்க்கலாம்.

 
தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை தேர்தல் களம் சூடிபிடித்திருக்கும் நிலையில், கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை (Kalaignar Magalir Urimai Thogai) திட்டம் தேர்தல் பிரச்சார களத்திலும் ஹைலைட்டாக மாறியுள்ளது. 

திருவாரூரில் பிரச்சாரத்தை தொடங்கிய முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின், இந்த தேர்தலின் டிரென்ட் செட்டரே இத்திட்டம் தான் என உறுதிப்படத் தெரிவித்தார்.

இதன் மூலம் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்தில் பயனாளிகளாக இருக்கும் 1.31 கோடி பெண்களின் வாக்குகளை திமுக டார்கெட் செய்திருப்பது தெளிவாக தெரிகிறது. அதாவது, எங்கள் ஆட்சியை மீண்டும் கொண்டு வந்தால், இப்போது செய்து காட்டியதைப் போலவே தேர்தல் வாக்குறுதியாக கொடுத்த 2000 ரூபாய் மாதம் கொடுப்போம் என்பதை முதலமைச்சர் பிரச்சாரத்தில் ஆணித்தரமாக கூறினார்.  

கொடுத்த வாக்குறுதியை நிறைவேற்றிவிட்டோம், இந்த தேர்தலில் கொடுத்துள்ள வாக்குறுதியான மகளிர் உரிமைத்தொகை மாதம் 2000 ரூபாயாக உயர்த்துவோம் என்பதையும் நிறைவேற்றுவோம் என்பதை மீண்டும் அழுத்தமாக திருவாரூரில் பதிவு செய்தார்.  

இதற்கு முக்கிய காரணம், கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டம் பெண்கள் மத்தியில் மிகப்பெரிய வரவேற்பை பெற்றுள்ளதுடன், திமுக, தமிழ்நாடு அரசு, முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினுக்கு நற்பெயரை பெற்றுக் கொடுத்துள்ளது. இன்னும் சொல்லப்போனால் இத்திட்டம் மூலம் தமிழ்நாடு பெண்களின் நம்பிக்கையை திமுக ஏகோபித்தமாக பெற்றுள்ளது.  

அதனாலேயே, இந்த தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டம், விடியல் பயணம், புதுமைப் பெண் திட்டம், தமிழ் புதல்வன் திட்டம் உள்ளிட்ட திட்டங்களை முன்னிலைப்படுத்தி திமுக தேர்தல் பிரச்சாரத்தை முன்னெடுத்துள்ளது.  

இத்திட்டங்களில் பயனாளிகளாக இருப்பவர்கள் வாக்கு செலுத்தினாலே கிட்டதட்ட 2 கோடி வாக்குகளை பெற்றுவிடலாம். அதைக் கடந்து பொதுமக்கள் செலுத்தும் வாக்குகளை சேர்த்தால் ஆட்சியைப் பிடிக்க தேவையான தொகுதிகளை வெல்வதுடன், தனிப்பெருங்கட்சியாகவும் வந்துவிடலாம் என்ற நம்பிக்கையில் திமுக இருக்கிறது.  

இன்னும் ஒருபடி மேலே சொன்னால் மீண்டும் திராவிட மாடல் 2.0 ஆட்சி அமைப்போம் என்ற உறுதியான நிலைப்பாட்டிலேயே முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் உள்ளிட்ட திமுகவினர் இருக்கின்றனர்.  

திமுகவின் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்தை காபி அடித்தே அதிமுகவும் தாங்கள் ஆட்சிக்கு வந்தால் குல விளக்குத் திட்டத்தை செயல்படுத்துவோம் என அறிவித்திருக்கிறது. அதாவது, மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்தில் மாதம் ஆயிரம் ரூபாய் கொடுப்பதுபோல் குல விளக்குத் திட்டத்தில் மாதம் 2 ஆயிரம் ரூபாய் கொடுக்கப்படும் என எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவித்திருக்கிறார்.  

இதைக் கடந்து இன்னும் சில இலவசங்களையும் அதிமுக அறிவித்திருக்கிறது. இருப்பினும் அவை பொதுமக்கள் மத்தியில் கிளர்ச்சியை ஏற்படுத்தியதாக தெரியவில்லை. ஏனென்றால், மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்தால் பெண்கள் பயனடைந்ததை ஒவ்வொருவரும் நேரடியாக பார்த்துவிட்டதால், இத்திட்டம் மீதே அதிக ஈர்ப்பு இருக்கிறது.  

அதனை கச்சிதமாக திமுக கணித்துவிட்ட காரணத்தால், மகளிர் உரிமைத்தொகை முன்னிலைப்படுத்தி வீதிதோறும் தேர்தல் பிரச்சாரத்தை முன்னெடுத்திருக்கிறது. ஆனால், அவை வாக்குகளாக மாறுமா? என்பதை மே 4 ஆம் தேதி வரை பொறுத்திருந்து தான் பார்க்க வேண்டும்.   

