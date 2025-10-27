English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை வாங்க உள்ளவர்களுக்கு முக்கிய தகவல்

Kalaignar Magalir Urimai Thogai : கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை வாங்க உள்ளவர்களுக்கு வரப்போகும் முக்கிய தகவல் தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

 

Kalaignar Magalir Urimai Thogai : கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்தில், புதிதாக விண்ணப்பித்த பெண்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய முக்கிய தகவல் இங்கே பார்க்கலாம்

 
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை (Kalaignar Magalir Urimai Thogai) திட்டத்தில், முதல் கட்ட பயனாளிகளுடன், விரைவில் இரண்டாம் கட்ட பயனாளிகள் சேர்க்கப்பட உள்ளனர். அது பற்றிய அனைத்து அப்டேட்டுகளையும் ஏற்கனவே விண்ணப்பித்த பெண்கள் அறிந்திருப்பீர்கள்.  

ஆனால், இத்திட்டத்தில் நாம் சேர்க்கப்பட்டிருக்கிறோமோ? இல்லையா? என்பதை முன்கூட்டியே அறிந்துகொள்ள முடியும். அரசு அதிகாரப்பூர்வமாக தகவல் அனுப்புவதற்கு முன்பே அறிந்து கொள்ளலாம்.   

ஏனென்றால், முதல் கட்டமாக இத்திட்டத்துக்கு விண்ணப்பித்த பெண்களுக்கு மகளிர் உரிமைத்தொகை ஆயிரம் ரூபாய் வருவதற்கு முன்பாக, இத்திட்டத்தில் சேர்க்க என்னென்ன நடைமுறைகளை அரசு பின்பற்றியதோ, அதே நடைமுறையை தான் இப்போதும் பின்பற்றப்படுகிறது.  

புதிதாக விண்ணப்பித்த பெண்களின் வீட்டிற்கு அந்தந்த பகுதிகளைச் சேர்ந்த விஏஓ தலைமையிலான குழு கள ஆய்வுக்கு வரும். அந்த ஆய்வின்போதே  உங்களுடைய தகவல்கள் எல்லாம் சரியாக இருக்கிறது என்பது உறுதி செய்யப்பட்டிருந்தால், அப்போதே நீங்கள் அறிந்து கொள்ளலாம் உங்களுடைய மகளிர் உரிமைத் தொகை விண்ணப்பம் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது என்று.   

அதேநேரத்தில் அதிகாரப்பூர்வமாக உறுதி செய்ய வேண்டும் என நினைத்தீர்கள் என்றால் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்துக்கு நீங்கள் பயனாளியாக சேர்க்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள் என்ற குறுஞ்செய்தி உங்களுடைய மொபைல் எண்ணுக்கு வரும்.  

இந்த மெசேஜ் வந்துவிட்டாலே நீங்கள் அதிகாரப்பூர்வமாக மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்தில் பயனாளியாகிவிட்டீர்கள் என்ற அர்த்தமாகும்.   

அதேபோல், விண்ணப்பம் நிராகரிக்கப்பட்ட பெண்களுக்கும், ஏன் விண்ணப்பம் நிராகரிக்கப்பட்டது? என்ற காரணம் தெரியப்படுத்தப்படும். ஒருவேளை நிராகரிக்கப்பட்டதற்கான காரணம் சரியானது இல்லை என நினைப்பவர்கள் மேல்முறையீடு செய்யலாம்.  

அதற்கான காலவகாசத்தையும் அரசு விரைவில் அறிவிக்கும். நவம்பர் இரண்டாவது வாரத்தில் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்தில் புதிதாக சேர்க்கப்பட்ட பயனாளிகளுக்கு குறுஞ்செய்தி செல்லும். அதன்பிறகு மேல்முறையீடு செய்வதற்கான அறிவிப்பை அரசு அறிவிக்கும்.  

இம்முறை 28 லட்சத்துக்கும் அதிகாமானோர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்துக்கு விண்ணப்பித்துள்ளனர். அவற்றில் பெரும்பான்மையான விண்ணப்பங்கள் ஏற்கப்படும் என்றே தெரிகிறது.

ஏனென்றால், அரசு இத்திட்டத்துக்கான விதிமுறைகளை ஒவ்வொரு வீடுகளுக்கும் கொண்டு சேர்த்துவிட்டது. அந்த விதிமுறைகளை படித்து பார்த்த பிறகே தகுதியான பெண்கள் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்துக்கு விண்ணப்பித்திருப்பதால், விண்ணப்பங்கள் அதிகம் நிராகரிக்கப்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் இல்லை.

ஒருவேளை தகுதியில்லாதவர்களும் விண்ணப்பித்திருந்தால், அவர்களின் விண்ணப்பம் நிராகரிக்கப்படும். ஒருவேளை ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டிருந்தால், அருகில் இருப்பவர்கள், தெரிந்தவர்கள், மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டத்தில் தகுதியில்லாமல் சேர்க்கப்பட்டவர்கள் குறித்து புகார் அளிக்கலாம். அதற்கான வாய்ப்பும் அரசு கொடுத்திருக்கிறது.

Kalaignar Magalir Urimai Thogai Tamilnadu Government women scheme Magalir Thittam Magalir Urimai Thogai latest update

