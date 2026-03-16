கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை இரட்டிப்பாக வேண்டுமா? பெண்களுக்கான முக்கிய அப்டேட்

தமிழ்நாடு அரசு, வெகு சிறப்பாக கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை (Kalaignar Magalir urimai Thogai) திட்டத்தை செயல்படுத்துகிறது. மாதந்தோறும் ஆயிரம் ரூபாய் என 1.31 கோடி பெண்களுக்கு இத்திட்டத்தில் கொடுக்கிறது.
இப்போது தேர்தல் நடத்தை விதிமுறைகள் தமிழ்நாட்டில் நடைமுறையில் இருப்பதால் முன்கூட்டியே, அதாவது பிப்ரவரி மாதமே இத்திட்டத்தில் பயனாளிகளாக உள்ள பெண்களுக்கு 5000 ரூபாய் தொகையை வரவு வைத்துவிட்டது.
இந்தப் பணத்தை மளிகை பொருட்கள் வாங்குவது முதல் மருத்து மாத்திரை செலவுகள் வரை பலவற்றுக்கும் பெண்கள் பயன்படுத்துகின்றனர். பெரும்பாலானோர் இந்த ஆயிரம் ரூபாயை பல்வேறு வழிகளில் முதலீடு செய்து சேமிக்கவும் செய்கின்றனர். அதன்படி, கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்தில் கிடைக்கும் பணத்தை எந்தெந்த வழிகளில் சேமிக்கலாம், முதலீடு செய்யலாம்? என்பதை இங்கே பார்க்கலாம்.
செல்வமகள் சேமிப்புத் திட்டம் (Sukanya Samriddhi Yojana) - பெண் குழந்தைகளுக்காக மத்திய அரசால் கொண்டு வரப்பட்ட மிகச்சிறந்த முதலீட்டுத் திட்டம் இதுவாகும். 10 வயதுக்குட்பட்ட பெண் குழந்தைகளின் பெயரில், பெற்றோர்கள் அல்லது காப்பாளர்கள் அஞ்சலகம் அல்லது பொதுத்துறை வங்கிகளில் இக்கணக்கைத் தொடங்கலாம்.
இத்திட்டத்தில் தற்போது ஆண்டுக்கு 8.2% வட்டி வழங்கப்படுகிறது, இது மற்ற சேமிப்புத் திட்டங்களை விட அதிகமாகும். ஒரு நிதியாண்டில் குறைந்தபட்சம் 250 ரூபாய் முதல் அதிகபட்சம் 1.5 லட்சம் ரூபாய் வரை சேமிக்கலாம். மாதம் 1,000 ரூபாய் சேமிக்கும் பட்சத்தில், குழந்தையின் 21-வது வயதில் வட்டியுடன் ஒரு பெரிய தொகை கிடைக்கும். குழந்தையின் 18 வயது நிறைவடைந்தவுடன் உயர்கல்விக்காகப் பாதித் தொகையை எடுத்துக்கொள்ளும் வசதியும் இதில் உள்ளது.
மகிளா சம்மான் சேமிப்புச் சான்றிதழ் (MSSC) - பெண்களுக்கென்றே பிரத்யேகமாக அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட இரண்டு ஆண்டு காலக் குறுகிய காலச் சேமிப்புத் திட்டம் இது. இத்திட்டத்தில் பெண்கள் தங்கள் பெயரிலோ அல்லது மைனர் பெண் குழந்தையின் பெயரிலோ கணக்கைத் தொடங்கலாம். இதற்கு 7.5% வட்டி வழங்கப்படுகிறது, மேலும் வட்டித் தொகையானது காலாண்டுக்கு ஒருமுறை கணக்கிடப்பட்டு அசலுடன் சேர்க்கப்படும்.
குறைந்தபட்சம் 1,000 ரூபாய் முதல் 2 லட்சம் ரூபாய் வரை இதில் முதலீடு செய்யலாம். குறுகிய காலத்தில் பாதுகாப்பான லாபத்தை எதிர்பார்க்கும் பெண்களுக்கு இது ஒரு மிகச்சிறந்த தேர்வாகும். கணக்கைத் தொடங்கி ஒரு வருடம் முடிந்த பிறகு, அவசரத் தேவைக்காக 40% தொகையை எடுத்துக்கொள்ளும் வசதியும் இதில் வழங்கப்பட்டுள்ளது.
அஞ்சலகத் தொடர் வைப்பு நிதி (Post Office RD) - மாதந்தோறும் ஒரு குறிப்பிட்ட தொகையைச் சேமிக்க விரும்பும் பெண்களுக்கு அஞ்சலகத் தொடர் வைப்பு நிதி (RD) மிகவும் ஏற்றது. இதில் மாதம் குறைந்தபட்சம் 100 ரூபாய் முதல் உங்கள் வசதிக்கேற்ப எவ்வளவு வேண்டுமானாலும் முதலீடு செய்யலாம். தற்போது இதற்கு ஆண்டுக்கு 6.7% வட்டி வழங்கப்படுகிறது.
ஐந்து ஆண்டுகள் கால அளவு கொண்ட இத்திட்டத்தில், இடையில் பணத்தேவை ஏற்பட்டால் ஒரு வருடம் கழித்துச் சேமிப்புத் தொகையில் 50% வரை கடனாகப் பெற்றுக் கொள்ளலாம். எவ்வித சந்தை அபாயமும் இல்லாத பாதுகாப்பான சேமிப்பு என்பதால், இல்லத்தரசிகள் தங்களின் சிறு சேமிப்பை இதில் முதலீடு செய்வது சிறந்த பலனைத் தரும்.
தங்கத்தில் சிறு சேமிப்பு முதலீடு - தங்கத்தின் விலை தொடர்ந்து ஏறி வரும் சூழலில், மாதம் 1,000 ரூபாயைச் சிறுகச் சிறுகத் தங்கத்தில் முதலீடு செய்வது புத்திசாலித்தனமான முடிவாகும்.
நகைக்கடைகளில் நடத்தப்படும் 11 மாதத் தங்கச் சேமிப்புத் திட்டங்களில் இணைவதன் மூலம், முதிர்வின் போது செய்கூலி மற்றும் சேதாரம் இல்லாமல் நகைகளை வாங்க முடியும். இது தவிர, டிஜிட்டல் கோல்டு (Digital Gold) முறையிலும் மிகச்சிறிய தொகையில் தங்கம் வாங்கிச் சேமிக்கலாம்.
நேரடியாக அதிகப் பணம் கொடுத்துத் தங்கம் வாங்க முடியாதவர்கள், இத்தகைய சிறு சேமிப்புத் திட்டங்கள் மூலம் சிறுகச் சிறுகத் தங்கத்தைச் சேர்த்துத் தங்கள் குடும்பத்தின் எதிர்காலப் பாதுகாப்பை உறுதி செய்து கொள்ளலாம்.