கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை முக்கிய அப்டேட்! தகுதி இருந்தாலும் ரூ.1000 கிடைக்காது!

Kalaignar Magalir Urimai Thogai : கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்தில் சில பெண்களுக்கு தகுதி இருந்தாலும், ஆயிரம் ரூபாய் கிடைக்காது. முழு விவரம் இங்கே
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை(Kalaignar Magalir Urimai Thogai) திட்டத்தில் ஒரு முக்கிய அப்டேட் வெளியாகியுள்ளது.
சில பெண்களுக்கு தகுதி இருந்தாலும் அவர்களுக்கு இத்திட்டத்தில் ரூ.1000 கிடைக்காது என்ற தகவல் வெளியாகியுள்ளது. இந்தப் பட்டியலில் எந்த பெண்கள் எல்லாம் வருவார்கள்? என்பதை இங்கே பார்க்கலாம்.
தமிழ்நாடு அரசு கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்தை டிசம்பர் 12 ஆம் தேதி முதல் விரிவாக்கம் செய்ய உள்ளது. இதனை துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளார்.
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்தில் கடந்த முறை விடுபட்டவர்களும், புதிதாக ரேஷன் கார்டு பெற்றுள்ள தகுதியுள்ள பெண்களுக்கும் இம்முறை இத்திட்டத்தில் ரூ.1000 வழங்கப்பட உள்ளது.
இதற்கான விண்ணப்பத்தை தமிழ்நாடு அரசு ஜூலை முதல் நவம்பர் மாதம் வரை தமிழ்நாடு முழுவதும் உங்களுடன் ஸ்டாலின் முகாமில் பெற்றது. தகுதியுள்ள பெண்கள் பலரும் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டத்துக்கு ஆர்வமாக விண்ணப்பித்தனர்.
அவர்களில் தகுதியான பெண்களை தேர்வு செய்து டிசம்பர் 12 ஆம் தேதி முதல் தமிழ்நாடு அரசு ரூ.1000 வழங்க இருக்கிறது. ஆனால், சில பெண்களுக்கு தகுதிகள் இருப்பினும் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை கிடைக்காது என சொல்லப்படுகிறது.
அவர்கள் யார் என்றால், தமிழ்நாடு அரசு கொடுத்த காலக்கெடுவுக்குள், அதாவது ஜூலை மாதம் முதல் நவம்பர் வரையிலான காலத்தில் விண்ணப்பிக்காதவர்கள் பலரும் மாவட்ட ஆட்சியர்களிடம் மனு கொடுத்து வருகின்றனர்.
வாரந்தோறும் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகங்களில் நடக்கும் மக்கள் குறைதீர்ப்பு முகாமில் கலந்து கொண்டு கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்தில் சேருவதற்கான தகுதிகளையுடைய பெண்கள் மனு கொடுக்கின்றனர்.
அவர்களின் மனுக்கள் இத்திட்டத்தில் சேர்த்துக் கொள்ள பரிசீலிக்கப்படுமா? என்ற அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்புகள் அரசிடமிருந்து ஏதும் வெளியாகவில்லை. அதேநேரத்தில், இந்த மனுக்கள் கொடுத்தாலே மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்திற்கு விண்ணப்பித்ததற்கான அர்த்தம் என்பதும் இல்லை.
எனவே, இந்த மனுக்களை கொடுத்த பெண்கள் இம்முறை மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்தில் சேர்த்துக் கொள்ளப்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் மிக குறைவு. குடும்ப சூழ்நிலை உள்ளிட்ட பல்வேறு காரணிகளை ஆராய்ந்து மாவட்ட ஆட்சியர்கள் சிறப்பு நடவடிக்கை ஏதேனும் எடுத்தால் மட்டுமே ஒரு சிலருக்கு கிடைக்கலாம்.
மற்றபடி, இப்படி மனுக்கள் கொடுக்கும் பெண்கள் எல்லா தகுதிகள் பெற்றிருந்தாலும் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்தில் சேர்த்துக் கொள்ளப்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் இல்லை என கூறப்படுகிறது.