கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை : பைனல் லிஸ்ட் வரும் தேதி இதுதான்!

Kalaignar Magalir Urimai Thogai : கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்தில் முக்கிய தகவலை இங்கே பார்க்கலாம்.
Kalaignar Magalir Urimai Thogai : கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்தில் இனி பெண்கள் விண்ணப்பிக்க முடியாது. முழு தகவல் இங்கே
பெண்கள் பெரும் எதிர்பார்ப்பில் காத்திருக்கும் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை (Kalaignar Magalir Urimai Thogai) திட்டத்தில் புதிய விண்ணப்பங்கள் பெறுவதை நிறுத்திக் கொண்டது தமிழ்நாடு அரசு.
உங்களுடன் ஸ்டாலின் முகாம்கள் மூலம் இத்திட்டத்திற்கு விண்ணப்பிக்கலாம் என அரசு அறிவித்திருந்த நிலையில், தமிழ்நாடு முழுவதும் அந்த முகாம்கள் அதிகாரப்பூர்வமாக முடிந்துவிட்டது.
இந்த முகாம்களில் கொடுக்கப்படும் மனுக்கள் மீது அதிகபட்சம் 45 நாட்களுக்குள் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என அரசு அறிவித்திருந்தது. குறிப்பாக, மாதம் ரூ.1000 வழங்கும் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்தில் விடுபட்ட பெண்கள், தகுதியானவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் என அறிவித்திருந்தது.
நவம்பர் வரை காலவகாசம் கொடுக்கப்பட்டிருந்த நிலையில், இந்த முகாம்கள் அனைத்தும் நிறைவு பெற்றுவிட்டன. இதில், மாநிலம் முழுவதும் 28 லட்சத்துக்கும் அதிகமான பெண்கள் மகளிர் உரிமைத்தொகை கேட்டு அரசிடம் விண்ணப்பித்துள்ளனர்.
இனி தகுதியான பெண்கள் நினைத்தாலும் நேரடியாக மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்துக்கு விண்ணப்பிக்க முடியாது. விண்ணப்பித்தவர்களில் தகுதியானவர்களை தேர்வு செய்யும் பணிகள் முழுவீச்சில் நடக்கின்றன.
இம்மாத இறுதிக்குள் தகுதியானவர்கள் பட்டியலை இறுதி செய்ய அரசு திட்டமிட்டுள்ளது. டிசம்பர் முதல் வாரத்தில் தேர்வு செய்யப்பட்ட மற்றும் தேர்வு செய்யப்படாத பயனாளிகள் விவரம், விண்ணப்பித்த பெண்களுக்கு தெரிவிக்கப்படும் என தெரிகிறது.
அதன்பிறகு, டிசம்பர் 15 ஆம் தேதி கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டத்துக்கு தேர்வு செய்யப்பட்ட பெண்களுக்கு தமிழ்நாடு அரசு நேரடியாக அவர்களது வங்கிக் கணக்கில் ஆயிரம் ரூபாய் வரவு வைக்கும்.
இதனை ஏற்கனவே துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் அறிவித்துள்ளார். எனவே, பெண்களுக்கான முக்கிய செய்தி என்னவென்றால் தேர்வு செய்யப்படும் பயனாளிகளுக்கு, அரசிடமிருந்து இம்மாத இறுதியில் மெசேஜ் வர வாய்ப்பு இருக்கிறது.
விண்ணப்பிக்காதவர்கள், இனி அரசின் அடுத்த அறிவிப்பு வரை காத்திருக்க வேண்டியது தான். மிகவும் வறிய நிலையில் இருப்பவர்கள், யாரேனும் இருப்பின் மக்கள் குறைதீர் முகாம்களில் மாவட்ட ஆட்சியர் உள்ளிட்டோரிடம் நேரடியாக மனு அளித்தால், அவர்கள் பரிசீலித்து, பரிந்துரை செய்வதன் அடிப்படையில் மகளிர் உரிமைத்தொகை கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்கிறது.