  • கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை : இந்த மெசேஜ் வந்துருச்சா? ரூ.1000 கன்பார்ம்

Kalaignar Magalir Urimai Thogai : கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டத்தில் பெண்களுக்கு குட் நியூஸ் வந்துள்ளது. முழு விவரம்

1 /11

கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை (Kalaignar Magalir Urimai Thogai) திட்டத்தில் புதிதாக விண்ணப்பித்த பெண்களுக்கு ஒரு குட் நியூஸ். மாநிலம் முழுவதும் விண்ணப்பித்த பெண்களுக்கு ஒரு முக்கிய மெசேஜ் அனுப்பப்பட்டு வருகிறது. அது குறித்து இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம்.  

2 /11

தமிழ்நாடு அரசு கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்தில் விடுபட்ட பெண்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பை அண்மையில் கொடுத்தது. தகுதியுள்ள பெண்கள் இத்திட்டத்தில் சேரலாம் என அறிவித்தது.  

3 /11

அத்துடன் அனைத்து பெண்களும் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்தில் எளிமையாக விண்ணப்பிக்கும் வகையில் ஒவ்வொரு தாலுகாவிலும் உங்களுடன் ஸ்டாலின் முகாம்கள் நடத்தப்பட்டன.  

4 /11

இந்த முகாம்களில் மாநிலம் முழுவதும் 28 லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட பெண்கள் விண்ணப்பித்தனர். அந்த விண்ணப்பங்கள் மீதான பரிசீலனையும் ஊராட்சி வாரியாக நடந்து, தகுதியான பயனாளிகள் இறுதி செய்யப்பட்டு வருகின்றனர்.  

5 /11

இறுதி செய்யப்பட்ட பெண்களுக்கு அரசு சார்பில் அவர்களின் வங்கி கணக்குக்கு 1 ரூபாய் அனுப்பப்படும். ஏனென்றால் கடந்த  முறையும், மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்துக்கு தேர்வு செய்யப்பட்ட பெண் பயனாளிகளின் வங்கி கணக்குக்கு முதலில் 1 ரூபாய் அனுப்பப்பட்டது.  

6 /11

அப்படி யாருக்கெல்லாம் இந்த ஒரு ரூபாய் மெசேஜ் வந்திருக்கிறதோ அவர்கள் எல்லாம் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டத்துக்கு தேர்வு செய்யப்பட்டவர்கள் என பெண்கள் அறிந்து கொள்ளலாம்.  

7 /11

சிலருக்கு மெசேஜ் வராமல்கூட இருக்கும். அவர்கள் வங்கிக் கணக்கை சரிபார்க்கவும். ஏனென்றால், மகளிர் உரிமைத்தொகை விண்ணப்பத்தை  பூர்த்தி செய்யும்போது, வங்கி கணக்குடன் இணைக்கப்பட்ட மொபைல் எண்ணை சிலர் கொடுக்காமல் இருந்திருப்பீர்கள்.  

8 /11

ஆதார் எண்ணுடன் இணைக்கப்பட்ட மொபைல் எண், வங்கி கணக்குடன் இணைக்கப்பட்ட மொபைல் எண்ணும் வேறு வேறாக இருந்தால், அவர்களுக்கு மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்தில் 1 ரூபாய் அனுப்பப்பட்ட மெசேஜ் வந்திருக்க வாய்ப்பு இல்லை.  

9 /11

ஒருவேளை மெசேஜ் வரவில்லை என்றாலும் பதற்றமடைய வேண்டாம். இன்னும் காலவகாசம் இருக்கிறது. படிப்படியாக பயனாளிகள் இறுதி செய்யப்பட்டு, தேர்வு செய்யப்பட்டவர்களுக்கு பரிசோதனை முறையில் ஒரு ரூபாய் அனுப்பப்படும்.   

10 /11

இறுதியாக, துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் அறிவித்ததைப் போல் டிசம்பர் 15 ஆம் தேதி முதல் புதிதாக இத்திட்டத்தில் சேர்க்கப்பட்ட பெண்களுக்கு மாதம் ரூ.1000 கொடுக்கப்படும்.   

11 /11

எனவே, தமிழ்நாட்டு பெண்களுக்கு, குறிப்பாக கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்துக்கு விண்ணப்பித்தவர்களுக்கு இனி குட் நியூஸ் தான். ஒருவேளை விண்ணப்பம் நிராகரிக்கப்பட்டால், அந்த பெண்களுக்கு மேல்முறையீடு செய்யவும் அரசு வாய்ப்பு கொடுக்கும். எனவே, காத்திருக்கவும்.  

Kalaignar Magalir Urimai Thogai Rs. 1 Message Tamil Nadu government Udhayanidhi Stalin Women Scheme Update

