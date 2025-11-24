கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை : இந்த மெசேஜ் வந்துருச்சா? ரூ.1000 கன்பார்ம்

Kalaignar Magalir Urimai Thogai : கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டத்தில் பெண்களுக்கு குட் நியூஸ் வந்துள்ளது. முழு விவரம்
Kalaignar Magalir Urimai Thogai : கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டத்தில் பெண்களுக்கு குட் நியூஸ் வந்துள்ளது. முழு விவரம்
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை (Kalaignar Magalir Urimai Thogai) திட்டத்தில் புதிதாக விண்ணப்பித்த பெண்களுக்கு ஒரு குட் நியூஸ். மாநிலம் முழுவதும் விண்ணப்பித்த பெண்களுக்கு ஒரு முக்கிய மெசேஜ் அனுப்பப்பட்டு வருகிறது. அது குறித்து இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம்.
தமிழ்நாடு அரசு கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்தில் விடுபட்ட பெண்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பை அண்மையில் கொடுத்தது. தகுதியுள்ள பெண்கள் இத்திட்டத்தில் சேரலாம் என அறிவித்தது.
அத்துடன் அனைத்து பெண்களும் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்தில் எளிமையாக விண்ணப்பிக்கும் வகையில் ஒவ்வொரு தாலுகாவிலும் உங்களுடன் ஸ்டாலின் முகாம்கள் நடத்தப்பட்டன.
இந்த முகாம்களில் மாநிலம் முழுவதும் 28 லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட பெண்கள் விண்ணப்பித்தனர். அந்த விண்ணப்பங்கள் மீதான பரிசீலனையும் ஊராட்சி வாரியாக நடந்து, தகுதியான பயனாளிகள் இறுதி செய்யப்பட்டு வருகின்றனர்.
இறுதி செய்யப்பட்ட பெண்களுக்கு அரசு சார்பில் அவர்களின் வங்கி கணக்குக்கு 1 ரூபாய் அனுப்பப்படும். ஏனென்றால் கடந்த முறையும், மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்துக்கு தேர்வு செய்யப்பட்ட பெண் பயனாளிகளின் வங்கி கணக்குக்கு முதலில் 1 ரூபாய் அனுப்பப்பட்டது.
அப்படி யாருக்கெல்லாம் இந்த ஒரு ரூபாய் மெசேஜ் வந்திருக்கிறதோ அவர்கள் எல்லாம் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டத்துக்கு தேர்வு செய்யப்பட்டவர்கள் என பெண்கள் அறிந்து கொள்ளலாம்.
சிலருக்கு மெசேஜ் வராமல்கூட இருக்கும். அவர்கள் வங்கிக் கணக்கை சரிபார்க்கவும். ஏனென்றால், மகளிர் உரிமைத்தொகை விண்ணப்பத்தை பூர்த்தி செய்யும்போது, வங்கி கணக்குடன் இணைக்கப்பட்ட மொபைல் எண்ணை சிலர் கொடுக்காமல் இருந்திருப்பீர்கள்.
ஆதார் எண்ணுடன் இணைக்கப்பட்ட மொபைல் எண், வங்கி கணக்குடன் இணைக்கப்பட்ட மொபைல் எண்ணும் வேறு வேறாக இருந்தால், அவர்களுக்கு மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்தில் 1 ரூபாய் அனுப்பப்பட்ட மெசேஜ் வந்திருக்க வாய்ப்பு இல்லை.
ஒருவேளை மெசேஜ் வரவில்லை என்றாலும் பதற்றமடைய வேண்டாம். இன்னும் காலவகாசம் இருக்கிறது. படிப்படியாக பயனாளிகள் இறுதி செய்யப்பட்டு, தேர்வு செய்யப்பட்டவர்களுக்கு பரிசோதனை முறையில் ஒரு ரூபாய் அனுப்பப்படும்.
இறுதியாக, துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் அறிவித்ததைப் போல் டிசம்பர் 15 ஆம் தேதி முதல் புதிதாக இத்திட்டத்தில் சேர்க்கப்பட்ட பெண்களுக்கு மாதம் ரூ.1000 கொடுக்கப்படும்.
எனவே, தமிழ்நாட்டு பெண்களுக்கு, குறிப்பாக கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்துக்கு விண்ணப்பித்தவர்களுக்கு இனி குட் நியூஸ் தான். ஒருவேளை விண்ணப்பம் நிராகரிக்கப்பட்டால், அந்த பெண்களுக்கு மேல்முறையீடு செய்யவும் அரசு வாய்ப்பு கொடுக்கும். எனவே, காத்திருக்கவும்.