கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை : 17 லட்சம் தகுதியான பெண்களை அரசு எப்படி தேர்வு செய்தது?

Kalaignar Magalir Urimai Thogai : கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டத்தில் விண்ணப்பித்த பெண்களில் தகுதியான பெண்களை தமிழ்நாடு அரசு எப்படி தேர்வு செய்தது? முழு விவரம் இங்கே...
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை (Kalaignar Magalir Urimai Thogai) திட்டத்தை தமிழ்நாடு அரசு இந்தியாவிலேயே வெகு சிறப்பாக செயல்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறது. ஏற்கனவே, 1 கோடியே 14 லட்சம் பெண்கள் இத்திட்டத்தில் பயனாளியாக இருக்கின்றனர்.
கடந்த சட்டமன்ற தேர்தலின்போது திமுக கொடுத்த தேர்தல் வாக்குறுதியின்படி ஆட்சிப் பொறுப்பேற்றதும், முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டத்தை 2023 ஆம் ஆண்டில் தொடங்கி வைத்தார். அதில் ஏற்கனவே கூறியதுபோல் 1.14 கோடி பெண்கள் பயனாளிகளாக இருந்தாலும் தகுதியான பெண்கள் சிலர் விடுபட்டனர்.
அவர்கள் தொடர்ச்சியாக தமிழ்நாடு முதலமைச்சர், துணை முதலமைச்சர் உள்ளிட்டோரிடம் வைத்த கோரிக்கையின் அடிப்படையில் கடந்த ஜூலை மாதம் முதல் நவம்பர் மாதம் வரை கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்தில் விடுபட்டவர்கள் மீண்டும் விண்ணப்பிக்க வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டது. இதில், 29 லட்சம் பெண்கள் தங்களை இத்திட்டத்தில் சேர்த்துக் கொள்ளுமாறு மனு அளித்தனர்.
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டத்துக்கு கொடுக்கப்பட்ட விதிமுறைகளின்படி, அவர்களில் 17 லட்சம் பெண்கள் இத்திட்டத்துக்கு தகுதியானர்கள் என தேர்வு செய்யப்பட்டது. அவர்களுக்கு இன்று சென்னையில் நடைபெற்ற விழாவில் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் மாதம் ஆயிரம் ரூபாய் வழங்கி இத்திட்டத்தை விரிவாக்கம் செய்தார்.
இந்த நிலையில் இன்று கூடுதலாக 17 லட்சம் பெண்கள் இத்திட்டத்தில் புதிதாக சேர்க்கப்பட்டுள்ளனர். அவர்களை தமிழ்நாடு அரசு என்னென்ன அளவுகோல்களின் அடிப்படையில் தேர்வு செய்தது? என்பதை இங்கே பார்க்கலாம்...
குடும்ப ஆண்டு வருமானம் ஆண்டுக்கு 2.5 லட்சத்துக்கு உட்பட்டு இருக்கும் குடும்பங்களின் பெண்கள், குடும்பங்களின்றி தனியாக வசிக்கும் பெண்கள், குடும்ப பொறுப்பை சுமக்கும் திருநங்கைகள், விதவைகள், ஆதவற்ற பெண்கள் உள்ளிட்டோரில் ரேஷன் கார்டு வைத்திருப்பவர்கள் பயனாளிகளாக தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
2.5 ஏக்கருக்கு மிகாமல் நன்செய், 10 ஏக்கருக்கு மிகாமல் புன்செய் நிலம் வைத்திருக்கும் குடும்ப பெண்கள் உள்ளிட்டோர் பயனாளிகளாக தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
யாருடைய விண்ணப்பங்கள் நிராகரிக்கப்பட்டிருக்கிறது என்றால், ரூபாய் 2.5 இலட்சத்திற்கு மேல் ஆண்டு வருமானம் ஈட்டும் குடும்பங்கள், குடும்பத்தில் ஆண்டு வருமானம் ரூபாய் 2.5 இலட்சத்திற்கு மேல் ஈட்டி வருமானவரி கணக்கு தாக்கல் செய்பவர்கள் மற்றும் வருமான வரி செலுத்துபவர்கள் விண்ணப்பங்கள் நிராகரிக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும், ஆண்டுக்கு ரூ.2.5 இலட்சத்திற்கு மேல் வருமானம் ஈட்டி தொழில் வரி செலுத்துவோர், மாநில, ஒன்றிய அரசு ஊழியர்கள் / பொதுத்துறை நிறுவனங்கள் / வங்கிகளின் ஊழியர்கள், வாரியங்கள், உள்ளாட்சி அமைப்புகள், கூட்டுறவு அமைப்புகளின் ஊழியர்கள் மற்றும் அவற்றின் ஓய்வூதியதாரர்கள் விண்ணப்பங்கள் நிராகரிப்பு.
ஊராட்சி மன்ற வார்டு உறுப்பினர்களைத் தவிர தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மக்கள் பிரதிநிதிகள், அதாவது பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள், சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள், மாவட்ட ஊராட்சித் தலைவர்கள், மாவட்ட ஊராட்சி உறுப்பினர்கள், ஊராட்சி ஒன்றியத் தலைவர்கள், ஊராட்சி ஒன்றிய உறுப்பினர்கள், ஊராட்சி மன்றத் தலைவர்கள், மாநகராட்சி, நகராட்சி, பேரூராட்சித் தலைவர்கள் மற்றும் உறுப்பினர்கள் விண்ணபங்கள் நிராகரிக்கப்பு.
சொந்தப் பயன்பாட்டுக்கு கார், ஜீப், டிராக்டர், கனரக வாகனம் போன்ற நான்கு சக்கர வாகனங்கள் வைத்துள்ளவர்கள் மற்றும் ஆண்டுக்கு ரூ.50 இலட்சத்திற்கும் மேல் ஆண்டு விற்பனை (Annual turnover) செய்து சரக்கு மற்றும் சேவை வரி (GST) செலுத்தும் தொழில் நிறுவன உரிமையாளர்கள் குடும்ப பெண்கள் விண்ணப்பங்கள் எல்லாம் நிராகரிக்கப்பட்டுள்ளது.
அரசின் ஓய்வூதியம் ஆண்டுக்கு 2.5 லட்சம் ரூபாய்க்கும் குறைவாக பெறும் ஓய்வூதியதாரரை தவிர்த்து, அக்குடும்பத்தில் தகுதியான பெண்கள் இருப்பின் அவர்கள் இத்திட்டத்துக்கு விண்ணப்பித்திருந்தால் அப்பெண்களின் விண்ணப்பம் ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளது.