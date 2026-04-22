மகளிர் உரிமைத் தொகை : ரூ.2000 மூலம் லட்சாதிபதி ஆவது எப்படி? பெண்களுக்கு குட் நியூஸ்

Kalaignar Magalir Urimai Thogai : கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை போன்ற திட்டங்கள் மூலம் மாதம் கிடைக்கப்போகும் ரூ.2000 சேமிப்பது எப்படி? பெண்களுக்கான முக்கிய அப்டேட்
தமிழக அரசியல் கட்சிகள் தற்போது இல்லத்தரசிகளை இலக்காகக் கொண்டு மாதம் ரூ. 2000 முதல் ரூ. 2500 வரை மகளிர் உரிமைத் தொகை (Kalaignar Magalir Urimai Thogai) வழங்குவதாகப் போட்டி போட்டு வாக்குறுதிகளை அளித்துள்ளன. இந்தத் தொகை யார் ஆட்சிக்கு வந்தாலும் பெண்களுக்குக் கிடைக்கப் போவது உறுதி என்பதால், இதைப் பெண்களின் பொருளாதார முன்னேற்றத்திற்கான ஒரு பொன்னான வாய்ப்பாக நாம் பார்க்க வேண்டும். உங்கள் கையில் கிடைக்கும் இந்தச் சிறு தொகையைச் சரியான முறையில் திட்டமிட்டு முதலீடு செய்தால் எதிர்காலத்தில் ஒரு பெரிய தொகையை உருவாக்க முடியும்.
மாதம் கிடைக்கும் ரூ. 2000 என்பது அன்றாட வீட்டுச் செலவுகளில் மிக எளிதாகக் கரைந்துவிடும் ஒரு சிறிய தொகையாகத் தோன்றினாலும், அதைச் சேமிப்பாக மாற்றும் போது அதன் மதிப்பு உயர்கிறது. வரக் கூடிய பணத்தை உடனே செலவு செய்யாமல், எதிர்காலத் தேவைகளுக்காக ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியை ஒதுக்கி வைப்பதே ஒரு புத்திசாலித்தனமான முடிவாகும். முறையான முதலீட்டுத் திட்டங்கள் மூலம் இந்தச் சிறு துளியைப் பெரும் வெள்ளமாக மாற்றி உங்கள் குடும்பத்தின் பொருளாதாரத் தூணாக நீங்கள் மாறலாம்.
அரசாங்கத்திடம் இருந்து வரும் பணத்தைப் பாதுகாப்பான முறையில் அதே அரசுத் திட்டத்தில் முதலீடு செய்ய விரும்புவோருக்குத் தபால் நிலையத் தொடர் வைப்பு நிதி ஒரு சிறந்த தேர்வாகும். இதில் மாதம் ஒரு குறிப்பிட்ட தொகையைச் செலுத்தி வரும்போது, உங்கள் அசல் பணத்திற்குத் தபால் நிலையத்தின் தற்போதைய வட்டி விகிதங்கள் முறைப்படி கூடுதல் லாபம் கிடைக்கிறது. எவ்வித ரிஸ்க்கும் இன்றி உங்கள் பணம் பாதுகாப்பாக வளர்வதை உறுதி செய்ய விரும்பும் பெண்களுக்கு இது ஒரு மிகச்சிறந்த சேமிப்பு லாக்கர் போன்றது.
நீங்கள் மாதம் ரூ. 2000 வீதம் ஐந்து ஆண்டுகளுக்குத் தபால் நிலைய RD திட்டத்தில் சேமித்து வந்தால், நீங்கள் முதலீடு செய்யும் மொத்த அசல் தொகை ரூ. 1,20,000 ஆக இருக்கும். இதற்குத் தற்போதைய வட்டி விகிதங்களின்படி (6.7% - 7.5%) வட்டி கணக்கிடப்பட்டு, ஐந்து ஆண்டுகளின் முடிவில் சுமார் ரூ. 1,44,000 உங்கள் கைக்கு வந்து சேரும். பிள்ளைகளின் கல்விச் செலவு அல்லது திடீர் மருத்துவத் தேவைகளுக்கு இந்த மொத்தத் தொகை ஒரு மிகப்பெரிய பொருளாதார ஊன்றுகோலாக அமையும் என்பதில் சந்தேகமில்லை.
கொஞ்சம் ரிஸ்க் எடுக்கத் தயாராக இருப்பவர்களுக்கும், மிகக்குறுகிய காலத்தில் அதிக லாபம் ஈட்ட விரும்புபவர்களுக்கும் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் எனப்படும் பரஸ்பர நிதி முதலீடு ஒரு வரப்பிரசாதமாகும். இதிலுள்ள SIP (Systematic Investment Plan) முறை மூலம் ஒவ்வொரு மாதமும் மிகச்சிறிய தொகையை நீங்கள் பங்குச்சந்தை சார்ந்த திட்டங்களில் எளிதாக முதலீடு செய்ய முடியும்.
நீண்ட கால அடிப்படையில் இந்தியப் பங்குச்சந்தையின் அபரிமிதமான வளர்ச்சி உங்கள் பணத்தைப் பல மடங்கு பெருக்கி உங்களை ஒரு லட்சாதிபதியாக மாற்றும் வல்லமை கொண்டது. நீங்கள் மாதம் ரூ. 2000 தொகையை ஒரு நல்ல மியூச்சுவல் ஃபண்ட் திட்டத்தில் ஐந்து ஆண்டுகள் தொடர்ந்து முதலீடு செய்து வரும்போது, அதற்குச் சராசரியாக 12% முதல் 13% வரை வட்டி கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது.
கூட்டு வட்டி (Compounding) முறையின் அற்புதத்தால், ஐந்து ஆண்டுகளின் முடிவில் உங்கள் முதலீடு சுமார் ரூ. 1,90,000 முதல் ரூ. 2,00,000 வரை வளர்ந்திருக்கக் கூடும். பொறுமையுடனும் தொடர்ச்சியாகவும் முதலீடு செய்யும் பெண்களுக்குப் பங்குச்சந்தை என்பது ஒரு நிலையான லாபம் தரும் அட்சய பாத்திரமாகவே எப்போதும் திகழ்கிறது.
பணமாகச் சேமிப்பதை விடப் பொருளாகச் சேமிக்க விரும்பும் பெண்கள், மாதாமாதம் கிடைக்கும் இந்த ரூ. 2000 தொகையைக் கொண்டு டிஜிட்டல் கோல்ட் அல்லது தங்கச் சீட்டு திட்டங்களில் முதலீடு செய்யலாம். ஒவ்வொரு மாதமும் ஒரு குறிப்பிட்ட கிராம் தங்கத்தைச் சிறுகச் சிறுகச் சேமித்து வரும்போது, சில ஆண்டுகளில் அது ஒரு கணிசமான அளவு தங்க நகையாக உங்கள் கையில் இருக்கும்.
பாரம்பரியமாகத் தங்கத்தின் மதிப்பு எப்போதும் உயர்ந்து கொண்டே இருப்பதால், அவசரத் தேவைகளுக்குப் பணமாக மாற்றிக் கொள்ள இது ஒரு மிகச்சிறந்த முதலீடாக அமையும். பாதுகாப்பு மிக முக்கியம் என்றும் நஷ்டமே வரக்கூடாது என்றும் நினைப்பவர்கள் தபால் நிலைய RD அல்லது வங்கிச் சேமிப்புத் திட்டங்களைத் தாராளமாகத் தேர்வு செய்து நிம்மதியாக இருக்கலாம்.
பணவீக்கத்தைத் தாண்டி அதிக லாபம் ஈட்ட வேண்டும் என்ற துணிச்சல் இருப்பவர்கள் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் SIP முறையைத் தேர்ந்தெடுப்பதே புத்திசாலித்தனமான முடிவாகும். உங்களின் எதிர்காலத் தேவை மற்றும் ரிஸ்க் எடுக்கும் திறனைப் பொறுத்து இவற்றுள் ஏதேனும் ஒரு திட்டத்தையோ அல்லது இரண்டையுமோ கலந்து உங்கள் முதலீட்டுப் பயணத்தைத் தொடங்கலாம்.